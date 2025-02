La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atravesó un incómodo momento durante su visita a Salta tras ser increpada por el padre de un gendarme que se acercó y le reclamó por los bajos salarios de la fuerza. La funcionaria viajó hasta el lugar para inaugurar el alambrado en la frontera con Bolivia.

"Yo tengo a mi hijo y sus dos nenes en mi casa. No tiene para comer. Le sale $450 mil el alquiler. No le alcanza con un 5%. Gana $25 mil pesos por día. No es nada", le reprochó el hombre a la titular de la cartera de Seguridad en el marco de un conflicto vinculado a la escala salarial que ya se manifestó en protestas en Rosario, Santa Fe y Buenos Aires.

Las imágenes del reclamo, ocurrido en la localidad de Aguas Blancas en el departamento de Orán, no tardaron en viralizarse en redes sociales. En ellas se puede ver cómo la funcionaria pone la primera columna del alambrado y es abordada del otro lado por el padre del efectivo.

"Estamos trabajando para que nos den planes ProCrear", le señaló Bullrich, quien le dijo que "debía confiar". "Yo no quiero un plan, quiero para mi hijo", le respondió el nombre ante el ofrecimiento del Programa Crédito Argentino lanzado en 2012 bajo la gestión de Cristina Kirchner para financiar soluciones habitacionales.

Ante el reclamo recibido tras el aumento del 5% otorgado a las Fuerzas Federales de Seguridad y la reaparición del plan ProCrear, la ministra añadió: "Son viviendas. Le juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El Gobierno hizo un esfuerzo del 5% más un 1,5% más el 1%, que es 7,89%. Nadie está recibiendo ese aumento. Hicimos un esfuerzo para todos ustedes, entiéndalo".

El Gobierno aumentó un 5% los haberes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad "en reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio"

"Además, estamos trabajando para que nos den viviendas. Yo le juro que en la medida que el país vaya creciendo, lo vamos a ir mejorando. Pero téngame confianza. Yo estoy con ustedes", manifestó la ministra de Seguridad Nacional frente al reclamo.

No contento con la respuesta de Bullrich, el hombre insistió: "Pero gana $750 mil pesos por mes. Paga $400 mil de alquiler. Tengo dos nietos y no tienen para comer". "Los alquileres los vamos a ir cambiando por casas. Vamos a agarrar todos los planes ProCrear. Téngame confianza", remarcó la funcionaria.

"Lo vamos a ir mejorando. Estamos en 7,89% (de aumento). Los camioneros cerraron el 1%. Téngame confianza", agregó luego sobre los aumentos salariales a los trabajadores de las fuerzas, a lo que el hombre replicó: "Espero que sea pronto porque no va más".

El reclamo por los salarios en Gendarmería se hizo visible a través de las protestas en Rosario y la Ciudad de Buenos Aires, donde familiares y allegados de los miembros de la fuerza se presentaron en el Monumento a la Bandera y en el edificio Centinela para reclamar por un "sueldo digno".

En la Ciudad de Buenos Aires las autoridades intentaron hablar con los manifestantes, pero ellos no se acercaron por temor a represalias, y en la ciudad santafesina las protestas se aplacaron con los efectivos trasladados desde el cinturón sur bonaerense luego de que les pagaran el suplemento de barrios conflictivos.

Fue a partir de estos episodios de tensión que el Ministerio de Seguridad decidió otorgar un aumento del 5% del sueldo a partir de marzo, según indicó la resolución 176/25, la cual aplica para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.

AS/FL