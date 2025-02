Los analistas del mundo blockchain, Bubblemaps, aseguraron que tienen "mucha certeza" de que la memecoin Libra (LIBRA) fue creada por el mismo equipo detrás del token Melania (MELANIA).

En una publicación del 17 de febrero en la plataforma X, la firma de análisis afirmó que nuevas pruebas indican que el grupo responsable de LIBRA, o alguien cercano a ellos, también estuvo detrás del lanzamiento de la token que alude a la esposa del presidente Donald Trump, MELANIA, y de ambos proyectos en general.

Conexiones entre los lanzamientos de $Libra y Melania

Bubblemaps identificó a una dirección de monedero de Solana, denominada "0xcEA", como la clave en el proceso de lanzamiento del token de Melania Trump el 19 de enero. Este monedero habría obtenido 2,4 millones de dólares en ganancias y transferido rápidamente estos fondos a otra dirección.

El análisis de la firma indica que estos monederos están vinculados a través de múltiples transacciones de financiamiento y transferencias, realizadas mediante distintas carteras en Solana para dificultar el rastreo de los fondos. "Esto significa que el creador de Melania -o alguien cercano a su equipo- recortó su propio lanzamiento", señalaron desde Bubblemaps.

Semanas después, la firma detectó que el mismo monedero 0xcEA financió la cartera utilizada para la creación del token LIBRA. Luego de su lanzamiento el 15 de febrero, este monedero realizó una maniobra similar, obteniendo 6 millones de dólares de ganancias mediante múltiples direcciones laterales y protocolos de transferencia crosschain entre Arbitrum y Avalanche.

Según Bubblemaps, semanas después detectaron que "0xcEA" había financiado "DEfcyK", la dirección utilizada para crear $LIBRA. "Sí, el mismo creador que extrajo 87 millones de dólares", advirtieron los analistas. "¿Qué vemos? Un patrón de avaricia. El creador de $MELANIA y $LIBRA no solo lanzó tokens para extraer valor, sino que utilizó conocimiento interno para obtenerlo, ganando más de 100 millones de dólares solo con $LIBRA".

Debido a estas coincidencias en los patrones de financiamiento y las estrategias utilizadas, Bubblemaps concluyó que ambas memecoins probablemente fueron creadas por el mismo equipo.

Los analistas también indicaron que la dirección 0xcEA estuvo involucrada en el lanzamiento de otros tokens con características de "pump and dump". Entre ellos se encuentra un token falso de Robinhood (HOOD), que alcanzó una capitalización de mercado de 120 millones de dólares antes de desplomarse a 12,5 millones de dólares en el momento de la publicación.

Declaraciones de Hayden Mark Davis sobre Libra y Melania

Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, quien estuvo involucrado en el lanzamiento de LIBRA, aseguró que cuenta con 100 millones de dólares para inyectarle liquidez, aunque espera instrucciones. "Temo por mi vida", afirmó, y reconoció que también estuvo vinculado al lanzamiento del token de Melania Trump.

Al ser consultado sobre su rol en el proyecto de MELANIA, Davis admitió: "Voy a responder, pero esto me pondría en un gran peligro. Yo fui parte de eso", aunque insistió en que el equipo de la primera dama estadounidense no aportó fondos. "No aceptamos ninguna liquidez; cero", señaló.

Antes de la asunción de Donald Trump, el matrimonio presidencial lanzó dos memecoins: $TRUMP y, días después, $MELANIA. La propia Melania Trump anunció en X la disponibilidad del token y compartió la información para su adquisición.

Davis también reveló que su equipo utilizó snipers para comprar grandes volúmenes de $MELANIA, anticipando su éxito por la repercusión previa de $TRUMP. "Yo fui parte de eso", reiteró.

Caída abrupta de los tokens Libra y Melania

La memecoin LIBRA fue respaldada públicamente por el presidente Javier Milei poco después de su lanzamiento. No obstante, el evento derivó en una crisis financiera cuando, según informes, personas con información privilegiada retiraron más de 107 millones de dólares, provocando la pérdida del 94% del valor del token en menos de cuatro horas.

Datos de la firma de inteligencia blockchain Lookonchain revelaron que al menos ocho monederos vinculados al equipo de Libra desviaron rápidamente los fondos, obteniendo 57,6 millones de USD Coin y 249.671 Solana, equivalentes a 49,7 millones de dólares en ese momento.

El token MELANIA sufrió un destino similar. Lanzado el 19 de enero, su valor alcanzó un máximo de 13.000 millones de dólares en las primeras cuatro horas, pero posteriormente se desplomó un 99%, cayendo a 189 millones de dólares en el momento de la publicación del informe.

