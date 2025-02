Javier Milei habló de su relación con los creadores de $Libra y de endurecer su entorno tras el escándalo

Minutos después de grabar la entrevista con el Presidente, Jonatan Viale sostuvo que a Javier Milei lo vio “preocupado por el costo político que va a tener” por la posible estafa con la criptomoneda $Libra.

“Lo ví preocupado, no por el mercado, no por la justicia, sino por el costo político que va a tener” afirmó Viale, además indicó que Milei evalúa que en la bolsa hubo “una sobrerreacción, un overshooting que cree que se va a normalizar en los últimos días”.

“Lo noto preocupado por la pérdida de su credibilidad en los temas cripto y de finanzas” aseguró Viale en Radio Rivadavia y concluyó: “Acá la duda es cuánto se manchó la palabra presidencial”.

Hayden Davis dice que el dinero de $Libra "pertenece a los argentinos" y que "el plan de Milei era tokenizar un país entero"

La entrevista grabada es la primera declaración pública del Presidente luego de los últimos tuis que publicó tras haber difundido la criptomoneda $Libra y ser denunciado por estafa en Argentina y el mundo. La grabación será transmitida a las 20 horas.

Milei reconoce su relación Hayden Davis en la creación de $Libra

"A Davis lo conocí en la Feen Tech del mes de octubre" aseguró Milei sobre el empresario que declaró que el Presidente fue uno de los socios en el proyecto de $Libra. " Davis me dijo la propuesta de armar una estructura para que financie aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales, no tienen acceso al mercado formal de financiamiento".

"La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar el la tecnología, la inteligencia artificial y vamos todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica" señaló Milei.

