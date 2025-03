Horacio Rodríguez Larreta, ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, criticó en los últimos días la gestión del actual alcalde del distrito, Jorge Macri. Ahora, desde la Administración porteña salieron a responderle y destacaron las medidas tomadas en medio de la tensión con La Libertad Avanza (LLA) por una eventual alianza para las próximas elecciones legislativas. En esa línea, rechazaron los cuestionamientos del ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio y los tildaron de "injustos".

"No imponemos ni avasallamos a nadie", sostuvo Laura Alonso, vocera del Gobierno porteño. Fue después de Larreta sostuviera durante un reportaje que la Ciudad "está sucia, no hay cambios y los vecinos llaman y no les contestan", después de anunciar que competiría como candidato en las elecciones 2025.

Rodríguez Larreta reflexionó sobre su derrota y la interna del PRO: "No pude manejar ser el ganador muy temprano"

"Las críticas nos sorprendieron por lo injustas, gran parte del equipo que trabajó con él sigue trabajando en el gobierno porteño, hay profesionales muy buenos", indicó Laura Alonso este lunes 3 de marzoen diálogo con CNN Primera Mañana, recordando que el propio Macri fue ministro de Gobierno en los últimos dos años de la gestión de Larreta.

La vocera fue consultada sobre si la Administración del PRO siente un clima hostil con el espacio libertario, en especial tras los dichos de la presidenta de ese bloque en la Legislatura, Pilar Ramírez; y las declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, acerca de los presos que se fugaron de distintas comisarías porteñas. Alonso afirmó que “donde el PRO gobierna, las realidades cambian y siempre para mejor y en esta ciudad así ha sido”.

“En su discurso (en la Legislatura), Jorge Macri dijo que todo lo que no sea crítica constructiva no nos va a desviar un centímetro del plan que tenemos para la ciudad. Siempre estamos dispuestos a hablar y escuchar", agregó Alonso. "Cada uno busca diferenciarse, es parte de la política, y más en un año electoral. Pero nos queda muchísimo por hacer, competimos contra nosotros mismos”, consideró.

El exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En ese sentido, la también exdiputada nacional comentó que “es el método PRO, que es equipo y gestión", que a diferencia de las ideas difundidas por el presidente Javier Milei, en la Capital Federal la obra pública "no se detiene" y el Estado "tiene una responsabilidad en el desarrollo de la infraestructura" de la Ciudad de Buenos Aires.

"No creemos que haya que destruir todo", señaló para desmarcarse de la ideología libertaria, al mismo tiempo que completó: “La convivencia política y la tolerancia por la opinión distinta es una marca, nosotros gestionamos así”.

La construcción de la línea F

“El inicio de la construcción está prevista para el año que viene, va a comenzar en Barracas y termina en Plaza Italia. Va a atravesar parte de la ciudad de Buenos Aires, anudando algunos barrios que están desconectados. Son 11 estaciones, de 9 kilómetros de subtes, con un promedio de más de 300 mil pasajeros diarios”, detalló la vocera del Gobierno porteño acerca la construcción de la línea F del subterráneo.

Alonso también aclaró que alrededor de la traza "viven unos 500 mil porteños" y será una línea con "muchas conexiones de trenes y subte, con lo cual va a alivianar mucho las líneas C y D, que tienen un pasaje bastante recargado”. Asimismo, destacó que Jorge Macri no prometió la construcción del subte durante su campaña electoral porque "verdaderamente no tenía la información suficiente y no conocía exactamente el estado de las cuentas".

“Al haber un ordenamiento macroeconómico y al ser ciudad de Buenos Aires ser un distrito económicamente pujante, con la austeridad de la administración de los recursos, tenemos una previsión en el gasto y con cuentas ordenadas, puede tomar una decisión de inversión de esta profundidad”, prosiguió.

Por último, Laura Alonso resaltó que en el discurso del jefe de Gobierno en el edificio legislativo por la apertura de las sesiones ordinarias, hubo una “Legislatura casi completa, con solo cinco ausencias; con un clima de respeto, donde Jorge pudo desarrollar su discurso de 50 minutos, desarrollando lo que se hizo el año pasado y sobre todo, lo que se viene”.

