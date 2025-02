Escándalo $LIBRA: en un comunicado, el Gobierno se distanció de la estafa y "crea una comisión"

Cuentan como parte del eterno folclore peronista, que el General alguna vez dijo "si uno no quiere que una investigación no avance, tiene que crear una comisión...". Cierta o no, la frase ha probado su genialidad hasta el hartazgo en nuestra política, con decenas de comisiones que jamás llegaron a nada, aunque se repitiera con entusiasmo a cada paso la decisión de "llegar hasta las ultimas consecuencias". Y justamente eso hizo en las últimas horas el Gobierno, que en un comunicado insistió en que el presidente Javier Milei nada tiene nada que ver con la millonaria estafa cripto del token $LIBRA, y que "se creará una unidad investigativa" para descubrir a los responsables del criptogate, ya que la decisión del mandatario es, para que no queden dudas, "avanzar hasta las últimas consecuencias".

Sucede que la "guillotina" libertaria necesita cabezas, de manera imperiosa. A alguien hay que "echarles la culpa" de un escándalo que ha convertido a Milei en una suerte de "estafador cripto" a escala global. Y si se tiene en cuenta que este Gobierno ha hecho del despido de funcionarios casi una rutina, nadie que estado siquiera cerca del "Proyecto $LIBRA" puede considerarse a salvo de la furia de la familia Milei.

El tema es extremadamente grave, unos pocos se alzaron con casi 100 millones de dólares en pocos minutos, las víctimas son de medio planeta y eso podría dar lugar a ámbitos de Justicia extranjera, de esos que no tienen a Lijos n sus Cortes, de manera que estrategas libertarios quieren poner distancia de tan preocupante horizonte cuanto antes.

Y luego de 24 horas de pensante silencio, luego que el mundo entero se haya referido al asunto, este sábado casi a las 11 de la noche, la cuenta Oficina del Presidente finalmente habló de la cripto estafa. Su comubicado insistió en tratar de separar a Milei de la estafa, recalcando que publicitó el tema "como tantos" que destaca para apoyar la inversión o la creación de empleo en el país.

Criptogate: la decisión es política

"Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado 'Viva la Libertad' para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain", comenzó diciendo la nota libertaria.

"De ese encuentro, que fue debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas, participaron el Presidente de la Nación; los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novellli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni", se agregó, precisando luego que "en ese marco, el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto".

Davis, aclaración al margen, había aparecido un rato antes en redes diciendo que "no es un estafador", que Milei no cumplió con el apoyo prometido y que fue su mensaje dando marcha atrás con el apoyo en redes, el que hizo que "los inversores se sintieran traicionados", generando la infausta corrida que terminó en desastre. Para algunos, porque para otro terminó con millones de dólares en billeteras virtuales.

Volvamos al comunicado del Gobierno, que luego señaló: "Finalmente, en el día de ayer, el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación".

"En virtud de los hechos, el Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente", se destaca en la presentación de la cuenta oficial, indicando que "por otro lado, el Presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación. Toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito".

Quedaba la frase final, apuntando a tranquilizar tanto a quienes tienen sed de Justicia, como a quienes tienen sed de ver si pueden salvar algo de lo que $LIBRA se llevó: "El Presidente Milei ha demostrado con hechos su vocación por la verdad y está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias". El General, viendo eso de "unidad investigativa", y el remate de "últimas consecuencias", seguramente hubiera sonreído.

Queda esperar y ver, si la "guillotina" encuentra a quién, según alguien que sabe del tema como Leonardo Cositorto, le "tendió semejante cama" al presidente.

