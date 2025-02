El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, denunció por "violación de secretos en el marco de tareas de espionaje" a la legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA) Pilar Ramírez, cercana a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El funcionario señaló que la dirigente libertaria difundió información que puso en peligro su vida y la de su familia, mientras que la edil lo acusó de "despilfarrar recursos".

"He sido personalmente ofendido por la revelación de datos, cuyo secreto debía ser guardado, y que afecta a la seguridad de mi familia y de mi persona", dice la denuncia presentada por el integrante del gabinete del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El exdiputado nacional se refirió al número de custodios abocados a su seguridad y de su entorno íntimo, un dato que no es de acceso público.

Wolff pidió la convocatoria a prestar declaración testimonial de Ramírez, que es jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña en reemplazo de Ramiro Marra, y solicitó ser querellante en el proceso de la investigación. En el escrito, sostuvo que no es él quien dispone los "mecanismos de seguridad y cantidad de agentes que deben asegurar" su vida e integridad física de sus familiares "ante las reiteradas amenazas de las que ha sido objeto", sino que lo determina la División Custodia de la Policía de la Ciudad mediante un informe técnico.

La referente de la hermana del presidente Javier Milei en la Capital Federal salió a responderle al ministro porteño luego de que la periodista Romina Manguel difundiera la noticia. "Waldo Wolff hizo una denuncia para que se investiguen posibles tareas de espionaje dentro del Ministerio de Seguridad. Dice que su vida y la de su familia están en riesgo. Fuentes de la investigación aseguran que los hechos están sumamente detallados y que piden que sea citada Pilar Ramírez", escribió en su cuenta de X la conductora.

A través de una respuesta a esa publicación, la legisladora expresó: "Wolff te lo voy a seguir preguntando: ¿Por qué tenés más de 40 custodios mientras los presos hacen turismo por la Ciudad?", dijo en referencia a las fugas registradas en las cárceles de la Capital Federal en las últimas semanas, conflicto que derivó en una pelea entre el Gobierno porteño y la Nación y se metió de lleno en las próximas elecciones legislativas.

"Cuarenta policías, un ejército de móviles… ni Milei, ni (el presidente francés, Emmanuel) Macron, ni (el mandatario estadounidense, Donald) Trump ni Jorge Macri tienen semejante circo de seguridad. Pero claro, según vos, te persiguen Hamás, (Nicolás) Maduro y Hezbolá", continuó en su posteo. "¿Dónde están las órdenes judiciales que ordenan tu custodia, o en verdad es un informe de empleados tuyos? Este guion de serie de espías truchos me hace reir", lanzó.

Por último, concluyó: "La realidad es que no estás capacitado para el cargo y encima te das el lujo de despilfarrar recursos mientras los porteños viven cada vez más inseguros. Seguí con la película, pero no la financies con nuestra plata".

El cruce entre Wolff y Ramírez en la Legislatura

Debido a la situación de hacinamiento de los presos en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y la fuga de detenidos, el ministro porteño se presentó en la Legislatura en el marco de la Comisión de Seguridad para dar explicaciones. A lo largo de diferentes cruces que mantuvo, se destacó la discusión con Pilar Ramírez, a quien le recordó su pasado en la agrupación militante La Cámpora.

"Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba haciendo una causa por traición a la patria, me había metido una persona de la AFI a mi casa, me había inventado causas afuera, sin fueros, y siempre me la banqué solito", disparó el también ex vicepresidente de la DAIA contra la delegada de Karina Milei en el distrito.

"La verdad que el cuentito de que los presos son de Nación no nos resuelven la vida a los porteños, ¿Cuáles son las medidas que ha tomado usted, porque los presos se le escapan a usted, para que no se escapen? Los porteños tenemos miedos de salir a la calle", le respondió Ramírez que lo calificó como "ministro de la inseguridad".

Luego, manifestó: "Pasé miedo cuando me llamó el domingo a la noche para amedrentarme. También me dio lástima, si no se siente capacitado para desarrollar la tarea de ministro váyase a su casa". Ante la acusación, Wolff contestó: "Yo en algún momento voy a dejar de ser 'ministro de la inseguridad', porque no me va la vida por un cargo".

"Usted no va a dejar de ser nunca alguien que está en La Libertad Avanza rodeando muy mal a Javier Milei y viniendo de La Cámpora", agregó al reclamarle que no difunda en redes sociales "información confidencial como tenía el kirchnerismo" cuando lo "perseguía".

