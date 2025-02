Gerardo Werthein defendió el cambio de postura del Gobierno respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia

Luego de que Estados Unidos escenificara este lunes en la ONU su cambio de política en el conflicto ucraniano votando con Rusia tanto en la Asamblea General de la ONU como en el Consejo de Seguridad, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Gerardo Werthein, defendió el ajuste en la posición del Gobierno frente a la guerra y adelantó que Javier Milei planea reunirse con Donald Trump dentro de dos meses.

En sintonía con la postura del mandatario norteamericano, Werthein señaló que el Ejecutivo argentino no cambió de opinión, sino que busca promover la paz. “La resolución de Estados Unidos dice que se insta a terminar con esta guerra, en la que murió mucha gente. No hay adjetivos ni se adjudican responsabilidades (...). La Argentina va a estar siempre del lado en el que pueda ser partícipe de un proceso de paz. Cuando hay tantas muertes y una oportunidad de detenerlo, hay que hacerlo. El resto se discute después”, expresó.

“También hay que pensar que es muy importante que Ucrania recupere sus instituciones, con elecciones, pero primero se necesita paz. En esto, la Argentina comparte la idea de Estados Unidos”, dijo el canciller argentino. En el mismo sentido, Trump, en sus últimas declaraciones, había calificado al mandatario ucraniano Volodimir Zelenski de “dictador”.

Si bien Zelenski fue uno de los pocos presidentes que concurrieron a la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023 y de hecho tuvieron una reunión hace un mes en el Foro de Davos —en la que se fotografiaron abrazados y el europeo le agradeció a Milei "su continuo apoyo a Ucrania"—, Werthein aseguró que desconoce si el jefe de Estado argentino se comunicó con su par ucraniano. Además, en el último Janucá, Zelenski había encendido el candelabro de siete brazos que Milei le había obsequiado cuando vino a su toma de posesión.

“Ya en el G20 de Sudáfrica, antes de que esta resolución esté sobre la mesa, la Argentina manifestó que abogamos por una resolución pacífica y diplomática para terminar con la guerra en Ucrania. Cuando Estados Unidos presentó esto, Javier Milei dijo que esta es una posibilidad única para apoyar un proceso de paz. Aquí murieron cientos de miles de personas, y el presidente privilegió que hay una lucecita para tener paz”, aseguró Werthein en un reportaje con LN+.

En la última votación ante la ONU, el Gobierno manifestó el cambio de postura geopolítica a través de su abstención en una resolución que le exigía a Rusia retirar todas sus tropas del territorio ucraniano. Tras la votación, el canciller sostuvo que mientras Estados Unidos busca poner fin al conflicto, la resolución de la Unión Europea contenía “mucha retórica del pasado, pero sin ninguna propuesta”.

Sobre el encuentro entre Javier Milei y Donald Trump

El canciller además aseguró que Trump invitó a Milei a comer en la Casa Blanca y explicó: “Será un encuentro de aquí a los próximos 60 días; lo estamos gestionando. El encuentro fue de dos amigos, de acercamiento”.

Tras el escándalo por las denuncias de estafa con $Libra, Werthein negó que hayan afectado la imagen de Milei en el mundo. "La imagen de él en el exterior es impresionante; no podía caminar en la CPAC. No solamente es el público, sino funcionarios. El prestigio está dado por lo que Milei hace y no lo que dice. La agenda del presidente es que los argentinos estén mejor, y por eso viaja y trabaja".

“$Libra no puede alterar la imagen del presidente porque es creciente. Cada vez es más importante y respetado porque los hechos lo acompañan. Esto es trabajo serio en beneficio de la gente”, aseguró el funcionario.

Asimismo, señaló que el objetivo del Gobierno es mantener una relación positiva con Estados Unidos, ya que considera que esto es “fundamental” para los argentinos. En este sentido, resaltó que el país ahora “ocupa un lugar relevante en el escenario global” y debe aprovechar la oportunidad de establecer acuerdos comerciales con EE.UU. para transformar el futuro de las exportaciones. Además, criticó al Mercosur, calificándolo como una “herramienta obsoleta que se ha convertido en una limitación”.

