Wolff y Bullrich se siguen "tirando con presos": el porteño dijo "miente de manera violenta"

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, arremetió nuevamente contra su par de Nación, Patricia Bullrich, a quien calificó de “mentirosa”. Fue en respuesta a las declaraciones de la funcionaria, quien dijo que “deben hacerse cargo de sus presos y cambiar los procedimientos” luego de las masivas fugas que sufrieron las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires en el último año.

En una entrevista con LN+, Wolff sostuvo que Bullrich “miente y lo hace de manera violenta”. En este sentido, manifestó: “Ella se pasea por los canales de televisión diciendo cosas que no son ciertas, entonces yo tengo que tener la templanza de decir la verdad cuando se me da el espacio”.

Wolff explicó, a su vez, cómo es el procedimiento en la justicia cada vez que ocurre un delito: “No están transferidos a la ciudad ni los delitos penales. Cuando alguien hurta o roba, lo juzga la justicia nacional y la ley dice que se lo tiene que levar al Servicio Penitenciario Federal. Entonces cuando Bullrich dice que los santiagueños tienen que cuidar a sus presos, está mintiendo”.

Un punto llamativo en las declaraciones de Wolff está relacionado con el kirchnerismo al que, para sorpresa incluso del conductor, le reconció una buena labor en esta materia: “En la pandemia, incluso el kirchnerismo cumplía con la ley. Hasta 2021, lo hacían. Como no fue transferido ni el Servicio Penitenciario Nacional a la Ciudad ni el presupuesto ni los delitos penales, no había presos en la Ciudad de Buenos Aires. Vino la pandemia y la señora (María Laura) Garrigós de Rébori (ex interventora del Servicio Penitenciario Federal) dejó de llevarlos”.

En este sentido, recalcó que, a partir de allí, empezaron a aumentar la cantidad de presos porque no se los llevaban. “Nosotros reclamamos al gobierno anterior, vino este y encima nosotros hacemos nuestro trabajo mejor que antes. Estoy caliente porque se miente. Si yo no funciono, voy a ser el primero en decirlo”, lanzó.

Presos "de alto riesgo": el Gobierno les prohíbe el contacto físico y deberán hablar con los familiares en un locutorio

Tras la fuga de presos, Wolff irá a la Legislatura a defender su gestión

Tras el escándalo y las críticas de su par de Nación, el ministro de Seguridad porteño expondrá el martes ante diputados. Esto ocurre apenas días después del último escape de reos en la alcaidía de Caballito. La citación fue llevada a cabo por legisladores de La Libertad Avanza, que responden a Karina Milei, y de Unión por la Patria, bajo el ala de Juan Manuel Olmos. En tanto, el PRO, que preside la Comisión de Seguridad, también apoyó la iniciativa, aunque su intención es respaldar a Wolff en su disputa con la ministra Bullrich.

El conflicto sobre el alojamiento de detenidos federales en el AMBA se encuentra en el centro de la discusión entre el Gobierno de la Ciudad, la Nación y la provincia de Buenos Aires. Desde la administración porteña insisten en que no pueden seguir recibiendo presos federales y que estos deben ser trasladados al Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la jurisdicción de Bullrich.

Wolff asistirá a la Legislatura porteña a defender su labor

Aunque la ministra permitió el traslado de una cantidad reducida de detenidos por semana, en la Ciudad sostienen que las condiciones impuestas por la Nación son “inaplicables”. Wolff considera que esta resistencia es parte de una maniobra política para obstaculizar la gestión porteña en un año electoral.

A pesar del contexto de tensión, el ministro de Seguridad de la Ciudad confirmó su asistencia y mostró una actitud desafiante ante la citación. Su entorno dejó en claro que no evitará la confrontación: “Le hicieron la invitación y por supuesto que va a ir”, aseguraron.

