La polémica criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, acumula más de un centenar de denuncias sólo en la Argentina y prepara hasta una posible demanda masiva de víctimas extranjeras de la estafa. Sin embargo, el debate jurídico es sólo parte de los medios y hasta el momento no hay una carátula que encuadre los posibles delitos detrás de un accionar que aqueja y preocupa no sólo al jefe de Estado, sino a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

Es por eso que PERFIL dialogó con cuatro expertos distintos para analizar el contexto legal y las posibles consecuencias para los protagonistas, con énfasis en la posible responsabilidad de Milei. Por un lado, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez interpretó, en diálogo con este medio, todas las posibles figuras en los que podría quedar atrapado el mandatario y le respondió a este cuando comparó, en una polémica entrevista editada con Jonatan Viale, la inversión para el desarrollo tecnológico argentino con "ir a jugar al Casino". "Se indujo a jugar una ruleta con el resultado arreglado, eso no es lo mismo que ir al Casino", dijo. Además, citó los criterios que usó la Justicia para condenar a Cristina Kirchner y los comparó con el escándalo actual.

Más adelante, este medio hizo participar al analista en ciberdelitos económicos Jorge Martín Vila, quien explicó cómo funcionan este tipo de estafas que se valen de una persona que "influencia" y alertó sobre la dificultad que tendrá la Justicia para encontrar la trazabilidad del dinero y las personas detrás de las "wallets" que se llevaron la ganancia millonaria con información privilegiada. También detalló un caso muy similar con una cripto en el continente africano promocionada por un mandatario y comparó a $LIBRA con Generación Zoe, la estafa por la que Leonardo Cositorto fue llevado a juicio oral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La jueza Servini delega la causa $LIBRA en el fiscal Eduardo Taiano

Luego, el abogado especialista en penal económico con experiencia en temas de criptomonedas y tecnología Bruno Arenzo sumó su análisis para diferenciar lo que es una "memecoin" de una "shitcoin" y advirtió que una investigación de la SEC en Estados Unidos podría generar consecuencias mucho más graves que las de la Justicia argentina.

Por último, participó Carlos Maslatón, quien además de abogado y analista financiero experto en criptomonedas es un ex dirigente de La Libertad Avanza que acompañó en los primeros tiempos a los hermanos Milei. En declaraciones a PERFIL, fue tajante con los delitos de fraude y estafa tipificados en el código penal.

Cuáles son los posibles escenarios judiciales para Javier Milei por LIBRA

En primer lugar, Gil Domínguez explicó que la función presidencial se ejerce "24x7 durante todo el mandato" y que, por lo tanto, el titular del Poder Ejecutivo Nacional está protegido por la inmunidad de arresto de la ley de fueros (ley 25.320). Sin embargo, aclaró que si se aceptara la tesis de que Milei actuó como un "particular" y no como presidente al recomendar $LIBRA, "ante un proceso penal en el cual se dictase una medida restrictiva de su libertad, entonces no estaría protegido por la inmunidad de arresto y podría ser detenido".

Gil Domínguez detalló que en esta primera etapa de la investigación contra Milei podrían configurarse delitos como "incompatibilidad en el ejercicio de la función pública por hacer negocios, violación de la ética pública y abuso de autoridad". También mencionó la posibilidad de que sea considerado "partícipe necesario de la estafa" aunque no haya obtenido una ganancia directa, ya que "posibilitó que otros se llevaran plata".

Hayden Davis

En cuanto a la denuncia mediática del empresario estadounidense Hayden Davis sobre supuestos sobornos a la hermana del presidente, Karina Milei, el especialista señaló que aún no hay una presentación formal en la Justicia argentina, pero si se confirmara, podrían sumarse "dádivas y hasta asociación ilícita".

Sebastián Lacunza sobre la entrevista de Viale con Milei: "Tiendo a pensar que la filtración fue un descuido"

En otro orden, el analista en ciberdelitos económicos Jorge Martín Vila coincidió en que el problema jurídico central es la "incitación a la inversión". Explicó que "no es delito invertir en criptomonedas", pero que "la estafa puede configurarse cuando hay manipulación de la confianza de los inversores por parte de alguien con influencia mediática, política o comercial".

Sobre la figura aplicable a Milei, Vila señaló que "la incitación a la inversión a través de un tuit presidencial, en el que incluso se publicó la dirección del contrato digital de la criptomoneda, podría encuadrarse dentro de la complicidad en la estafa".

Otro de los aspectos graves que Vila cuestiona es por Mariano Cuneo Libarona, "porque como ministro de Justicia no lo puede defender a Milei". "Por eso hace el corte Caputo en la entrevista con Viale. Se estaría usando el recurso del gobierno para una cuestión personal, no se puede", subrayó.

¿Cómo podría probar la Justicia que $LIBRA fue una estafa?

Maslatón fue categórico: "Esto es un fraude. Es una estafa que está en el Código Penal en el artículo 172. Tiene todas las características de una estafa, que es un engaño y un movimiento patrimonial del estafado al estafador". Además, advirtió que podrían haber "otras infracciones contra las leyes de seguridad financiera de Estados Unidos".

Y alertó al Presidente: "Él (Milei) dijo que era para invertir en Argentina y no tenía ningún contenido de valor para ser invertido. Esto que vendió, no existe, por eso es un fraude y aunque acá la Justicia se arregla y el Banco Central lo manejen ellos, en Estados Unidos no va a ser así. No lo van a poder tapar".

Por su parte, el letrado Arenzo sostuvo que la figura principal aplicable es la de estafa si "hubo engaño o maniobras fraudulentas para inducir a los inversores a comprar $LIBRA sin información completa o verdadera sobre su valor o funcionamiento". También consideró que podría analizarse la figura de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", aunque aclaró que hasta el momento "no existe evidencia alguna de que algún funcionario público haya obtenido un beneficio económico", requisito clave para ese tipo penal. Esto será lo que la Justicia deberá probar, mientras Davis y el empresario Casares denunciaron el pago de coimas a Karina Milei.

Empresario cripto cuenta la trama secreta del escándalo $Libra y el supuesto pago de coimas por US$5 millones

Arenzo explicó que, si bien algunos mencionan la posibilidad de imputar manipulación de mercado, "no es posible porque $LIBRA no se comercializaba en el Mercado de Valores ni tiene las características para ser considerado un título valor". En cambio, advirtió que "es muy probable que a futuro se investigue lavado de activos", ya que en fraudes cripto como este "se suelen intentar introducir en el mercado las criptomonedas producto de la estafa dándoles una presunta apariencia de licitud".

Por otro lado, aclaró que $LIBRA no es una "memecoin" como se dijo en muchos ámbitos sino que es una "shitcoin", algo que la ubica en un lugar más turbio: "$LIBRA no es una memecoin ya que estas se caracterizan justamente por tener a un meme por detrás (generalmente se utilizan animales o personajes ficticios conocidos por todos) que intentan crear una especie de cultura alrededor de la misma, lo que no ocurre en este caso. A este tipo de monedas como $LIBRA se las suele conocer más como Shitcoins ya que no tienen respaldo alguno".

Respecto de la actuación de la Justicia argentina, aseguró que en este caso creo que están dadas todas las condiciones para que Hayden Davis sea citado a declarar, "por lo menos para precisar si existieron ciudadanos argentinos víctimas de la estafa perpetrada por los creadores de $LIBRA" y que con los hechos vistos hasta ahora, un fiscal podría actuar de oficio incluso sin una denuncia formal, y que cuanto antes se actúe, mejor será para intentar rastrear el dinero.

"De hecho considero que cuanto antes se active la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, mayor probabilidad de esclarecer los hechos existirá. En el universo de las estafas con criptomonedas el tiempo es clave, ya que permite a los presuntos delincuentes mover el dinero de una billetera -llamadas wallet- a otra utilizando todo tipo de software que luego las vuelve prácticamente irrastreables, razón por la cual el tiempo es un factor clave si se desea llegar a la verdad del asunto e intentar recuperar el dinero malhabido", explicó.

La intervención de organismos internacionales

Arenzo y Vila coincidieron en que si la estafa se investiga en Estados Unidos, el escenario se complicará aún más para los involucrados. "La SEC tiene un criterio de competencia muy amplio en el caso de criptomonedas. Cualquier transacción realizada con ciudadanos o empresas estadounidenses puede ser investigada", explicó Arenzo. Además, sostuvo que "las sanciones aplicadas por la SEC son mucho más duras que las de su par argentino, la CNV, ya que pueden derivar en penas de prisión efectiva".

Una encuesta midió la confianza de los argentinos tras el caso $Libra: ¿le creen a Javier Milei?

Vila, por su parte, agregó que, si el FBI determina la existencia de una organización criminal detrás de $LIBRA, "las billeteras utilizadas podrían ser incluidas en listas negras internacionales, lo que dificultaría aún más el rastreo del dinero".

Sobre este tema además el periodista Hugo Alconada Mon publicó en La Nación un artículo en el que detalla de una posible demanda civil multimillonaria que preparan damnificados en Estados Unidos. El estudio Burwick precisó que representa víctimas del presunto fraude provenientes de la Argentina, Estados Unidos, otros países del hemisferio, pero también de Europa, Asia y África, para lo cual recurrirá a socios en otras jurisdicciones.

Con casos similares ya sobre sus espaldas, la firma no descarta iniciar una demanda colectiva -“class action”- en una corte civil de Estados Unidos, aunque considera que es “demasiado pronto” para definir cuál será la estrategia jurídica o el camino a recorrer, lo que dependerá de, entre otros factores, dónde resulte más ventajoso litigar y el devenir de los acontecimientos.

Los antecedentes de CarCoin en África y la comparación con Generación Zoe

Vila también trazó un paralelismo con un caso similar en África, donde el presidente de un país promocionó una criptomoneda que resultó fraudulenta y generó inestabilidad política. "El grupo que organizó la estafa de $LIBRA en Argentina es el mismo que estuvo detrás de ese esquema en África", aseguró.

Asimismo, argumentó que $LIBRA tiene características de una estafa piramidal como Zoe, de Cositorto. "Muchas veces se confunde el negocio piramidal con la estafa. En la estafa no hay un producto tangible, en cambio con el negocio hay un producto tangible, como un perfume, y sabés quién esta detrás".

Con múltiples denuncias en curso y la expectativa sobre el accionar de la Justicia argentina e internacional, la causa por la estafa cripto $LIBRA sigue sumando elementos. La posible responsabilidad penal del presidente Javier Milei y la actuación de organismos como la SEC o el FBI podrían definir el futuro del caso. Mientras tanto, los expertos coinciden en que se trata de "una maniobra fraudulenta con características claras de estafa", aunque su tipificación y el alcance de las responsabilidades aún están por definirse en el ámbito judicial.

JD / Gi