El Gobierno abrió la billetera para frenar reclamos de las fuerzas

El reclamo de la Gendarmería Nacional Argentina por el aumento de los salarios obligó al gobierno libertario de Javier Milei a “abrir la billetera” y otorgar un aumento del 5% a las fuerzas de seguridad para evitar lo que podrían haber sido una serie manifestaciones previstas para el próximo lunes 10 y martes 25 de febrero, en lo que hubiese constituido un verdadero dolor de cabeza para el relato libertario.

Pero el reclamo de las fuerzas de seguridad que dependen del ministerio que comanda Patricia Bullrich tuvo su impacto en las Fuerzas Armadas, a cargo de Luis Petri, las cuales también tendrán un aumento equivalente con el objetivo de que la brecha salarial entre unos y otros no continúe acentuándose. Así lo informó el Ministerio de Defensa vía redes sociales ayer por la mañana.

De esa manera, la presión y el malestar creciente en tanto en las FF.SS. como en las FF.AA. obligaron al gobierno libertario a otorgar mejoras en materia salarial, en momentos en los que la inflación vuelve a acelerarse en algunos rubros y el Gobierno hace esfuerzos para anclar el aumento de los salarios entorno al 1%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante la semana comenzaron a circular a través de distintos grupos de WhatsApp mensajes con el objetivo de alertar tanto a efectivos de las fuerzas como a familiares sobre la delicada situación económica que atraviesan.

Muchos de los efectivos son trasladados a zonas calientes como Rosario o distintos puntos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, y tienen salarios cercanos a los $ 800 mil teniendo que hacerse cargo de alquileres y manuntención de sus familias.

En la comunicación que circuló vía WhatsApp se instaba a su vez a los familiares de los efectivos de la Gendamería a hacer uso de las redes sociales para darle un mayo volumen y potencia al reclamo.

En uno de los mensajes, a los que accedió PERFIL había hasta un instructivo de seis pasos de cómo realizar el reclamo salarial y dejar constancia de ello.

La ministra Bullrich mantuvo en silencio la tensión, pero hizo lugar al reclamo de la Gendamería, que es la más postergada dentro de las fuerzas de seguridad. Su cartera también tiene a cargo a la Policía Federal, a la Prefectura y a la Policía Aeroportuaria.

En medio de dicha tensión, se filtró el informe de inteligencia de la Polícía Federal de seis páginas sobre la situación de la Gendarmería.

En el texto, al que también accedió PERFIL, se detalla la creación de un grupo de WhatsApp con más de 700 integrantes para difundir el malestar de los efectivos. También se hace rastreo de las actividades en redes sociales de algunos efectivos que hacen público su malestar. Hay breves párrafos dedicados a la PSA, PFA y PNA. El informe, que tomó estado público en los últimos días, cayó como una bomba en las fuerzas de seguridad.

Con el aumento otorgado a las fuerzas que comanda Bullrich, el Gobierno buscó evitar lo que podría ser un malestar creciente con las Fuerzas Armadas. Es por ello que Milei habló con Petri y con Caputo para instrumentar un aumento equivalente.

El reclamo por la equiparación de los salarios en las FF.AA. es un reclamo histórico. De hecho, todavía reclaman la eliminación de un decreto de la etapa de Nilda Garré en el que las FF.AA. quedaron relegadas salarialmente.

“61 días sin saber nada”

La madre del gendarme argentino detenido en Venezuela Nahuel Gallo, Griselda Heredia, dijo: “No sabemos nada. Estamos como el primer día, no tenemos información. Es algo de terror que vivimos todos los días. Es muy injusto lo que estamos pasando, tanto para él como para nosotros”.

“Van 61 días que no sabemos nada; si está bien, si duerme, si come. Es lo que más duele. Es todo tan injusto, y esa misma gente sabe que no es así. Fue como turista a un país donde tenía merecidas vacaciones”, expresó.

Las gestiones realizadas por Patricia Bullrich y Gerardo Werthein hasta el momento no han dado resultado alguno, aunque a través de Brasil, Argentina fue notificada semanas atrás de que Gallo se encontraba detenido por el régimen chavista.