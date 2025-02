El economista Diego Giacomini criticó duramente la gestión de Milei y la comparó con prácticas corruptas de la política tradicional. Señaló que los mismos sectores de poder que antes lucraban con la obra pública ahora lo hacen con nuevos esquemas financieros. “Es el avance tecnológico de los negocios sucios de la política a expensas de la gente común”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Giacomini es economista, consultor económico y profesor universitario. Fue socio intelectual de Javier Milei durante 15 años. Entre 2005 y 2019 escribieron cuatro libros juntos, el último titulado “Libertad, Libertad, Libertad”. Fue quien acercó al presidente a las ideas libertarias de la escuela austríaca.

En un reportaje, el creador de $LIBRA, Heiden Mark Davis, dijo que fue “un experimento que salió mal”. ¿Cómo imaginás que pudo haber pensado Milei, vos que lo conocés en su pensamiento económico, que esto iba a funcionar?

Mirá, no sé qué le habrá pasado por su cabeza íntima en este sentido. Lo que yo creo es que acá el problema es “por qué es grave esto”, ese es el tema, y tiene varias aristas que lo hacen muy grave.

Primero, originalmente, si nos basamos en el Bitcoin, en el BTC, la primera criptomoneda, fue diseñada justamente para proteger a los individuos y que tengan un instrumento que, en el futuro podría llegar a convertirse en moneda, estando totalmente a salvo de las estafas del Estado y de la política institucional. Las criptomonedas fueron pensadas originalmente para todo lo contrario: mantener a salvo a los individuos de las estafas de los Estados, la política institucional y el dinero fiat, que es el dinero común que nosotros manejamos todos los días en todo el mundo. Por eso, esto, desde el liberalismo radical, es un punto que no se puede dejar de resaltar.

Acá tenemos todo lo contrario: la política institucional, el Estado, bardeando algo que surgió para que no suceda esto. Ese es el primer punto.

Segundo punto. Acá, a mí lo que me parece muy grave es que, más allá de que desde la perspectiva del liberalismo radical—por más que vos sabés que el liberalismo radical es muy crítico del derecho positivo, que crea delitos desde la nada, donde en realidad no hay crimen, no hay lesión de propiedad privada del otro lado—este no es el caso. Este es el segundo punto que hay que resaltar, que es muy grave. Acá hay personas damnificadas, hay personas que fueron engañadas. Y esto es grave, ¿por qué? Porque esto se ata con el tercer punto del liberalismo.

A ver, si uno quiere hacer dinero, uno tiene que hacer dinero pensando en el prójimo, ayudando al prójimo. Voy a citar una frase de Milei: "Brindándole productos y servicios de calidad, a buen precio, que le sirvan al prójimo". Entonces, en este tercer punto estamos viendo cómo también se bastardea el primero, el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque acá perjudica a individuos, les miente a individuos.

Obviamente, engañados o equivocados, nadie los obligó. Y este es el cuarto punto a resaltar. O sea, el que puso dinero, lo puso voluntariamente, sin que nadie le pusiera una pistola en la sien. Con lo cual, tal vez alguno se desengañó de toda esta construcción mentirosa, engañosa, que llaman libertarismo autóctono. La Libertad Avanza, que de liberalismo no tiene nada y, como siempre vengo explicando, tiene de todo de conservadurismo populista de derecha. Y acá tenemos una demostración más, porque es un accionar clásico del populismo de derecha, que siempre trabaja con el poder económico concentrado como aliado, avanzando sobre la propiedad privada de los individuos.

Paso al quinto punto. Y acá mucha gente puede no estar de acuerdo, pero no es menor para mí. Me llama la atención, y acá vamos al sistema económico y político. Los políticos institucionales de siempre se empiezan a desgarrar las vestiduras como "¡qué barbaridad, qué estafa!".

A ver, esto no es diferente a los políticos institucionales de siempre, que estafaron a los ciudadanos con diferentes mecanismos, como la emisión monetaria, el impuesto inflacionario, como cobrar impuestos para hacer obra pública—de mala calidad, mal hecha o que ni siquiera se hizo—como los políticos institucionales que tienen montadas pymes en su propio beneficio en el Congreso, pagadas con nuestros impuestos, en las cuales ponen a familiares en puestos para que cobren de nuestros impuestos y nunca hacen nada. Esto tampoco tiene diferencia con la política institucional de siempre, que crea consultorías de la nada que no sirven para nada, que nunca se llevan a cabo y que solamente sirven para que ellos cobren de nuestros impuestos por cosas que no le sirven a nadie.

¿Qué quiero decir? La política institucional, que siempre hizo negocios a expensas nuestras, se escandaliza por un negocio nuevo turbio de la misma política institucional. Es una metáfora casi chistosa, ¿no? A propósito lo digo así, es como “el avance tecnológico de los negocios sucios de la política a expensas de la gente común”.

¿Esto es como los bolsos de López? ¿Eso es lo que estás tratando de decir?

Antes tenías que tener a Lázaro Báez, tenías que tirar caños, tenías que hacer pseudo obra pública, bolsos de López, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una versión moderna de todo lo mismo. Pero mirá lo que te voy a decir: pone de manifiesto la putrefacción del sistema político institucional que tenemos ante nuestros ojos, porque cada vez es más burda, cada vez es más evidente.

Mark Davis, creador de $LIBRA.

La cuestión de fondo es que resulta inverosímil que alguien que tenga ese móvil de corrupción, de beneficiarse a sí mismo, lo haga de una manera tan evidente que queden los dedos marcados. En líneas generales, en estos casos que vos marcás siempre se buscaba tercerizar, generar firewalls en el medio para que no se notase, y se descubría uno de cada cien bolsos de López. La lógica me lleva a pensar que aquí hay otro problema, de otra envergadura, que va más allá de simplemente un acto antiético o corrupto. Mi planteo es: evidentemente, él no quiso que esto saliera así, porque finalmente termina teniendo un costo enorme reputacional, que termina siendo mucho mayor que cualquier eventual beneficio que hubiera recibido. De hecho, Heiden Mark Davis dice que esto fue “un experimento que salió mal”. Entonces, tiendo a creer, hasta te diría con a lo mejor ingenuidad, que Javier Milei pensó que esto no iba a ser un acto de corrupción, que iba a ser un experimento que saliese bien. Y que, en su dogmatismo matemático, hizo los cálculos y pensó que iba a salir bien... y salió mal. ¿Hay algún tipo de analogía entre esto y el experimento macro, que es el modelo de ajuste que lleva adelante con Caputo?

Mirá, yo creo que, conociendo a Javier, como dejé escrito en la nota que publicaron en Perfil el sábado, Javier vive en una realidad paralela. Entonces, no tiene la total capacidad de darse cuenta de las consecuencias de ciertas cosas.

Por sus características personales, siempre le ha costado ver las consecuencias que le podía traer la interacción con el entorno que lo rodea definido en su máxima expresión. Interactuar y accionar con un vasto conjunto de individuos que te rodean, algo con lo que nunca en su vida pudo acostumbrarse, porque nunca le pasó. Entonces, tiene poco conocimiento de interactuar con el entorno.

¿Una cierta falta de capacidad de empatizar y de comprender la consecuencia de sus actos?

No de sus actos, sino de todo lo que lo rodea. Porque si vos estás solo, las consecuencias están mucho más bajo control que cuando actúas con un montón de personas, donde el resultado pasa a depender de también el accionar de esas personas.

¿Y si a esto le sumás que el poder, al cual te lleva el poder de estar encerrado en Olivos y no salir a la realidad, potencia esto que expliqué antes. Y si le sumás que el poder económico, prendario, asociado, te levanta a niveles insospechados, la prensa mundial, te creés amigo de Trump, te creés amigo de Elon Musk, te creés que el mundo piensa que vos sos no sé qué cosa. Pensás que no te puede pasar nada y que todo lo que hacés no puede salir mal porque, si hay algún inconveniente, el propio poder político y el propio poder económico detrás tuyo te va a ayudar y te va a sostener para que no te pase nada y no haya consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque sos tan importante que, ¿cómo no te van a ayudar? ¿Se comprende?

Entonces, avancemos. ¿Él pudo haber pensado que eso iba a salir bien?

Sí, claramente, no tengo duda.

¿Hay una analogía con el plan de Caputo, que vos criticás, y el dólar atrasado, que vos criticás tan duramente en la nota. Que es otro experimento—como dijo el propio Davies—que salió mal?

El programa macroeconómico que yo tanto critico, como vos bien decís, es otra ilustración de la vida paralela en la cual viven, aliados con sectores del poder económico prendario, en el cual están haciendo negocios.

Creo que es parte de lo mismo: lo que acaba de suceder el viernes y esto que pasa con el programa económico que acabo de explicar son dos caras de la misma moneda. En ese sentido, en todos los sentidos, son casi inseparables.

Una última pregunta que tiene que ver con tu experiencia con Javier Milei en los años en que no era la figura que es hoy. ¿Es posible también que, en su condición de influencer, acostumbrado—como la mayoría de los influencers de las redes sociales—a que la cantidad de seguidores que se tienen, luego uno busca patrocinantes que sostengan esa actividad, que a veces incluso necesita personal para llevar adelante la cantidad de posteos que se realizan, ¿es algo que él haya hecho cuando no era diputado, siendo diputado, y que ahora, siendo presidente, considera que se puede seguir haciendo y no toma conciencia de que, siendo presidente, la situación es diferente?

Bueno, es una pregunta interesante. Yo lo que te puedo decir—y no le escapo a la respuesta—es que Javier Milei, cuando era un ciudadano del sector privado, vivía obsesionado por los números de seguidores, por las redes sociales y por el poder que te podían dar. Él las consideraba clave para su experiencia política.

Yo me estoy refiriendo al tema económico. Si finalmente, todos los influencers tienen un pacto de lectura con la audiencia, en el que ellos recomiendan productos por los que cobran, y eso es absolutamente lícito. Es como que, desde esa lógica, en ese punto, un canal de televisión cobra por la publicidad que pasa. Está claro el pacto. decía en aquel momento Borges, hace muchos años: "Qué raro que la publicidad funcione cuando el dueño del producto dice que mi producto es el mejor". Hay un pacto, obviamente, en el que la gente entiende que lo que la publicidad está transmitiendo es lo que opina el productor del producto. O sea, hay, al mismo tiempo, un pacto de lectura entre un influencer y su audiencia que, cuando vos sos presidente, cambia el pacto de lectura.

Sí, perfecto. Hasta octubre del 2020, que es cuando yo tuve contacto con Javier Milei, te puedo contestar y afirmar que era exactamente así. O sea, él estaba convencido y sabía que las redes sociales—hasta octubre del 2020, cuando yo hablaba—eran un instrumento esencial para intentar facturar y hacer negocios.

