Waldo Wolff arremetió contra Patricia Bullrich: "Ella sabe que miente"

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, arremetió este lunes nuevamente contra su par de Nación, Patricia Bullrich, a quien acusó de mentir, tras el cruce que se generó por la fuga de seis presos de una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires.

En relación al alojamiento de presos en comisarías de la Capital Federal, Wolff remarcó: "El 95 por ciento que están entre las rejas de los porteños no le corresponden a la Ciudad, están por delitos que los juzga la Justicia Nacional. No fueron transferidos a la Ciudad", aclaró.

"Se escapan presos desde que hay presos porque no tengo adónde ponerlos", afirmó el funcionario porteño en declaraciones radiales. Asimismo, reveló que pasaron de tener 60 detenidos en 2021 a 2300 en la actualidad y habló de una situación de hacinamiento, contraria a la Constitución nacional.

Wolff: "En las comisarías que tienen lugar para menos de 1000 presos, hoy hay 2300"

"En las comisarías que tienen lugar para menos de 1000 presos, hoy hay 2300; donde entran 5, hoy hay 12; donde tiene que haber diez baños, hay uno", explicó Wolff. En este marco, calificó de "perversas" las críticas que hizo Bullrich, luego de que se fugaran seis reclusos de la Alcaidía 6 A del barrio porteño de Caballito, de los cuales dos fueron recapturados.

"Es perverso que aquellos que tienen la responsabilidad de llevarse los presos, porque lo dice la Constitución nacional, me chicaneen diciendo que se me escaparon los presos. Ella sabe que miente", afirmó el ministro de Seguridad.

Previamente, había manifestado que la fuga de Caballito no fue tal, sino que se trató de un caso de "connivencia interna" y, en conferencia de prensa, remarcó: "Les abrieron la puerta. No fue una fuga, fue complicidad".

"No hay donde poner a los detenidos en la Ciudad. Hasta que tengamos lista la cárcel de Marcos Paz, no podemos inventar más lugares", reprochó el funcionario porteño y luego remarcó: "Los presos son un problema de la gestión anterior del Gobierno nacional, no de la Ciudad. A los porteños les decimos la verdad".

Para enfatizar la gravedad de la situación, Wolff resaltó: "El año pasado tuvimos un 35% más de detenidos y no hay dónde ponerlos en la Ciudad". Asimismo, destacó que con la gestión actual de Javier Milei se está trabajando para solucionar el problema de superpoblación de presos. Sin embargo, logró despertar la furia de Patricia Bullrich.

Qué le había dicho Patricia Bullrich a Wolff para que la acusara de mentir: “Caradurismo”

Patricia Bullrich cuestionó duramente al ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, el domingo luego de sus declaraciones sobre la fuga de seis presos de la Comisaría Vecinal 6 A de Caballito. En sus redes sociales, Bullrich le exigió a Wolff asumir responsabilidades y dejó fuertes críticas a su gestión.

"Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy", escribió la funcionaria vía X, y también acusó al funcionario porteño de no hacerse cargo de los presos.

En su publicación, la ministra cuestionó: "Ministro, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tienen el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como si lo hacen las 23 provincias restantes?", lo cuestionó.

El bloque de Unión por la Patria pide la interpelación de Waldo Wolff

El bloque de Unión por la Patria en la Legislatura porteña solicitó este lunes la interpelación de Waldo Wolff, tras la fuga de 6 detenidos que se escaparon de la Alcaidía Comunal 6 de Caballito en un taxi, luego de maniatar, robar y golpear al Jefe de la Dependencia. El hecho se suma a la decena de presos que vienen fugándose de manera reiterada a lo largo de la gestión de Jorge Macri.

Los 18 diputados que integran el bloque opositor firmaron un pedido para que el ministro Wolff brinde explicaciones sobre "la crítica situación que acarrea la Ciudad, con un 62% de sobrepoblación en alcaidías y comisarías a la que el gobierno de Macri aún no ha dado respuestas, y que se traduce en más de 2000 detenidos distribuidos en distintos barrios de la Ciudad, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos". Además, remarcaron que hoy hay "cerca de 3000 efectivos que, en lugar de estar cuidando las calles, tienen que estar custodiando a los detenidos en las comisarías".

Los legisladores exigieron a Wolff que brinde explicaciones sobre las medidas adoptadas hasta el momento y aquellas previstas para evitar que sigan ocurriendo las fugas, teniendo en cuenta el manejo presupuestario con el que cuenta el Ministerio luego de declarar la Emergencia, en virtud de la cual "se adoptaron medidas improvisadas como la instalación de 'cárceles-container' en distintos barrios de la Ciudad, que están lejos de brindar soluciones a esta problemática".

Desde el bloque de Unión por la Patria señalaron que "la gestión de Jorge Macri no sólo está lejos de brindar soluciones a los problemas de seguridad que arrastra la Ciudad —y que no se resolvieron en 17 años de gestión del PRO— sino que los sigue agravando producto de la improvisación, la falta de planificación y una interna partidaria sin fin que deja a los porteños en un estado de abandono insostenible".

