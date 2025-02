Andrés Gil Domínguez: "El error de Milei que abre la puerta al juicio político"

El abogado Andrés Gil Domínguez se pronunció sobre escándalo que estalló a raíz de la promoción que el presidente Javier Milei realizó de una criptomoneda y expresó que "ahora es tiempo de una comisión investigadora seria" y que le parece "más factible una investigación por parte de una comisión bicameral. Además, destacó que lo más importante ahora es "reunir elementos mucho más contundentes de los que existen hoy" y no apresurarse a un juicio. "Esto es un regalo que le ha hecho el presidente Milei a la oposición: es un gol en contra", sentenció en una entrevista en en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho, se desempeñó en el área de Derecho Constitucional y, además, es miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

Reflexionamos hace un momento, cuánto de los juicios políticos tienen de político más que de jurídico, y de que finalmente solo se llevan adelante cuando un presidente cae por debajo del 15% de la aprobación. Me gustaría su reflexión desde el punto de vista jurídico, y si es posible que a lo mejor se empiece una comisión investigadora que derive en un juicio político en 2026, por ejemplo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, como usted muy bien decía, la figura del juicio político conceptualmente tiene una parte jurídica, que es la del juicio, donde tiene que haber una acusación fundada, donde se tiene que garantizar el derecho de defensa, tiene que haber un juzgamiento con una decisión argumentada y razonada, y a su vez político, porque si no se logran las mayorías necesarias que requiere la Constitución para que la Cámara de Diputados acuse, que son dos tercios de presentes, y la Cámara de Senadores destituya con presentes, si no se reúnen esas mayorías, nunca se puede promover un juicio político, ni tampoco se puede llegar a una sentencia o a una decisión de destitución.

Por eso me parece que los planteos que se han hecho hoy, estos días, con respecto a la conducta del presidente Javier Milei en cuanto a la promoción de un juicio político son prematuros. Me parece que el juicio político es un mecanismo excepcional, solamente debe ser utilizado cuando existe un cúmulo de pruebas y de hechos acreditados lo suficientemente densos como para poder alcanzar ese número y poder reunir, de alguna manera, la voluntad de sectores o de Diputados que vienen de distintos sectores políticos. Me parece que ahora es tiempo de una comisión investigadora seria, es tiempo de la justicia penal investigando los delitos denunciados y, eventualmente, otros delitos.

La ética pública del presidente Milei

Y al tiempo, cuando se reúnan todos estos elementos, hacer una nueva evaluación de la eventualidad o de la eventual procedencia de un juicio político. Me parece que hoy plantear esto es prematuro, por más que a parte de la oposición le viene muy bien, porque estaba desarticulada, no tenía ningún motivo como para tomar la iniciativa. Y esto es un regalo que le ha hecho el presidente Milei: es un gol en contra, es un error propio, un fallido de Milei que le ha posibilitado tomar la iniciativa de este tema.

¿Cuál es su propio pronóstico? ¿Cómo imagina que va a evolucionar esto tanto en el fuero penal como, eventualmente, dentro del Congreso, en una comisión investigadora? ¿Qué es más probable que suceda?

En el fuero penal, esto va a caer en Comodoro Py, donde se va a dar una circunstancia muy particular, teniendo en cuenta la cantidad de vacantes que existen actualmente. El juez Lijo tiene a cargo varios juzgados más, con lo cual es muy probable que en un sorteo le toque al juez Lijo tener que investigar este cúmulo de denuncias. A esto hay que sumarle que a Comodoro Py es muy lento, y seguramente se va a tomar sus tiempo para investigar. Me parece más factible una investigación por parte de una comisión bicameral, o designada por las ambas cámaras en el ámbito del Congreso, analizando la conducta del presidente Milei en términos de compatibilidad con la ley de ética pública y con la ética pública que la Constitución Argentina, en la reforma de 1994, alojó como un elemento esencial e indispensable del sistema republicano y democrático.

Cómo es el proceso para un Juicio Político en Argentina

Reflexionamos aquí con mis colegas que una comisión investigadora, en sí misma, ya tendría un poder destructivo enorme, porque podría citar, si no entiendo mal, con obligatoriedad de comparecencia, a funcionarios y testigos, lo que en sí mismo tendría casi un preámbulo de un eventual juicio político.

Tendría una dinámica que hoy difícilmente se pueda conseguir en la justicia y daría lugar a una investigación que podría reunir elementos mucho más contundentes de los que existen hoy, y a su vez le daría la posibilidad también de presentar pruebas y su derecho de defensa, si así lo quisiera el presidente Milei, como para después tener un informe final, un informe de cierre, mucho más contundente en los efectos de intentar la aprobación de un juicio político con lo cual se cuenta hoy, que es el primer impacto de esta noticia, de este suceso, de esta conducta. Hay que aclarar que no hay que probar la conducta, porque muchas veces en el ámbito del derecho uno tiene un proceso...