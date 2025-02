Larreta confirmó que participará de las elecciones: “Como legislador, como diputado o como senador"

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó hoy que participará de las elecciones de este año, al anticipar que volverá "como legislador, como diputado o como senador". En su comunicado, también criticó duramente al PRO por haber “perdido su identidad” y respaldar al Gobierno de Javier Milei y disparó contra Jorge Macri por la situación actual de la Ciudad de Buenos Aires, a la que describió como “degradada”.

En un extenso texto titulado "Vuelvo" y publicado en sus redes sociales, Rodríguez Larreta sostuvo que "en las elecciones de este año vamos a participar junto a un gran equipo. Queremos volver a trabajar juntos: involucrarnos, escuchar, comprometernos y hacer de Buenos Aires otra vez una inspiración para el mundo".

"Yo voy a estar, como legislador, como diputado o como senador, para debatir la ciudad que nos merecemos. La ciudad que hicimos juntos. La misma que hoy está degradada", advirtió. Afirmó que su "compromiso es el de siempre", en referencia a su intención de "ayudar a que los porteños vivamos mejor. Más que una candidatura o un partido, es momento de caminar otra vez hacia el futuro".

"La ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos"

El exjefe de Gobierno señaló que en sus caminatas "escucha a todos los vecinos que se acercan. Les pregunto cómo ven la ciudad, cómo están las cosas. Una y otra vez me confirman aquello que todos percibimos: la ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo".

"Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos", lanzó contra Jorge Macri.

Ahondando en su crítica hacia el actual jefe comunal, remarcó que "lo que nos hizo diferentes fue la buena gestión. Aquello que fuimos, nuestra razón de ser, hoy parece apenas una sombra. Me duele mucho escucharlo. Me duele verlo. ¿Cómo no me va a doler si esta ciudad es una parte importantísima de mi vida?".

"Estoy convencido de que juntos podemos recuperar Buenos Aires, llevarla al futuro y volver a hacer de nuestra ciudad una de las mejores del mundo. He reflexionado mucho sobre las cosas que podríamos haber hecho mejor. En este tiempo me dediqué a estudiar y a armar nuevos equipos. Ahora que hay estabilidad macroeconómica, podemos retomar de inmediato la expansión del subte y hacer el tan necesario viaducto del Sarmiento", detalló Larreta.

En lo político, consideró que "el PRO ha perdido su identidad" y amplió: "El saber quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos y a favor y en contra de qué cosas estamos. El día que perdés tu identidad, lo perdiste todo", sentenció. Por eso, reafirmó que "estuvo" y está "en contra de entregar el PRO" a Javier Milei.

"Por eso no fui parte de la conducción actual del partido. El PRO debió haber ejercido de forma constructiva su rol como oposición. Para eso nos votaron. Siempre estuvimos en contra de los fanatismos, de los liderazgos mesiánicos y de los extremismos ideológicos. Siempre estuvimos en contra de la agresión y el insulto", completó.

"Y, sobre todo, siempre defendimos el derecho a pensar diferente. Siempre reivindicamos la función pública y la buena política como herramientas para el cambio. Lo sé por una razón muy simple: fui uno de los fundadores del PRO", recordó.

Golpeado por el escándalo de la estafa $Libra y la filtración de la entrevista con Jonatan Viale que Santiago Caputo interrumpió, la semana pasada Javier Milei pidió investigar el "vínculo directo" entre "los políticos corruptos y los periodistas ensobrados", haciendo referencia a Rodríguez Larreta como “ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos”.

"¿Tanto te preocupa la criptoestafa, Milei? Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas. Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls pagados con la plata de todos los argentinos. Hace años que soporto tus insultos y tus mentiras", comenzó el exjefe de Gobierno, molesto por los dichos del libertario.

"A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por ‘difundir’ negocios truchos", continuó.

"Si estás buscando desviar la atención, sabé que no lo vas a lograr. Tu nombre está en toda la prensa seria del mundo como sinónimo de escándalo y estafa. Una vergüenza para nuestro país. Yo perdí una elección, pero no perdí mis convicciones. Sigo creyendo en el diálogo y el respeto, palabras cuyo significado no conocés", siguió Rodríguez Larreta.

Finalmente, le aseguró que la disputa continuará en la Justicia y, filoso, hizo referencia a Karina Milei, a quien el jefe de Estado llama "El Jefe": "Decímelo personalmente. Le voy a preguntar a tu jefa el precio de las audiencias con vos y voy a verte donde quieras. Nos vemos en Tribunales".

