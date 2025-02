Caso $LIBRA: el PRO no apoya un juicio político contra Milei y cuestionó al kirchnerismo por la "utilización oportunista"

Luego del escándalo que estalló a raíz de la promoción que el presidente Javier Milei realizó de una criptomoneda, el PRO emitió un comunicado donde exigieron al Gobierno una investigación sea "rigurosa y transparente". Sumado a esto, apuntaron contra el kirchnerismo, a quienes acusaron de llevar a cabo una "utilización oportunista" del hecho, e indicaron que "no están a favor" de un juicio político contra el jefe de Estado "en esta instancia".

A través de un mensaje compartido en redes sociales, desde el partido amarillo expresaron su preocupación por los hechos "que afectaron a la confianza en nuestro país". "Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial", detallaron.

Por ese motivo, subrayaron que "es fundamental que se investigue a fondo cómo pudo suceder esto y que se esclarezcan todas las dudas". Si bien reconocieron que era "un paso necesario" que el Gobierno hubiera anunciado una "investigación profunda", remarcaron que el proceso debe ser "riguroso y transparente, que responda todas las preguntas que hoy se hacen los argentinos y que se asuman las responsabilidades políticas que correspondan".

Sumado a esto, lanzaron una crítica hacia el kirchnerismo: "Denunciamos la utilización oportunista de esta situación por parte del kirchnerismo, que no tiene ninguna credibilidad para dar lecciones de moral y transparencia". Sumado a esto, aseguraron que, a diferencia de otros espacios, no están a favor "de un juicio político en esta instancia". "Argentina no necesita más grieta ni maniobras políticas irresponsables, sino respuestas claras y justicia para quienes fueron afectados", concluyeron.

El escándalo surgió el viernes, después de que Milei publicara en X un posteo, fijado en su perfil durante más de cinco horas, con un link a una iniciativa bautizada "Viva La Libertad Project", que emulaba su eslogan "Viva la libertad, carajo". "El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA", decía el mensaje del mandatario publicado el viernes, con el nombre del token, una unidad de valor digital basado en la tecnología blockchain que no tiene respaldo en dinero real.

La criptomoneda $LIBRA se trataba de "un proyecto privado" que iba a dedicarse a "incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando (financiando) pequeñas empresas y emprendimientos argentinos". Pero rápidamente, economistas y especialistas del universo cripto de Argentina, además de referentes del arco político opositor, criticaron a Milei y señalaron que ese activo digital podía ser una estafa o esquema Ponzi.

En tanto, el mandatario borró horas después el mensaje que promovía la criptomoneda. "No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión", explicó el sábado pasada la medianoche en X.

A medida que aumentaban las críticas, la noche del sábado la Presidencia informó que, "en virtud de los hechos", Milei "ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del gobierno nacional, incluido el propio presidente".

Anunció además la creación de una "Unidad de Tareas de Investigación" en la órbita del presidente, encargada "de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación", añadió la presidencia en un comunicado en X.

Según la revista The Kobeissi Letter, especializada en el mercado de capitales, cerca de un 80% del activo $LIBRA estaba en manos de muy pocos tenedores antes del apoyo de Milei. Tras el mensaje del presidente creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de 4,978 dólares; los tenedores originales comenzaron a vender con una ganancia de millones, pero el valor del activo luego se derrumbó.

También el sábado, el bloque de Unión por la Patria, encabezado por el peronismo, en la cámara de Diputados del Congreso de la Nación anunció que el lunes presentarán "un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación" ante lo ocurrido.

