El vocero presidencial Manuel Adorni se metió en la polémica por el video filtrado de la entrevista del presidente Javier Milei con el periodista de TN Jonatan Viale. Adorni cuestionó al asesor presidencial Santiago Caputo por haber interrumpido al jefe de Estado para hacer una aclaración sobre temas judiciales, un momento que se viralizó en redes sociales en la noche del lunes 17 de febrero.

El escándalo de la criptomoneda $Libra, que salpica a Javier Milei incluso en el plano internacional, generó nuevas aristas por las justificaciones del primer mandatario argentino. Desde que es presidente, Javier Milei solo da entrevistas grabadas de antemano y Casa Rosada revisa el material antes de ser publicado. Por eso, generó suspicacias por la filtración de un momento en el que Santiago Caputo interrumpe al presidente en su diálogo con Jony Viale porque una respuesta podría complicarlo en materia legal.

"Yo estuve presente en la nota, como estoy presente siempre", sostuvo Adorni este martes 18 de febrero en diálogo con Antonio Laje en A24. "El presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter y en la charla con Jonatan Viale empiezan a hablar de la estrategia judicial y de quién lo iba a acompañar en el proceso judicial, el presidente empieza a hablar de Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia; el presidente por supuesto no está en lo fino jurídico", describió el vocero.

Adorni consideró luego que "equivocado, en mi parecer y el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista; donde no había nada malo". "Tiene el defecto de la excelencia", agregó sobre el asesor. "Notó que eso podía prestar a confusión de alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. De hecho, terminó la nota y el presidente le dijo 'Santiago, esto es innecesario'. Santiago habitualmente no está en las notas, no sabe que la dinámica es no cortarlas por ningún aspecto", agregó.

