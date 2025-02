El Gobierno dará de baja más de 300 mil permisos para cultivar cannabis medicinal

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno revocará el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). En este sentido, explicó: "Vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero". Según Bullrich, durante la administración de Alberto Fernández se otorgaron más de 300.000 autorizaciones para el cultivo de marihuana.

Las declaraciones de la funcionaria fueron en respuesta a las acusaciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien “la mandó a trabajar” en la frontera, donde ingresa la droga al país. Por esto, Bullrich expresó su preocupación por el consumo de marihuana en el país, señalando que "con la marihuana hemos tenido un problema muy serio". Destacó que el tetrahidrocannabinol (THC) presente en la marihuana en Argentina alcanza un 18%, mientras que en Uruguay se permite un 2%. Comparó esta situación con "una soja transgénica, por su alto rendimiento".

La ministra ilustró el problema con un caso reciente: "Hemos encontrado en la hinchada de Colón (Santa Fe) un hombre que venía con un carnet del REPROCANN, que no era de él por supuesto, que tenía para sembrar 18 plantas. Y en realidad tenía 18.000. Nos lo llevamos detenido".

Bullrich afirmó que, junto con el ministro de Salud, Mario Lugones, decidieron "dar todo de baja”, porque “hecha la ley, hecha la trampa". Subrayó que este descontrol llevó a que haya más cultivos de marihuana en diversas áreas que en las fronteras.

Aunque reconoció la legalidad del cannabis medicinal, Bullrich enfatizó que esto no debe derivar en su desvío para la venta ilegal. En esta línea, criticó al kirchnerismo por no apoyar leyes clave en materia de seguridad: "No nos votaron la ley antimafia, ni la de reiterancia, ni la del registro genético de ADN. No nos votaron ninguna ley que mandamos". Concluyó que "lo que genera violencia es la impunidad, no la marihuana".

La ministra de Seguridad volvió a calzarse el guante y criticó a las autoridades de seguridad porteñas por las fugas de presos constantes en el territorio, motivo por el que ha tenido constantes enfrentamientos con el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff: “La Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de sus presos. Había un convenio firmado en 2017 entre (Horacio Rodríguez) Larreta y (Mauricio) Macri. Servía para sacar Devoto y construir una cárcel que era del doble de tamaño en marcos paz. Esa cárcel se dejó de construir en 2020. Se empezaron a llenar las comisarías. Larreta dejó de construir. Llega un momento en que no hay más vacantes. Tengo 500 presos federales en lugares de gendarmería”.

También aseguró que, en lugares como Mar del Plata, se termina alojando a presos de la Ciudad de Buenos Aires por falta de espacio. Por este motivo, indicó: “Tienen que revisar los procedimientos. El otro día vi el hueco que hicieron en una comisaría en una celda. Si vos hacés una construcción con un ladrillo hueco, en dos minutos te lo rompe el preso. En vez de echar culpas, el 12 de diciembre firmamos con Jorge Macri un convenio de transferencia y comenzaron la obra para terminar esta cárcel que había dejado a medias Larreta. Es decir. ellos ya asumieron hace tiempo que si vos tenés policía, a los presos los tenés que atender”.