$Libra y la Criptomoneda en Argentina: ¿escándalo o volatilidad normal?

El escándalo en torno a la criptomoneda $Libra, vinculada a un supuesto tráfico de influencias, ha puesto en evidencia la volatilidad del mercado cripto y la falta de regulación, un tema crucial para el futuro económico de Argentina.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Marina Paleo, periodista especializada en tecnología, quien expresó que $Libra, la criptomoneda que estuvo en el centro de la polémica por un supuesto tráfico de influencias que involucró al presidente argentino y su entorno cercano, experimentó fluctuaciones dramáticas.

Según la entrevistada, el presidente de la nación difundió un retuit sobre la criptomoneda, lo que algunos interpretaron como una nueva promoción. “El presidente quería mostrar lo difícil que era acceder a Libra y aclaró que no hubo afectados entre los argentinos, solo entre los inversores extranjeros,” explicó Paleo. Sin embargo, el movimiento generó controversias, pues mientras algunos lo vieron como un apoyo implícito, otros lo interpretaron como una maniobra para tranquilizar a los inversores.

¿Manipulación del mercado?

La fluctuación de la criptomoneda no es nueva en el mundo de los activos virtuales, y el caso $Libra no es la excepción. Paleo explicó que, aunque no existe un marco regulatorio claro, $Libra sigue siendo vista como una moneda legítima por algunos inversores.

“La criptomoneda sigue fluctuando, subiendo y bajando, lo que hace que no se perciba como una estafa, sino como una moneda más dentro de las criptos”, afirmó. Sin embargo, no es ajena a la manipulación del mercado. “A veces hay bots que inyectan y retiran liquidez para controlar las compras y ventas. Esto puede crear la ilusión de estabilidad”, agregó.

La falta de regulación: ¿es legal?

El mercado de las criptomonedas sigue operando en gran parte fuera de la ley, lo que genera incertidumbre. Paleo señaló que países como Estados Unidos, Europa, Inglaterra y China ya están avanzando hacia una regulación más estricta, mientras que Argentina se encuentra rezagada en este aspecto.

“Argentina está relativamente adelantada en cuanto a la industria y la postura gubernamental, aunque el mundo va hacia un marco regulatorio para las criptomonedas",comentó la periodista.

¿Impacto en el mercado global y local?

Aunque el escándalo afectó la imagen de los actores involucrados, el mercado global de criptomonedas no fue impactado significativamente. Paleo afirmó que no hubo una caída generalizada en el mercado, ni un aumento en el interés por $Libra.

“El mercado cripto local en Argentina tiene una base establecida desde la pandemia, cuando muchos argentinos buscaron alternativas para protegerse de la inflación y las restricciones cambiarias” explicó. La crisis con $Libra no parece haber alterado el panorama cripto ni en Argentina ni a nivel global.

El futuro de Libra y las criptomonedas

$Libra, por ahora, se mantiene estable en el mercado. Paleo advirtió que es fundamental proceder con cautela. “Es importante estudiar las criptomonedas antes de invertir en ellas. Existen miles de monedas que operan de manera similar y algunas están manipuladas", concluyó la periodista.