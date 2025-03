Tras el fuerte cruce entre jefe de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, por el traslado de los presos encerrados en cárceles porteñas a prisiones federales, la vocera del gobierno de CABA, Laura Alonso, habló del tema con La Previa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Laura Alonso es politóloga y miembro del PRO. Estuvo al frente de la Oficina Anticorrupción, entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.​ Anteriormente fue diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2015. Actualmente es vocera de la ciudad de Buenos Aires.

Laura Alonso

-Alejandro Gomel: Duro el jefe de Gobierno con Patricia Bullrich, con la ministra de seguridad. ¿Está pensando más Patricia Bullrich en las elecciones, en la interna, que en la seguridad? Estamos hablando con Laura Alonso.

Clarísimo mensaje del jefe de gobierno recibiendo hoy más de 1000, 1200 cadetes, aspirantes a policías de la ciudad, poniendo el énfasis fuertemente en algo que conocemos todos. Tenemos 1450 detenidos que deben estar en el servicio penitenciario federal. Como dijo Jorge Macri, la ministro de Seguridad es consciente de esto. Queremos una solución concreta para este problema que arrastra la ciudad y se incrementó en estos últimos cuatro años. Esos presos no deben estar en alcaidías, deben estar en las cárceles federales. El pedido ha sido directo a Patricia Bullrich para que encontremos una solución concreta, sin hacer partidismo, ni entrar en chicanas.

-Elizabeth Peger: Él habla de un cronograma para el traslado.

Por supuesto, nosotros entendemos que no puede suceder en 24, 48 horas, pero la ciudad no puede esperar más tiempo, necesitamos ese plan concreto, con un calendario que pueda conocer todo el mundo, que sea de acceso público para los periodistas, para los vecinos de la ciudad. Nosotros estamos dispuestos a sostener todavía lo que no nos corresponde sostener, que es algunos presos federales en nuestras comisarias, pero lo que no podemos es sostener 2500 presos con el presupuesto de todos los contribuyentes porteños. Y le agrego un dato: solo en 2024 la ciudad gastó más de 60.000 millones de pesos para mantener a estos presos. Cada preso nos sale por día más de 80.000 pesos a los porteños. Este es un costo que no deberíamos estar pagando, porque los presos tienen que estar en cárceles federales.

-Elizabeth Peger: Es todo un tema, ¿no? Coincido, cuando el gobierno nacional tiró por las cabezas las líneas de colectivo al gobierno de la ciudad, esto fue el año pasado, en cambio, no hubo fondos para eso, pero ahora tampoco hay respuesta para esto.

Respecto a los colectivos nosotros nos hacemos cargo porque queremos que se nos transfieran todas las competencias y las facultades que nos corresponden como ciudad autónoma, pero en el caso judicial y penitenciario, especialmente en lo penal, no están transferidos todos los delitos, no tenemos, competencia penitenciaria, con lo cual -esto está establecido en sucesivos fallos judiciales desde 2020- hasta tanto no se hagan las transferencias de las competencias judiciales y penitenciarias los presos deben estar en cárceles federales y no nos vamos a cansar de decirlo y de decírselo a la ministra Bullrich: la ciudad, con mucho respeto y con firmeza, le pide encarecidamente un plan concreto de solución, una mesa de trabajo para tener este calendario que sea de acceso público, para todos los vecinos porteños que están pagando por presos que deberían estar en cárceles federales.

-Alejandro Gomel: Ahora, en estos casos que se vienen sucediendo de presos que se escapaban de estos lugares... ¿Ahí ustedes ven algún tipo de mano negra, de acción u omisión para permitir que esto pase? ¿Sucedió esto?

No, no vemos de ninguna manera esto, por supuesto que todos los casos están en investigación de asuntos internos de la policía de la ciudad y del ministerio de Seguridad de la ciudad, pero la crisis de superpoblación tiene que ver con que, desde el momento que asumió la jefatura de gobierno Jorge Macri, la lucha contra el delito ha sido implacable. Tenemos más detenidos, sí, por eso tenemos superpoblación, pero también tenemos que tener en claro que nosotros detenemos a los delincuentes en la ciudad de Buenos Aires y que el ministerio es quien se los debe llevar a las cárceles federales.

-Elizabeth Peger: Vuelvo a la pregunta inicial de Alejandro. ¿Hay una decisión del gobierno de que este sea uno de los ejes de la campaña electoral?

Primero, para nosotros la cuestión de la seguridad es una preocupación de todos los porteños de la cual nos ocupamos permanentemente, incluso cuando no tenemos la responsabilidad directa. Le estamos pidiendo a los policías que hagan de guardia cárceles cuando deben estar en la calle. La cuestión de la seguridad no es una cuestión electoralista. Lo dejo muy claro Jorge Macri. No queremos interferencias político-electorales o partidarias en la discusión de la seguridad. Los presos tienen que estar en las cárceles federales. Nosotros estamos para conversar y trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación y estamos reforzando nuestra política de seguridad, con una inversión que también se anunció hoy, con más armamento y tecnología, porque entendemos que la situación del conurbano descontrolado afecta la seguridad de la ciudad de Buenos Aires y nosotros, con Jorge Macri a la cabeza, vamos a proteger a la ciudad de la delincuencia desbordada del conurbano.

-Alejandro Gomel: Ustedes no lo quieren meter en la pelea electoral, la pregunta es si Patricia Bullrich quiere meterlo en el tema electoral.

A ver, para el gobierno de la ciudad la seguridad es una cuestión de trabajo permanente, de todos los días del año. Para nosotros no es una cuestión electoral. Por eso, el jefe de Gobierno le pide directamente y en público, que el ministerio de seguridad de la Nación se haga cargo de lo que le corresponde porque esta dicho en sucesivos fallos judiciales. Deben cumplir la ley. Los presos deben estar en cárceles federales. Pedimos una solución concreta y un plan y un calendario que todo el mundo pueda conocer. Para nosotros la discusión de la imputabilidad debe haberse resuelto desde hace años en la Argentina. Debe bajarse la edad de la imputabilidad, por supuesto que sí. Separemos estas discusiones. Nosotros no hacemos política partidaria con la seguridad. Nosotros gestionamos la seguridad, por eso tenemos una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Pero estamos rodeados por un conurbano descontrolado.

-Alejandro Gomel: una pregunta más como Laura Alonso, mujer del PRO de toda la vida. Mauricio y Jorge Macri por un lado, Patricia Bullrich por el otro... aparece Rodríguez Larreta por el otro lado... todos de la cuna del PRO y tan distanciados todos. ¿Qué ve ahí del Pro?

Me parece que todos son adultos y cada uno toma decisiones políticas de las cuales deben hacerse cargo después. El PRO tiene una cantera de intendentes, legisladores provinciales, concejales municipales que van a significar un cambio muy importante este año y los años por venir. Creo que seguimos manteniendo la mejor oferta electoral en tema de ideas, políticas y propuestas. Nuestro eje es siempre proponer cambio. Yo ya me considero una histórica, que está de paso, y los que vienen, les aseguro, son hombres y mujeres muy preparados, con muchos valores, valor, que van a poder ofrecerles a los argentinos. Me gusta esta idea de ser un puente con los que vienen. Lo bueno es que los que no siguen son muchos mejores que nosotros.

-Alejandro Gomel: ¿Pero estos dirigentes ya no son PRO?

Eso que lo digan ellos. Nosotros en el PRO tenemos un método: trabajamos en equipo y hacemos gestión que cambia la realidad. El que no trabaja en equipo no cumple una de las premisas básicas de lo que significa ser PRO.

