Santiago Siri: "La palabra 'Milei' aparece en tres billeteras cripto que tienen 100 millones de USD"

El experto en criptomonedas Santiago Siri explicó lo que significa que el nombre del presidente Javier Milei figure en tres de las cuatro billeteras que controlan los 100 millones de dólares vinculados a la presunta estafa $LIBRA. "Un juez podría exigirle a los exchanges que revelen la información de quiénes fueron las personas que fondearon las cuentas", señaló en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Santiago Siri es emprendedor tecnológico, fundador de Democracy Earth Foundation, una plataforma libre y abierta para la participación online. Actualmente, también dirige DAO Education, enfocada en la educación para la era digital y previamente cofundó el Partido de la Red en Argentina y POPEGO, un laboratorio de Big Data.

¿Qué significa que tres de las cuatro billeteras a las que se dirigieron los 100 millones de dólares tengan el nombre de Milei en sus etiquetas?

Los 100 millones de dólares, que Hayden Mark Davis dijo tener el control de este dinero, están en rigor y esto se puede ver por la data que está disponible públicamente en el blockchain, que es toda información pública y que cualquiera puede auditar, están en tres billeteras que son billeteras que tienen una característica especial. Son lo que se conocen como multisig, o que requieren de múltiples firmantes para poder mover los fondos.

Estas multisigs, o billeteras que requieren múltiples permisos, tienen tres firmantes cada una y con dos de los tres firmantes pueden hacer el movimiento de fondos. Hasta ahora no se ha visto ningún tipo de movimiento.

Y en la data que se puede indagar también en el blockchain se ve que están etiquetadas las billeteras. Una está etiquetada como "Milei" a secas, otra está etiquetada como "Milei CATA", y una tercera que está catalogada como "Milei Vlad".

Santiago, para poder entender, se sabe que tienen esas siglas, pero, ¿se sabe quiénes son los tres firmantes?

No, no hay data propia que se puede ver en el blockchain, no sabemos quiénes son los tres firmantes.

Pero yo hice un análisis extra sobre las direcciones que están asociadas a cada una de las multisigs y en cada una de estas multisigs se ve que uno de los firmantes, para poder crear la billetera, recibió fondos por parte de un exchange, o de una casa de intercambio de criptomonedas.

En dos de los tres casos, hay un firmante que recibió fondos desde Kraken, que es un exchange norteamericano muy conocido, muy popular y usado mundialmente, y en el tercer caso se ve que una de las billeteras fue fondeada desde Bybit, que es otra billetera exchange.

Y lo que podríamos determinar es que, tal vez, com una orden judicial, los exchanges, tanto Kraken como Bybit, son lugares donde tenés que identificarte, tenés un proceso de lo que se llama en la jerga KYC, Know Your Customer, que es una práctica anti lavado de dinero, donde todos los usuarios de los exchanges centralizados para poder comprar criptomonedas tiene que hacer una identificación legal con su pasaporte o un documento legal. Entonces, eventualmente, con una orden judicial un juez podría exigir tanto a Kraken como Bybit que revelara la información de quiénes fueron las personas que fondearon esas cuentas que están ligadas a las multisigs.

Esto que vos estás contando, de alguna manera, que tres de las cuatro billeteras tengan el nombre "Milei", ¿se puede asociar a que Davis dice que hay 100 millones de dólares que son de la Argentina? Tratando de entender "de la Argentina" qué quiere decir, del gobierno argentino, del presidente Milei, ¿cómo lo interpretas vos?

La interpretación estricta que puedo hacer es que son etiquetas, que son formas de identificar las billeteras más allá de su código alfanumérico que se usa para poder acceder a ellas, es algo opcional etiquetar las billeteras, es lo que en la función dle software se denomina como "MEMO" y está cada una de estas direcciones de cada una de estas billeteras multisigs y aparecen estos textos.

Más allá de esto, determinar si efectivamente si cada una representa a alguien del gobierno o a alguien vinculado con los Milei, es ya terreno de la especulación. Pasa que no son billeteras que dicen "pirulo", dicen "Milei".

La de "Vlad Milei" podemos presumir que estará ligada tal vez a uno de los socios de Davis que es Vlad Pozniakov, que hay un chat entre Davis y Vlad Pozniakov que circuló en las redes la semana pasada donde Davis se jacta junto con este Vlad Pozniakov de que es un proyecto donde van a apuntar a extraer la máxima cantidad de valor posible, entonces podemos imaginar que tal vez refiere a uno de los socios de Davis este "Vlad", pero es todo terreno de la especulación, porque obviamente hasta no tener una identificación legal son simplemente etiquetas.

¿Y cómo interpretás los dichos de Davis respecto de que espere instrucciones el gobierno argentino de dónde mandar esos 100 millones de dólares?

-Bueno, Davis se ha jactado en entrevistas de que primero ha dicho que él tenía control sobre esos 100 millones, en una segunda entrevista ha dicho que el dinero no era de él sino que era de la Argentina y que quería resolver con quienes fueran sus socios, mismos tal vez gente vinculada con el mundo de Milei, qué hacer con ese dinero, y luego salió una entrevista la semana pasada, que la bajaron de Youtube, del hermano de Davis, Gideon Davis, donde en esa entrevista Gideon decía que, efectivamente, se había firmado una carta de intención entre Javier Milei, que la había firmado y sellado, y la empresa Cube, que está ligad a los Davis.

Habría que entender si efectivamente eso fue así, si esa carta de intención está. Hay un periodista que ya estuvo circulando el borrador de lo que se podría haber firmado y Gideon Davis en la entrevista dice "no sé si esto es con Javier Milei a título personal o con Argentina", pero que la carta de intención, aparentemente, sería algo que le daría exclusividad a los hermanos Davis a implementar tecnología de todo lo que tuviera que ver tanto con blockchain como con Inteligencia Artificial, lo cual, si esto se tratara del Estado argentino sería muy llamativo, dado que es algo que no pasó por ningún tipo de licitación.

A ver Santiago si esta conjetura resulta verosímil. Estados Unidos es un país donde se coloca, a veces, penas mayores para las estafas que para los homicidios. ¿Puede ser que Davis empezó a descubrir que podía ir preso y entonces fue cambiando su discurso, incluso hasta preparándose para ser colaborador de la justicia norteamericana, y obtener una pena menor? ¿o aspirando a ser el querellante? ¿que los cambios que mencionaste sean parte de haber descubierto el devenir de que en lugar de ser el crimen perfecto finalmente terminaba teniendo el riesgo de una pena de prisión importante?

En los Estados Unidos existe lo que se llama el U.S. Foreign Corrupt Practices Act, el "acta de prácticas corruptas en el extranjero", que prohíbe, básicamente, a cualquier ciudadano norteamericano de participar de esquemas de soborno en gobiernos extranjeros, sean tanto compañías como individuos, esto existe desde el año '77 en adelante.

Claramente Davis al estar en negociaciones con un presidente en funciones en Argentina está en una posición muy delicada si es que hubo, efectivamente, dinero en juego a la hora de llegar a un acuerdo que no fuera por los canales habituales que requiere una negociación con el Estado argentino,

Creo que indudablemente lo que estamos viendo en este momento es que son mucho más lo que hablan los silencios, las cosas que no se dicen, entre el clan Davis y Milei que las cosas que se dicen.

En ese sentido, me parece que claramente cada uno, de ambos bandos, están midiendo de forma muy delicada sus palabras. Y como bien decís Jorge, los crímenes de defraudación financiera en Estados Unidos son tomados muy seriamente y esto ya está bajo la investigación tanto del FBI como el Departamento de Estado Nacional de Estados Unidos.

Más allá del Anti Corruption Act, está la propia estafa a los norteamericanos, quiero decir que es distinto al tema con el gobierno. Aunque no haya habido un tema con el gobierno o un acto de corrupción con el gobierno que se lo pueda demostrar, el solo hecho de haber generado el tipo de negociación que se hizo hacer que algo suba en pocas horas de 0 a 5 y luego baje a 0,1, puede ser considerado como una práctica de estafa dentro de Estados Unidos con los norteamericanos.

Sí, eso es correcto. Para la jurisdicción norteamericana, algo que aprendí cuando viví en ese país, es que Estados Unidos considera dentro de su jurisdicción cualquier lugar del mundo donde se mueva un dólar. No es algo que está atado estrictamente a lo territorial, y por ende acá al haber tocado los intereses de inversores norteamericanos que participaron de este esquema, que fueron muchos y se hizo una solicitación pública para hacer una inversión, que es lo que ocurrió al partir del tuit de Milei, eso está dentro de la regulación norteamericana de la Comisión de Valores de Estados Unidos y al tocar inversores americanos obviamente esto abre el juego.

Existe una idea de que las criptomonedas permitían cruzar los límites del lavado de dinero, incluso que eran utilizados por la corrupción para tener dinero sin poder ser declarado. Y esa perspectiva que me parece que es un poco arcaica generó la idea de que se podía hacer un crimen perfecto con criptomonedas, porque no había registros, no había trazabilidad de quién era el beneficiado.

Hoy en día, ¿toda actividad hecha con criptomoneda tiene trazabilidad y es un error creer que se podía esconder el dueño del dinero y siguen siendo los billetes la forma más fácil y única de poder cubrir a quién es el verdadero dueño del dinero?

Lo que estamos viendo indudablemente es que blockchain como tecnología lo que ofrece es mayor nivel de transparencia a la hora de ver los movimientos financieros.

El nivel de información que tenemos, el nivel de detalle que tenemos, estamos todos pudiendo ver, básicamente, a la luz del día dónde están los 100 millones de dólares en términos de representación de datos en el blockchain. No hay tecnología tan transparente y fácil de auditar como esto. Por lo cual, creo que es mucho más opaco el movimiento de cash, donde rastrear los movimientos de dinero es más difícil, lo que sí queda por resolver o tratar de entender es quiénes son las identidades legales, pero eso tarde o temprano en el movimiento del dinero se ve, porque cuando uno se conecta a un exchange, donde finalmente tiene que haber algún tipo de identificación legal, un juez puede solicitar al exchange quién es la persona asociada a esa cuenta. Creo que en ese sentido, acá se ven los dedos pegados por todos lados.

