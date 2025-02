Sebastián Lacunza sobre la entrevista de Viale con Milei: "Tiendo a pensar que la filtración fue un descuido"

El corresponsal de medios extranjeros y columnista en elDiarioAR, Sebastián Lacunza, dialogó en exclusiva con PERFIL y se refirió al escándalo que se desató con la estafa cripto LIBRA que promocionó el presidente Javier Milei y la polémica entrevista que le dio ayer a Jonatan Viale, donde se filtró una versión sin editar donde se recortaba una pregunta por posibles riesgos judiciales que podría afrontar el mandatario.

Lacunza dio su principal hipótesis de lo que pudo suceder con esa filtración y puso el eje en la responsabilidad no sólo en el periodista sino en el Grupo Clarín. Asimismo, advirtió que la SEC en Estados Unidos podría traerle serios problemas al jefe de Estado argentino, sobre quien remarcó una responsabilidad penal haya o no haya tenido intención de obtener un rédito económico personal.

-La conducta de Viale, pausando una entrevista y aceptando recortar una pregunta suya y editarla del contenido para no perjudicar al presidente Milei, ¿es normal? ¿o es habitual?

-Tiene un grado de habitualidad, de lo contrario el gobierno no hubiera armado la precaución de que sean entrevistas grabadas. Y el link queda a cargo del Ejecutivo. Además, cuida muy celosamente los entrevistadores, que serán una decena de periodistas de tres o cuatro medios argentinos, muy afines y con complicidad explícita. Así que creo que es una práctica habitual, forma parte del paisaje cotidiano, no es lo normal ni lo generalizado, pero sí habitual. Sí me parece importante no circunscribir el hecho a un periodista sino al medio que sabe a quién envía y admite publicar la entrevista editada. Se filtró por lo que sea, pero el grupo Clarín aceptó esos términos.

-¿Cómo creés que afecta la credibilidad de un Presidente cuyo discurso de campaña se basaba en cuestionar privilegios de una casta corrupta que incluía periodistas "ensobrados", verlo ser parte explícita de un mecanismo así?

-Las fobias y furias del Presidente son propias de él. Que algunos medios le hayan asignado una cualidad de honestidad corre por cuenta de esos medios, pero Milei desde la forma que se ganaba la vida con reuniones que cobraba a inversores, plagios de sus libros probados por el periodista de Noticias, Juan Luis González, charlas dudosas que dice que daba hasta la forma en que dejó que intereses privados se hicieran cargo del gobierno como por ejemplo para redactar leyes, algo que también está probado, indican que no es una persona íntegra.

Si hay un segmento que quiere creer que con todo eso Milei igual es un ícono de la honestidad, probablemente lo va a seguir creyendo. La política se transformó en una cuestión de fe. Eso pasó con Macri, Cristina y Milei, donde hay claras muestras de corrupción y aún así hay quienes les dan un lugar de honestidad e integridad.

-¿Y a Viale cómo le afectará? ¿Seguirá todo igual para él en su trabajo, con su audiencia y su relación con el gobierno de Milei?

Hay periodistas que ejercen de manera servil y a la vez con torpeza y poca lucidez y otros que ejercen de manera servil pero que son inteligentes: Jonatan Viale se inscribe en esta última descripción, y claro que esto es un cimbronazo para él que recorre el mundo. Quedó filmado, está su rostro, su tono de voz, y admite que le omitan la pregunta. Ningún caso va a ser gratis, o quizá puede aceptar la realidad que marque un antes y un después en su carrera.

-¿Qué creés que pasó para que se filtrara esa parte de la entrevista: alguien le soltó la mano a Milei del grupo Clarín o fue un simple error o una interna de algún empleado con Viale?

-Que alguien muy importante del grupo Clarín le haya soltado la mano a Milei y a Viale lo veo imposible porque pagan un costo importante de aceptar condiciones de editar a un presidente. Todo puede ocurrir, también el Grupo Clarín es desprolijo, tiene errores de edición, de redacción, de comprobación de hechos. Tiendo a pensar que fue un descuido. Puede ser una vendetta personal contra Viale. No creo en algo institucional porque el costo es muy alto.

-En tus redes contaste que en el gobierno de Macri había un antecedente similar pero que no se filtró, ¿qué fue lo que pasó?

-En el gobierno de Macri hay una situación de una persona enviada por Marcos Peña (el entonces jefe de Gabinete) que interrumpió una cobertura periodística diciendo que "no fue lo pactado", y que "ahora Marcos va a hablar", y finalmente ese móvil se retiró.

También hay un expresidente de FOPEA que fue asesor de Patricia Bullrich en un debate presidencial, eso es inaceptable. Siempre creo que hay que diferenciar entre un cronista que gana un sueldo bajo y que tiene posibilidad de hacer comunicación institucional y completar un sueldo digno. Hay que aceptarlo, hay reglas, obviamente. Pero otra cosa es el periodista famoso que gana buenos sueldos y que se vale de sus vínculos con el poder político para aumentar su ganancia. Eso es inaceptable.

-Respecto del escándalo de $LIBRA, hay básicamente dos teorías sobre el caso: en una de ellas, el presidente es consciente de que comete un delito y, en la otra, es fácilmente vulnerado por personas que no tienen reputación alguna en el mundo cripto y terminan cometiendo una estafa. ¿Por cuál de las dos te inclinás?

-La hipótesis más benévola para Milei es que se precipitó porque es irreflexivo y promovió un fraude, eso no excluye su responsabilidad penal. Ahora si su tuit disparó una acción que terminó siendo una estafa, no es que iba por la calle y su presencia aleatoria derivó en un delito, estamos hablando de personas conectadas con el y que fue pactada la creación del memecoin, que había un tuit orquestado. Si eso es objeto de un enriquecimiento de los Milei o testaferros, puede parecer verosímil, pero hay que probarlo. El dato inexorable es que hubo ganancias del grupo fundador por 100 millones de dólares según lo que dice Hayden Davis. Y tanto KIP Protocol como Tech Forum y Davis dicen ser asesores y no tomar ganancias. Alguien tiene que ir a buscar esos fondos. Es un botín que nadie reclama, eso se está dando. Los expertos podrán rastrear los beneficiarios finales de eso, es una situación muy extraña. Lo que no va a ocurrir en la Argentina es una buena investigación judicial.

-De cara a las elecciones legislativas de este año, ¿cómo repercute esto dentro del núcleo de votantes de Milei? Por que por un lado entiendo que muchos jóvenes que lo votaron y empresarios del mundo cripto que lo apoyaban se mostraron completamente decepcionados, pero por el otro la oposición está fragmentada y no señales de ofrecer un candidato que los logre convencer de quitar el apoyo sobre el Presidente...

-Mi impresión es que los electorados hablan de corrupción cuando afecta al otro. Cuando el sospechado es el propio, fingen demencia. Tiendo a creer eso. Ritondo votó Ficha Limpia la semana pasada... Eso en cuanto al núcleo duro, no sé cuántos decepcionados va a haber con Milei, pero sí es cierto que no contribuye al caudal electoral de una persona que queda como inepta o corrupta. Probablemente las elecciones se jueguen en la construcción de espacios políticos renovados y en el andamiaje económico, y sobre eso, mi impresión es que hay una sobrestimación del grado de satisfacción con el rumbo de Milei, y una subvaloración de los problemas económicos que hay, pero veremos. El papel de Cristina (Kirchner) está siendo hace rato perjudicial para el espacio peronista.

