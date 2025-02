El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, apuntó con dureza contra Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, en medio de un cruce político que mezcla lealtades partidarias y la crisis carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires. “Por ahí soy un romántico o un ingenuo, pero me gustaría que empecemos a llamar a las cosas por su nombre”, lanzó Wolff. “Una frase de Simón Bolívar dice que el traidor no es respetado en ninguno de los bandos, la lealtad se valora incluso por el enemigo”, agregó, y dejó entrever su visión sobre las idas y vueltas en el PRO.

Sobre Larreta, quien anunció su retorno a las candidaturas, Wolff se desmarcó sin desmarcarse: “No estoy hablando de Larreta, estoy hablando de la gente que salta de un lado al otro”. Sin embargo, cuestionó su coherencia: “Tanto Larreta como Bullrich, o te mentían antes o te mienten ahora”. Y añadió: “Larreta, que yo sepa, lo apoyaba Jorge Macri, y ahora resulta que está todo mal”.

Cuando le consultaron por el comunicado de Larreta, donde el exjefe de gobierno porteño afirmó no estar de acuerdo con entregar el PRO a Milei, Wolff aclaró su postura: “Yo no soy de Milei, yo soy del PRO. Apoyé a Milei en el balotaje, pero tuvimos nuestros propios candidatos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Contra Bullrich, actual ministra de Seguridad Nacional, las críticas no fueron menores. “Bullrich te habla mal de Larreta, pero hasta hace cinco minutos iba a ser su jefe de gabinete”, disparó Wolff, para evidenciar las contradicciones.

Patricia Bullrich cruzó a Jorge Macri por las fugas de presos en la Ciudad de Buenos Aires: "Malas decisiones políticas"

“Me choca cuando Larreta habla mal de Bullrich y cuando Bullrich habla mal de Larreta, porque parece que todo es por conveniencia”, insistió.

La entrevista ganó temperatura cuando el periodista Claudio Savoia intervino con un “parecen peronistas”. Apenas Wolff había arrancado a responder, el periodista la vio venir y dijo que si el funcionario iba a responder que los peronista "son mejores", el se iba del estudio. Incluso, hizo el gesto de levantarse de la silla. Wolff le dio el gusto: “No, no, muchos peronistas son por lo menos tienen más concepción de lealtad”, contestó.

El comentario desató un “uhhhhh” en el estudio, pero el ministro no retrocedió: “A mí me gustaría, y por ahí es una ingenuidad, que la Argentina recupere la coherencia, que los políticos argentinos recuperen la coherencia”.

Wolff cerró luego filas con el PRO: “Yo estoy en el PRO hace 10 años, Mauricio Macri es el presidente del PRO a nivel nacional, Jorge Macri en la Ciudad y tenemos coherencia, defendemos a Milei a nivel nacional y apoyamos al PRO en la Ciudad”. Sin embargo, no esquivó el conflicto con Bullrich por la gestión de los presos, acusándola de agravar una situación que, según él, le compete a la Nación.

La situación de los presos en la Ciudad de Buenos Aires: "Se les escapan a Patricia Bullrich"

La problemática de la sobrepoblación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires fue el eje central de las declaraciones de Wolff, quien detalló cómo la falta de acción del Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la Nación, desbordó las comisarías y alcaldías porteñas.

“Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos presos detenidos. Nosotros detenemos a alguien y en cuarenta y ocho horas el juez tiene que llevárselo y se lo manda al Servicio Penitenciario Federal. Eso es lo que dice la ley”, explicó.

Sin embargo, según el ministro, este mecanismo dejó de funcionar: “Vino la pandemia, (la exjueza María Laura) Garrigós de Rébori dejó de llevárselos y empezaron a aumentar el stock de detenidos que se transformaban en presos”. Wolff precisó que, mientras en 2021 la Ciudad tenía menos de cien presos permanentes, hoy la cifra asciende a 2.500, incluyendo 440 condenados, entre ellos 36 homicidas. “Hay 2.500 presos en ochenta y siete comisarías y alcaldías, a una puerta de la calle, abarrotados”, describió, y alertó sobre la peligrosidad de la situación.

Fuga de presos en CABA: el gobierno porteño respondió a la carta de Patricia Bullrich y aseguró que "es responsabilidad de Nación"

El ministro también refutó las acusaciones de la Nación, que sostiene que la Ciudad recibió fondos para construir un penal en Marcos Paz que nunca se concretó. “Eso es mentira. El penal de Marcos Paz está para llevarse los presos, pero el edificio extra nunca nos lo entregaron”, afirmó Wolff, e insistió en que la responsabilidad recae en el gobierno nacional. “La ley 20.416 dice que los presos dependen del Servicio Penitenciario Federal, que depende de la Nación. Hasta tanto no se traspase el Servicio Penitenciario Federal, los delitos penales le corresponden a la Nación. No lo digo yo, lo dice la Justicia”.

Wolff destacó además el riesgo que implica esta acumulación de presos en espacios no diseñados para su contención: “Se les escapan a Patricia Bullrich porque los presos le corresponden a ella. Los deja en una comisaría. ¿Sabés por qué se escapan? Porque están puestos en un lugar que no es una penitenciaría”. Comparó las condiciones de una cárcel tradicional, con torretas y alambrados, con las comisarías porteñas: “Acá vos tenés sesenta tipos en una comisaría que abren una puerta y se van corriendo porque hay seis policías cuidándolos”.

El ministro no esquivó las implicancias políticas del problema: “Si vos dejás de llevarte los presos, no transferís el Servicio Penitenciario y los ponés en un lugar para que se escapen, hay intencionalidad”. Y cerró con un mensaje a los porteños: “Mi trabajo es defender la seguridad de los porteños. Si Patricia hace las cosas bien, me va a tener aplaudiéndola, como la aplaudí cuando sacamos piquetes juntos. Pero cuando miente, miente”.

NG/LT