Padre y hermano de Hayden Davis estarían implicados en el escándalo de $Libra y borraron sus redes sociales

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA sacó a la luz a varias figuras clave involucradas en su creación y manipulación. Entre ellos se encuentran Hayden Mark Davis, CEO de Kelsier Ventures; su padre, Tom Davis, y su hermano Gideon, quienes según investigaciones realizadas por el youtuber Coffeezilla, no sólo estuvieron detrás del lanzamiento de la cripto, sino que también habrían manipulado su venta inicial para obtener ganancias millonarias.

Tom Davis, el padre de Hayden

Y es que Tom Davis admitió durante una entrevista que su equipo creó $LIBRA y utilizó múltiples direcciones de billeteras para comprar grandes cantidades de la criptomoneda en etapas tempranas. Esta estrategia les permitió vender luego a precios inflados, obteniendo ganancias estimadas en 6 millones de dólares.

Estas prácticas, conocidas como "pump and dump", son ilegales en los mercados tradicionales, pero aún existen vacíos regulatorios en el mundo de las criptomonedas que facilitan este tipo de maniobras.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gideon Davis, hermano de Hayden

Hayden Davis dice que el dinero de $Libra "pertenece a los argentinos" y que "el plan de Milei era tokenizar un país entero"

Hayden, por su parte, es una figura conocida en el ecosistema cripto debido a su rol en Kelsier Ventures, una firma de inversión en blockchain. Sin embargo, su implicancia en este caso manchó su reputación, especialmente tras las revelaciones de su padre. Gideon, su hermano, también estuvo involucrado en el proyecto, aunque su rol específico aún está bajo investigación.

Los perfiles en las redes sociales de Tom Davis fueron eliminadas

Las redes sociales de Tom y Gideon ya no existen. Al menos, algunas de ellas. En el caso de Tom, desaparecieron sus perfiles tanto de Instagram como de X (ex Twitter). Por su parte, Gideon hizo lo propio sólamente con la ex red del pajarito azul, aunque su perfil en Linkedin continúa activo. Se convirtieron, oficialmente, en fantasmas digitales. Y todo luego de un escándalo que, lejos de desinflarse, para sumar más complicaciones minuto a minuto.

En el caso de Gideon, sólo su cuenta de Linkedin continúa activa

El kirchnerismo anunció que avanzará en el pedido de juicio político contra Milei por el escándalo $Libra

El distanciamiento de Hayden Davis con Javier Milei tras el escándalo: “No creo que supiera exactamente lo que hacía”

Durante una entrevista con el empresario e influencer estadounidense, Dave Portnoy, Haryden sostuvo: "Nunca dije que es mí dinero. No me estoy escapando con el dinero y no tengo ningún deseo de escaparme con el dinero. No es mio, es de Argentina, no sé qué asociación quieren hacer con eso".

Hayden Davis se despegó del escándalo y responsabilizó a Javier Milei por "no saber exactamente lo que hacía"

Con esto, el criptotrader se diferenció de las acciones del mandatario y hasta reveló que no esperaba que borrara su posteo en redes: "Esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial. Yo no tengo respuestas sobre qué pasó, por qué borró el posteo, asumo que hubo una presión política extrema y entró en pánico", agregó Davis.

Hayden Davis dice que el dinero de $Libra "quedó en Argentina" y que "el plan de Milei era tokenizar un país entero"

Tras el escándalo, Javier Milei fue denunciado en Estados Unidos

El presidente fue señalado por su promoción de la criptomoneda $LIBRA, la cual resultó ser un fracaso. La denuncia fue presentada por el estudio jurídico Moyano y Asociados, ubicado en Pensilvania, que representa a 40 inversores que perdieron su dinero en este activo digital. Según el escrito, la movida fue dirigida al Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. El motivo de la acusación es la posible comisión de “operaciones criminales” relacionadas con la promoción de esta criptomoneda fallida.

Javier Milei junto a Hayden Davis en Casa Rosada

El abogado Mariano Adalberto Moyano Rodríguez, a cargo de la denuncia, explicó que la plataforma detrás de la cripto, llamada Kip Protocol, no estaba autorizada a operar ni en Argentina ni en EE.UU. La cripto $LIBRA fue inicialmente promovida por Milei durante una reunión en Buenos Aires en octubre de 2023, y en poco tiempo su valor cayó drásticamente, afectando a inversores de diferentes países. A través de esta denuncia, se busca investigar el rol de Milei en esta operación, así como de los empresarios involucrados, como Hayden Mark Davis, dueño de la plataforma.

La denuncia destaca que, tras la caída del valor de la criptomoneda, no se dio una explicación adecuada sobre el destino de los fondos de los inversores. Por lo tanto, se solicitó que las autoridades estadounidenses investiguen a los responsables de la promoción de $LIBRA, incluyendo al presidente Milei, y se incauten los fondos asociados a esta operación.

TC / ds