El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salió duramente a responder las acusaciones del presidente Javier Milei y lo desafió a que se las diga "personalmente" y en Tribunales. El escándalo de $LIBRA, telón de fondo de la disputa entre ambos.

"¿Tanto te preocupa la criptoestafa, Milei? Te lo digo en buen porteño: me hinchaste las pelotas. Se terminó mi paciencia con vos y tu ejército de trolls pagados con la plata de todos los argentinos. Hace años que soporto tus insultos y tus mentiras", comenzó el exmandatario, molesto por los dichos del libertario.

Y continuó: "A diferencia tuya, no tengo nada que esconder. Por eso espero que el Congreso se ponga firme y te investigue por la estafa de $Libra. Y que la Justicia los investigue a vos y a tu hermana por ´difundir´ negocios truchos".

"Si estás buscando desviar la atención, sabé que no lo vas a lograr. Tu nombre está en toda la prensa seria del mundo como sinónimo de escándalo y estafa. Una vergüenza para nuestro país. Yo perdí una elección, pero no perdí mis convicciones. Sigo creyendo en el diálogo y el respeto, palabras cuyo significado no conocés", siguió Rodríguez Larreta.

Finalmente, le aseguró que la disputa continuará en la Justicia y, filoso, hizo referencia a Karina Milei, a quien el jefe de Estado llama "El Jefe": "Decímelo personalmente. Le voy a preguntar a tu jefa el precio de las audiencias con vos y voy a verte donde quieras. Nos vemos en Tribunales".

Los dichos de Milei contra Rodríguez Larreta

En medio del escándalo por la promoción de $LIBRA, un golpeado Milei pidió este miércoles investigar el "vínculo directo" entre "los políticos corruptos y los periodistas ensobrados". El mandatario se manifestó en estos términos desde sus redes sociales al hacerse eco del descargo del periodista Jonatan Viale por la interrupción de la entrevista que le hiciera el lunes último.

"Ayer a la noche Jonatan Viale reveló tener conocimiento de algo que advierto desde 2021: existe vínculo directo entre los políticos corruptos y los periodistas ensobrados", expresó Milei en un posteo de X.

Luego agregó que "la Justicia debería investigar, según lo dicho en TN, si el ex precandidato a presidente que sacó 11 puntos usó recursos de los porteños para su campaña presidencial y/o para ensuciar y calumniar al resto de los candidatos, ensobrando a todo aquel que esté a la venta". La referencia fue al ex jefe de Gobierno porteño, que resultó derrotado por Patricia Bullrich en las PASO de Juntos por el Cambio (JxC).

Las críticas de Milei contra Rodríguez Larreta

Milei señaló que "sorprende el silencio de muchos autodenominados paladines de la anticorrupción por estas horas" e insistió sobre la figura de Rodríguez Larreta: "Casualmente eligen omitir que su jefe, cabeza de lista y candidato presidencial fue acusado de ensobrar periodistas con el dinero de los pagadores de impuestos".

El lunes, el mandatario negó haber tenido responsabilidad en el escándalo por la criptomoneda Libra y sostuvo que debe "levantar filtros" y "murallas" para que no sea tan fácil acceder a él, además de que negó haber "promovido" ese fondo de inversión sino que, dijo, solo lo "difundió".

