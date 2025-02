El rebote de bonos y acciones tras el escándalo de $LIBRA generó dudas en el mercado

A comienzos de semana, el escándalo de la criptomoneda $LIBRA golpeó con fuerza a las acciones y bonos argentinos. Sin embargo, el martes los activos no sólo revirtieron el derrumbe sino que, en algunos casos, superaron los precios previos a la caída. El brusco pase del rojo al verde generó dudas en un sector del mercado sobre una hipotética intervención del gobierno de Javier Milei para contener la situación.

La principal teoría que circuló en gremios, medios de comunicación y redes sociales es que el equipo económico habría intervenido con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el objetivo de levantar las cotizaciones de papeles de empresas locales y títulos públicos.

$Libra y la Criptomoneda en Argentina: ¿escándalo o volatilidad normal?

Dudas en el mercado por el repunte de los activos argentinos

El FGS está compuesto por una serie de instrumentos financieros -desde acciones y bonos hasta plazos fijos- y tiene como fin la preservación del valor del patrimonio mediante la rentabilidad de sus recursos. Estos fondos pueden ser utilizados para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y comúnmente se conocen como la "plata de los jubilados".

Fuentes consultadas por PERFIL señalaron que es casi imposible saber a ciencia exacta si el Gobierno intervino o no. Más allá de poseer $13.232.490,8 millones en acciones y $56.631.411,5 millones en bonos en la cartera del Fondo, según los últimos datos disponibles de la ANSES, las operaciones no son fácilmente rastreables y esto obstaculiza seguir el movimiento del dinero.

"Ayer veías que los activos argentinos en Estados Unidos no subían tanto e inclusive había algunos negativos. Y en Argentina volaban. El volumen de las operaciones locales también era muy alto", deslizó un analista económico acerca de las disimilitudes entre el Merval y Wall Street.

"¿Podría la ANSES vender bonos si quiere calmar el dólar, por ejemplo? Si, tranquilamente, aunque en detrimento de los jubilados. ¿Podría salir a comprar acciones argentinas fuertemente para atenuar la baja que pueda verse afuera? Si pero tendría que tener liquidez", expuso un segundo operador de mercado.

Ante las versiones circulantes, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma emitió un comunicado titulado "Con la nuestra no", en el que cuestionó al ministro de Economía Luis Caputo y repudió el "uso de fondos de la ANSES para atenuar el impacto de la estafa $LIBRA".

"Esta mañana ordenó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que haga compras masivas de acciones y bonos para atenuar el castigo sobre los activos argentinos que viene de Wall Street, donde cayó la reputación de Milei por el caso $LIBRA", reza el documento.

Al mismo tiempo, la organización sindical reclamó la "inmediata restitución de estos fondos que son para resolver las necesidades de las y los jubilados" y, en simultáneo, exigió la extensión de la moratoria previsional, la gratuidad en los medicamentos y un aumento de las jubilaciones y pensiones.

La mirada de los analistas sobre el repunte de activos

El analista financiero Christian Buteler indicó que la versión de la ANSES interviniendo para provocar un rebote de los activos "podría explicar los precios en el mercado local, pero por un tema de volumen es imposible que explique los precios de los ADR Argentinos en Wall Street y ambos precios están relacionados".

"No pasa por si la ANSES puede o no comprar. Por el volumen que se opera en Wall Street, si el ADR YPF o GGAL está -5%, ANSES no lo puede poner +3%, se lo llevan puesto. Acá como el volumen es pequeño hay papeles a los que si podes manipular el precio", agregó.

En un intento por transmitir tranquilidad y detener la mala performance de la bolsa, Caputo publicó un tuit en el que remarcó que “cuando los sólidos fundamentals económicos no cambian, los ruidos eventuales de la coyuntura suelen ser vistos por los más experimentados como una oportunidad”. “Spoiler: este gobierno jamás va a cambiar el rumbo”, sentenció.

Para Nicolás Olivé Durán, de Rudolph Trading, no se produjo ninguna injerencia gubernamental para evitar la destrucción de acciones y bonos argentinos. En efecto, asoció el subidón con la propia dinámica de los mercados y la oferta y demanda.

Bonos y acciones locales ceden y el riesgo país vuelve a los 700 puntos básicos

"En el mercado internacional, la métrica que verdaderamente refleja el riesgo de un país es el riesgo país, directamente vinculado al precio de los bonos, no de las acciones. Las acciones son activos de renta variable, donde las fluctuaciones son mucho más frecuentes y esperables. De hecho, el martes pasado cayeron más que esta semana y no hubo repercusiones mediáticas al respecto", sostuvo.

Al mismo tiempo, el experto consideró que los precios de los bonos no se pueden sostener para eludir un impacto negativo: "Si fuera tan sencillo mantener altos los precios de los bonos para reducir el riesgo país, los gobiernos lo harían de forma rutinaria. Además, es importante destacar que los bonos no sufrieron caídas significativas. ¿Se podría argumentar que esto fue producto de compras masivas para sostenerlos? Tal vez. Pero el problema es que, en cuanto se deja de comprar, el precio vuelve a caer".

Y continuó: "El lunes, con Estados Unidos en feriado, la falta de liquidez hizo que no hubiera compradores ni vendedores significativos. Esto genera un mercado con mayor volatilidad: si sube, no hay quien venda; si baja, no hay quien compre. Si la premisa fuera sostener el precio, habría sido más lógico intervenir ese día, cuando el mercado era más pequeño. El martes, con los mercados internacionales abiertos, la presión vendedora era considerablemente mayor y 'salvar' los precios hubiera sido mucho más costoso".

A estos argumentos se suma que las intervenciones requieren de liquidez o de la venta de un activo para comprar otro, lo que provocaría una "presión vendedora" en el mercado, que este miércoles cerró estable con resultados mixtos en el panel líder de las acciones del Merval y caídas de hasta 2,7% en los bonos soberanos. El riesgo país anotó una suba de 23 puntos y cerró en 719.

MFN / Gi