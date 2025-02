Los diputados de la Coalición Cívica solicitarán al Congreso la creación de una comisión investigadora para determinar si el presidente Javier Milei incurrió en una conducta que justifique una sanción, tras haber promovido un token que, en cuestión de horas, generó pérdidas en el mercado de criptomonedas.

“Hay que tener presente que el Presidente habría incurrido en una posible violación a la ley de Ética Pública, es aplicable también el artículo 265 del Código Penal y artículo 19 de Ley de Entidades Financieras”, explicó el diputado Maximiliano Ferraro en diálogo con LA NACION, al fundamentar la necesidad de conformar la comisión investigadora.

Además, Ferraro sostuvo que es necesario evaluar el alcance de la posible estafa y del “posible lavado de activos” vinculado a esta operación.

El viernes, el presidente Milei fijó en su cuenta de X un mensaje con la sigla $LIBRA, el nombre de un token cuyo valor se disparó de inmediato para luego desplomarse. Se trata de una unidad digital de intercambio que opera sobre tecnología blockchain.

En su publicación, Milei expresó: “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, junto con un enlace a la web donde se promocionaba el token.

Sin embargo, $LIBRA es en realidad una "moneda meme", un tipo de criptoactivo que carece de respaldo en la economía real.

Este sábado, legisladores opositores intercambiaron mensajes para coordinar una postura común y evaluar la presentación de un pedido formal. La próxima semana será la última del período de sesiones extraordinarias, antes del inicio de las ordinarias el 1° de marzo, cuando se espera que Milei inaugure el nuevo ciclo legislativo con su discurso ante el Congreso.

El pedido de la Coalición Cívica coincidió con el planteo de otros espacios políticos. “Ante la posible comisión de delitos relacionados con la promoción de una criptomoneda por parte del Presidente desde el bloque Democracia Para Siempre insistiremos con una Comisión Investigadora en el Congreso Nacional", escribió el diputado Pablo Juliano, (de la UCR disidente).

Y agregó: “Esto sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia. Javier Milei fue elegido para defender a todos los argentinos, no para favorecer los intereses inescrupulosos de un grupo de personas allegadas y de dudosos antecedentes. Durante cinco horas el Presidente promovió en sus redes sociales la compra de acciones de una nueva criptomoneda, que en poco tiempo se desvalorizó provocando una enorme estafa”.

En la noche del viernes, el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brinde explicaciones ante el Congreso. Más tarde anunció que este lunes presentaría un pedido de juicio político.

Desde el PRO, la senadora Guadalupe Tagliaferri también criticó la actitud del Presidente: “Ser Presidente no es jugar a ser tuitero; gobernar no es un chiste y el país no es una timba”.

