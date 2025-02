Laura Alonso: "En la Ciudad siempre competimos con nosotros mismos"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), la vocera de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, aseguró que ocupar el nuevo rol dentro de la gestión Jorge Macri implica el desafío de “ofrecerle a los porteños mejores soluciones”. “Por más que quieran bombardearla, la Ciudad resiste, persiste y se supera minuto a minuto”, señaló.

Laura Alonso es vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente fue titular de la Oficina Anticorrupción entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y fue diputada nacional por el PRO desde 2009 hasta 2011.

¿Qué se siente volver al frente de batalla político después de 4 años? ¿Cómo se sienten los cambios desde la perspectiva de alguien que estuvo en la vidriera, dejó de estarlo y vuelve a estarlo?

Como siempre, se siente como un desafío. En 4 años cambió todo. Nos pasó por encima una pandemia, se potenciaron las comunicaciones a través de las redes sociales, pero también la desinformación y la difamación fácil y la tecnología avanzó muchísimo. Nos pasa por encima permanentemente y nos obliga y desafía a los gobiernos a ser mejores y a ser más rápidos para brindar respuestas, que algunas veces son difíciles de ser inmediatas, porque la democracia procesa conflictos y canaliza soluciones a una velocidad diferente a la de las redes sociales.

Así que acá estoy, enfrentando este nuevo desafío. Primero, es personal y profesional, y en segundo lugar, estoy acompañando a Jorge Macri y a todo su equipo en el gobierno de esta ciudad de Buenos Aires, que todos amamos. Y por más que quieran bombardearla, la Ciudad resiste, persiste y se supera minuto a minuto.

Laura Alonso y Jorge Macri

Una inferencia lógica es que la vocería da una visibilidad a aquellos que la ocupan. Desde La Libertad Avanza, el vocero sería candidato o uno de los principales candidatos para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Vos ya fuiste diputada en 2009. ¿Te gustaría volver a ser diputada? ¿Está en tus planes o los planes del PRO que seas candidata este año?

Yo recién llegué hace cinco semanas y me hice cargo de este rol, que no existía en la Ciudad de Buenos Aires. Conozco esta Ciudad porque fui diputada dos veces por la Ciudad de Buenos Aires, y la adoro. Me encanta el desafío en estos tiempos desafiantes, valga la redundancia, de trabajar en un gobierno que ha transformado la Ciudad de Buenos Aires. Aparecen nuevos retos, nuevas preguntas y nos obliga permanentemente a responder distinto. En la Ciudad siempre competimos con nosotros mismos, y el desafío es cómo ofrecerle al porteño, al que adopta la Ciudad de Buenos Aires y la elige para vivir, para invertir, para estudiar, más y mejores soluciones.

