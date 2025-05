La vocera de la oposición, Laura Alonso, cargó contra Manuel Adorni: "No entiende nada, es un muñequito de PlayStation"

Laura Alonso, vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ahora candidata a legisladora porteña por Propuesta Republicana (PRO), apuntó este domingo contra su par a nivel nacional y también candidato por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, a quien calificó como “un muñequito de PlayStation”, ya que no presentó “ninguna propuesta” en lo que va de la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 18 de mayo.

“No conoce la Ciudad y no entiende nada. No ha traído un solo proyecto. Si su propuesta es la motosierra, los porteños le van a decir que no. No solo el PRO, sino los vecinos de la Ciudad. Sería útil que recorra los barrios para ver cómo está la situación real”, comentó Alonso, refiriéndose al lema de campaña de Adorni, “Adorni es Milei”, que hace referencia a su promesa de aplicar políticas agresivas.

Laura Alonso cargó contra Adorni: "Sonás soberbio, a nosotros no nos da igual que gane el kirchnerismo"

Sobre el fallido acuerdo electoral con los libertarios, la candidata a legisladora respondió: “Hay que preguntarle a Karina Milei por qué no se llegó a un acuerdo con los libertarios. Hay algunas diferencias importantes con La Libertad Avanza a nivel nacional”. Además, dejó en claro su postura respecto a la gestión de Jorge Macri, asegurando: “No se puede destruir lo que se ha logrado con una motosierra”.

Alonso también insistió en la necesidad de respaldar la gestión de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, para que pueda contar con el apoyo legislativo necesario. Con ese argumento, apuntó al exmandatario y actual rival en estas elecciones, Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de haberse alejado de los principios del espacio que gobierna la Ciudad.

"Horacio es un blandengue, ya lo demostró. Parece más kirchnerista que parte del espacio oficialista. Se sometió a Alberto Fernández", lanzó Alonso, y aprovechó para enviar un mensaje a quienes piensan votar al oficialismo porteño en las elecciones del domingo 18 de mayo, dentro de apenas dos semanas.

"Si quieren votar por el PRO, tienen que votar por Lospennato, porque Larreta se fue solo y no tiene equipos. En el debate, le dijo a todos los porteños que a él no le interesa ser legislador porque quiere ser jefe de Gobierno. Es una estafa, porque lo que se votan son legisladores, no jefes de Gobierno. Perdió", sentenció la vocera, marcando distancia con el exfuncionario.

Laura Alonso ya había calificado de "soberbio" al vocero nacional

Hace poco más dos semanas, la vocera del gobierno de la Ciudad y candidata a legisladora porteña por el espacio que impulsa Silvia Lospennato, cuestionó con dureza a Manuel Adorni, luego de que éste afirmara en una entrevista que “perder por un punto con Leandro Santoro sería un resultado excelente”, en referencia a estas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Aparecieron afiches contra Manuel Adorni que lo vinculan con el caso Libra

En su cuenta de X, Alonso lo acusó de “soberbio” y respondió con un mensaje directo: “Sinceramente, no sé qué cuento te creíste, pero sonás bastante soberbio, Manuel”. Además, lo interpeló por su falta de antecedentes judiciales contra el kirchnerismo: “Tengo más de 40 denuncias y pedidos de juicio contra Cristina Kirchner, José López, Amado Boudou, Julio De Vido y Lázaro Báez. ¿Cuántas hiciste vos?”

Siguiendo esa misma idea, defendió a los referentes de su espacio: “En nuestra lista está Waldo Wolff, que enfrentó el pacto con Irán y fue perseguido, y Silvia Lospennato, que impulsó leyes como Ficha Limpia, Boleta Única y el voto en el exterior”. Aseguró que su sector siempre defendió la democracia y la transparencia, y enfatizó: “Sabemos muy bien todo lo que hicimos por este país, y lo más importante: la gente también lo sabe”.

Alonso cerró su mensaje con una advertencia sobre la contienda electoral en la Ciudad: “A nosotros no nos da igual que gane el candidato de Cristina Kirchner. Por eso, vamos a seguir defendiendo a Buenos Aires del populismo y la corrupción”.

