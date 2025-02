Mientras avanza la investigación por el expediente $LIBRA, un sondeo reveló que el 45,5% de los consultados cree que el presidente Javier Milei recomendó la estafa cripto en sus redes sociales con el objetivo de "beneficiarse él o a personas cercanas". Sumado a esto, el mismo porcentaje reconoció que nunca confió en el mandatario, siendo que un 14,3% indicó que ahora lo hace en menor medida.

Los datos se desprenden de un estudio realizado por Proyección Consultores. Para el informe se analizaron de manera online 2.029 casos de personas mayores de 16 años residentes en Argentina. La encuesta se realizó entre el 17 y 22 de febrero, y cuenta con una confianza del 95% y un margen de error de 2,18%.

Encuesta: el 45,3% cree que Milei tiene la culpa del escándalo $LIBRA porque "sabía que era una estafa"

La controversia sobre $LIBRA explotó tras la publicación de un post en la cuenta oficial del presidente en X (antes Twitter), donde recomendaba esta inversión, lo que generó una abrupta suba del valor del activo digital. Sin embargo, horas después, la criptomoneda sufrió un desplome significativo, lo que derivó en acusaciones de estafa y en una ola de denuncias tanto en el ámbito judicial como en el Congreso.

A raíz de ese hecho, la consultora preguntó a los encuestados por qué creen que el presidente "recomendó en sus redes una inversión en criptomonedas que terminó siendo una estafa". Bajo esa premisa, el 45,5% de los sondeados respondieron que Milei actuó de esa manera porque "buscó beneficiarse él o a personas cercanas". En contraste, un 31,4% piensa que el libertario no estaba interiorizado en el tema, mientras que un 23,1% manifestó no tener información al respecto.

Al desglosar por votantes, el 48,6% de los que sufragaron por Milei opinó que "no estaba interiorizado en el tema", un 10,2% que buscaba beneficiarse y un 41,2% que no sabe o no está interiorizado en el tema. Para aquellos que votaron a Patricia Bullrich las cifras son similares: un 53,9% que piensa que el presidente no sabía los pormenores del proyecto, contra un 20,5% que dice que fue a propósito. Entre los seguidores de Sergio Massa el escenario fue el opuesto: el 75,5% dijo que lo hizo para conseguir algún beneficio y un 15,3% le dio el beneficio de la duda.

El informe también revela que el escándalo afectó la confianza de los ciudadanos en el presidente. En ese sentido, un 14,3% sostuvo que ahora confía menos en el mandatario. En tanto, un 45,5% de los consultados afirmó que nunca confió en el economista, frente a un 31,5% que expresó que sigue confiando en él de la misma manera.

Nuevamente, en el análisis por votantes se repitieron las tendencias que en el caso de la responsabilidad de Milei en el hecho. Entre los seguidores del libertario, un 64,9% confía igual, aunque un 15,3% confía menos; entre los de Bullrich, esas cifras son 58,7% y 17,3% respectivamente. Finalmente, el 79,3% de aquellos que eligieron a Massa nunca confió en el mandatario, por lo que no hubo tantas variaciones luego del hecho (un 9,4% confía menos y un 7% no se vio afectado).

La gestión de Javier Milei: actitud para mejorar la situación del país, pero falta de empatía con los sectores vulnerables

Otros de los aspectos que analizó el sondeo fue la opinión sobre la gestión de Milei y los atributos del jefe de Estado. En términos generales, la evaluación del Gobierno de Milei también muestra una fuerte polarización. Mientras que un 45,5% de los encuestados considera su desempeño positivo, un 49,5% lo califica de manera negativa.

Sumado a esto, la encuesta reflejó un leve descenso en el apoyo a la gestión libertaria. En ese sentido, en diciembre cosechaba un respaldo del 48,5%, tres puntos más que en la actualidad. Asimismo, su oposición era del 48,3%, un punto menos que en el último relevamiento.

En concordancia con ese dato, la imagen del presidente mostró más rechazo que apoyo. Al respecto, su imagen positiva fue del 46,1%, mientras que la negativa trepó al 49,1%.

Respecto a los atributos de Milei, el que tuvo mayor apoyo fue su "actitud para mejorar la situación del país", que cosechó un 45,3% de respaldo y un 43,8% de oposición. Le siguieron su "capacidad para cumplir promesas" (44,7% a favor, frente a un 42,6% en contra) y "trabajador" (con más opiniones negativas —42,5%— que afirmativas —42,3%—).

Por el contrario, la aptitud que menos mostró fue la "empatía con los sectores más vulnerables", con un 57,6% que opinó que no cuenta con ese atributo y un 26,4% que sí. Detrás se ubicaron "estabilidad emocional" (54,2% que piensa que no tiene y un 27,7% que sí) y "capacidad de diálogo" (55,4% dijo que no posee, frente a un 33,7% que sí).

La probabilidad de voto en las elecciones legislativas de 2025

De cara a futuras elecciones legislativas, el informe revela que un 54,4% de los encuestados preferiría votar por un candidato opositor que limite al Gobierno libertario, mientras que un 45,6% apoyaría a un candidato que respalde su gestión. Ese sentimiento mayoritario se notó aún más entre los seguidores de Massa, siendo que el 89,8% apoyó la idea de que gane un opositor. Por el contrario, la mayoría de votantes de Milei (82,1%) y Bullrich (82,3%) optaron porque triunfe un candidato alineado al oficialismo.

A pesar de esos resultados, el 28,8% de los consultados opinó que, si las elecciones fueran hoy, estarían más dispuestos a elegir a La Libertad Avanza. En segundo lugar se ubicó el kirchnerismo (17,9%), seguido de cerca por el peronismo (15,4%). Por otro lado, el PRO-Macrismo se posicionó cuarto, con un 5,8%.

