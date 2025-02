Por un retuit de Javier Milei, $LIBRA llegó a duplicar su valor

Un posteo del presidente Javier Milei en X hizo subir la cotización de la polémica $LIBRA este mediodía. En su cuenta economista Darío Epstein, describió en detalle los pasos que debían hacerse para operar con $LIBRA.

"Cómo había que hacer para comprar $LIBRA: crear una wallet phantom (Solana), comprar tokens de Solana (Exchange centralizado), transferir a tu wallet operando en un exchange descentralizado, pegar el contrato, swapear los token de Solana por los de Libra. Y todo eso en 2 horas…”, señaló Epstein, quien fue asesor de Milei durante la campaña que lo llevó a la presidencia.

A las 13, el presidente Milei reposteó y según, el economista Harán Letcher, presidente del CEPA, a las 13:06 $LIBRA duplicó su valor, pasando de US$ 0,36 a US$ 0,77 y dos minutos más tarde comenzó a caer. A las 16:30, la criptomoneda cotizaba a US$0,43, lo que representa una suba de 24%.

“Los volúmenes son menores, pero se confirma que Milei es el que apalanca el activo con su cuenta”, afirmó Letcher.

Epstein aclaró en otro posteo que "el único propósito de este twit es mostrar que no era fácil para una persona común comprar este instrumento o memecoin. No es Endorsement, tutorial o recomendación”.

“La descripción es al solo efecto de ver lo difícil que es comprar para un inversor normal, que no pertenece al ecosistema. No confundan a la gente”, añadió el economista.

Evolución de la cotización de $LIBRA. Crédito: @hernanletcher.

Demostración de "rug pull"

El experto Santiago Siri, “el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pero esto ya es un tutorial en tiempo real de cómo hacer un rug pull presidencial. La historia se repite, primero como farsa, después como tragedia, pero ahora todo comprimido en apenas 72 horas, a hipervelocidad”.

Se denomina “rug pull” al modelo de fraude en torno a la criptomonedas mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

“Milei no solo tuiteó las instrucciones para acceder a la memecoin, sino que después salió a retuitear la aclaración de que la idea era comunicar que es difícil acceder a ellas (no lo es). ¿Cómo puede ser que haga semejante papelón y no tenga la mínima decencia de quedarse en silencio?”, agregó Siri.