Hayden Davis dice que el dinero de $Libra "quedó en Argentina" y que "el plan de Milei era tokenizar un país entero"

“No siento que Javier Milei supiera exactamente lo que estaba haciendo”. Así, en medio de un clima de creciente tensión económica, es como definió a la situación el socio principal de la criptomoneda $Libra, Hayden Davis, quien salió al cruce de las críticas y aseguró que el dinero “pertenece a los argentinos” y “al equipo de Javier Milei”. La declaración se da en un contexto en el que miles de millones de dólares bajo su control están en el centro de la polémica. Esto ocurre tras el escándalo en las redes del presidente Milei, quien personalmente promocionó a la divisa digital como un producto confiable, mensaje del que más tarde se retractó.

Durante una entrevista con el empresario e influencer Dave Portnoy, habló sobre los supuestos compromisos incumplidos por el gobierno argentino, el escándalo internacional y su relación con Milei y su equipo. Y es que el mismo Portnoy explicó que, previo al lanzamiento del activo, había mantenido conversaciones con Davis para pensar en la mejor estrategia para que la cripto funcionara.

En la misma conversación, Davis fue consultado sobre quién es dueño del dinero recaudado, y su respuesta fue contundente: "Nunca dije que es mí dinero. No me estoy escapando con el dinero y no tengo ningún deseo de escaparme con el dinero. No es mio, es de Argentina, no sé qué asociación quieren hacer con eso". De hecho, señaló que estaba preparado para que eventuales irregularidades como estas pudieran surgir, por lo que auditó las conversaciones: "Había un periodista de terceros en la sala solo por mi propia seguridad porque pensé que algo como esto, en el peor de los casos, podría suceder. Documentó todo y seguramente será publicado entre hoy y mañana", expresó.

Inclusive, Davis aseguró que Milei era una parte clave de la estrategia inicial, por lo que “le sorprendió” que el presidente borrara su posteo. Según indicó, el jefe de Estado iba a subir un video en apoyo de la moneda, pero nunca pasó. Es más: la idea era ejecutar una serie de posteos en cadena con Milei casi como protagonista. siendo el presidente una pieza clave. “Había comprometido a su equipo a grabar un video para respaldar al proyecto”, aseguró.

"Esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial. Yo no tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico", agregó Davis.

El papel de Portnoy en el escándalo de $Libra

En su relato, Portnoy dejó claro que estaba por publicar un mensaje de apoyo a Milei y $LIBRA cuando notó algo extraño y tuvo un mal presentimiento. Por este motivo, devolvió los 6.5 millones de dólares de $LIBRA que le habían dado. A su vez, explicó que Davis le había confirmado que $LIBRA formaba parte de una estrategia de marketing de un proyecto “mucho más grande”.

Incluso, Portnoy confesó que en un principio vio potencial en el proyecto y consideró apoyarlo de manera pública. No obstante, después de mantener varias charlas con Davis, optó por retirarse. Portnoy no solo decidió no compartir el mensaje de respaldo que tenía listo, sino que también devolvió las criptomonedas que le habían asignado como parte del trato.

El punto de quiebre llegó cuando Davis le indicó que no debía mencionar bajo ningún concepto que había recibido las criptomonedas. “Me advirtieron que no podía decir que me habían entregado esas monedas”, contó Portnoy. Al indagar sobre el motivo, Davis le explicó que, de hacerlo, “parecería que eras parte interna del proyecto”, sugiriendo una conexión demasiado estrecha con $LIBRA. Esta revelación encendió las alarmas en Portnoy, quien no dudó en tomar medidas inmediatas. “En ese mismo instante, devolví las criptomonedas”, aseguró.

