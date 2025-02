El kirchnerismo anunció que avanzará en el pedido de juicio político contra Milei por el escándalo $Libra

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) anticipó esta tarde que avanzará en el pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por el escándalo de las criptomonedas.

"Lo más se adapta a este tipo de circunstancia es el juicio político, y por eso vamos a avanzar en ese sentido", indicó el jefe de esa bancada, Germán Martínez, en una conferencia de prensa escoltado por la diputada Vanesa Siley y Carolina Gaillard.

“Hay espacios políticos y particulares que han radicado denuncias penales. Hay bloques parlamentarios que han presentado recientemente proyectos para la creación de comisiones investigadoras. Otros están por plantear el camino de las interpelaciones para tener toda la información por parte del Ejecutivo. Compartimos con todos ellos el deseo de llevar a fondo una investigación" sostuvo el diputado.

El bloque kirchnerista no tardó criticar a los sectores de la oposición que no tuvieron rechazaron la posible estafa presidencial. "Están los que quieren una investigación a fondo y están los que no quieren que se investiguen", señaló y agregó: "Llama mucho la atención los comunicado de prensa de algunos bloques parlamentarios que pareciera que en lugar de hacer oposición del oficialismo, hacen oposición de la oposición". El PRO fue uno de los espacios que emitió una gacetilla durante el fin de semana.

El titular del bloque de UxP además cuestionó las facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó al Presidente a través de la Ley Bases. "El propio presidente de la Nación dice que va a sacar nuevos actos administrativos invocando facultades que el propio recinto le dio a través del voto de algunos diputados y diputadas que decidieron darle 'herramientas'", señaló Martínez.

"Le pedimos al Presidente que no se victimice, se tiene que hacer cargo de lo que hizo y tiene que dar explicaciones" sostuvo Martínez sobre la entrevista que será emitida este lunes a las 21 horas. "Algunos que insisten con la idea de la autoinvestigación pero este tema requiere que profundicen los tres poderes del Estado. La Justicia se encargará de los temas penales". Y concluyó: "Nosotros (el Congreso) tenemos que encargarnos de la responsabilidades de tipo político"

