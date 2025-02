"No estaba interiorizado": Milei tomó distancia de la polémica cripto y borró el tuit

Tras varias horas en Olivos de las que seguramente empezarán a conocerse detalles (y culpables) en las próximas horas, el presidente Javier Milei finalmente admitió a las 0.38 de este viernes que promocionó el token cripto $LIBRA "sin estar interiorizado de los pormenores del proyecto".

No había hackeo. Ni se trató de error: puede inferirse que alguien le acercó el tema al mandatario, que lo subió, según dijo "como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado". E intentó poner distancia del escándalo destacando que con $LIBRA "obviamente no tengo vinculación alguna".

Su mensaje, tesxtual, fue el siguiente: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!

Queda ver en las próximas horas, entonces, hasta donde llegan las esquirlas de semejante paso en falso. Pese al control de daños, con los habituales posteos de militantes libertarios "elogiando" al mandatario en medio del desastre causado por su posteo, el costo definitivo del tema todavía resulta imposible de medir.

La cantidad de dinero que se haya "esfumado" en ese súbito movimiento de $LIBRA, primero de suba y luego de baja abrupta, tal vez juegue un papel importante, y habrá que ver el volumen de las denuncias judiciales que el tema genere, posiblemente relacionado en su virulencia con las cifras que se vayan conociendo.

El hecho de que se repitieran en los mensajes conceptos como "Presidente Ponzi" o #MileiEstafador, incluso esta última como primera tendencia nacional hasta medianoche, habla de un escándalo "en desarrollo". Veremos entonces hasta donde llega, y si hay nuevas "aclaraciones" presidenciales. O qué dice el vocero Manuel Adorni, de sonoro silencio desde las 18 de este viernes tenso.

HB