Desaforados: la guardia tuitera de Milei pasó la noche en vela dando explicaciones por el escándalo cripto

En una inusual movida que sacudió tanto al mundo de las criptomonedas como al ámbito político, el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un tuit promocionando una criptomoneda denominada $LIBRA. La publicación desató un frenesí financiero momentáneo, con el token alcanzando picos vertiginosos antes de desplomarse, lo que llevó a especulaciones sobre la posibilidad de una estafa. Esta acción no solo puso en tela de juicio la credibilidad de la iniciativa, sino que también provocó una ola de reacciones en las redes sociales, especialmente entre usuarios y personalidades afines al mandatario.

La difusión del token LIBRA$ por parte de Milei generó una serie de reacciones entre sus seguidores y figuras prominentes en la plataforma X que usualmente apoyan sus políticas.

Lady Market, conocida por su influencia en temas financieros y de criptomonedas, expresó inicialmente un escepticismo inmediato, y sugirió que podría tratarse de un hackeo de la cuenta de Milei debido a la naturaleza sospechosa del token. En uno de sus tuit, ella cuestionó la concentración del suministro de $LIBRA en sólo dos cuentas, y apuntó al entorno del presidente: “Hace unos días hablaba de la coherencia que tenían que tener en las próximas elecciones los elegidos. Rodeen bien al presidente, lo están llenando de pelotudos”.

Por otro lado, El Gordo Dan, un militante reconocido de La Libertad Avanza, el partido de Milei, inicialmente mostró entusiasmo por la iniciativa, afirmando que invertiría todo lo que tenía en el proyecto. Sin embargo, conforme la situación se desenmascaró como potencialmente fraudulenta, su tono cambió, borró su posteo y publicó otro que intentaba bajar tranquilidad: “El fin de los tiempos no ha llegado. Manténganse lejos de los suyos y no se cuiden mucho. Yo me quedo en la ciudad.”

El usuario de X conocido como "Traductor", un ferviente seguidor de Javier Milei, no dudó en salir en defensa del presidente ante el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, considerada por muchos como una estafa. En su tuit, "Traductor" comienza reconociendo el error, pero rápidamente cambia el foco hacia los críticos de Milei: ¿Fue una equivocación? Sí, claro que lo fue. Y cualquiera que invierte en algo debe comprender los riesgos de las cosas.

Con esta afirmación, "Traductor" no sólo defiende a Milei sino que también enfatiza la responsabilidad del inversor. Luego, expone una crítica feroz hacia la oposición política, señalando: “Me resulta curioso que toda la lacra de la política esté señalando con el dedo a Milei por un tweet.” Su mensaje continúa con una serie de acusaciones contra diferentes figuras y partidos políticos, destacando supuestos actos de corrupción y mala administración: “¿Los kukas? ¿En serio los kukas van a quejarse de un tweet? Los Cambiemitas de Larreta tampoco pueden hablar. "Traductor" sugiere que, en comparación con estos actos, el error de Milei es mínimo: “De repente todos escandalizados por un tweet”. En su defensa final de Milei, "Traductor" menciona: “Errar es humano; y aunque el loco este parezca de otro planeta. Es humano y es real. Pidió disculpas y listo. AGUANTE MILEI”, concluyó el tuitero.

Otras voces en la plataforma, como la de Lilia Lemoine, diputada nacional y cercana al presidente, despejaron dudas sobre un posible hackeo, confirmando que la publicación era genuina, aunque esto no mitigó las críticas. En su cuenta de X la legisladora publicó: “Diputado, la empresa existe y asesora al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la UTN (...) El Presidente NO SUGIRIÓ comprar el token ni mucho menos; al notar el sabotaje, eliminó el posteo. La moneda existe... habrá que ver cómo responde la empresa”.

Por su parte, el usuario libertario @PregoneroL, trató el tema como un “error muy grave no forzado”. apuntó contra el círculo íntimo de Javier Milei, denunciando la falta de filtros en su entorno y cuestionando la idoneidad de quienes ocupan cargos en el Gobierno.

Luego apuntó, al igual que Lady Market, al entorno presidencial: "Demuestra que cualquier estafador puede entrar al círculo íntimo de Milei sin filtro alguno mientras los eunucos rentados aplauden", expresó en su cuenta de X (ex Twitter), y marcó un tono crítico hacia los asesores y funcionarios que rodean al Presidente.

Según Pregonero, algunos de los más cercanos a Milei "ocupan puestos de funcionarios" y están lejos de aportar soluciones concretas para la crisis del país. "Dejen de venderle humo al presidente con superproyectos utópicos en un país de simios inmorales", disparó sin tapujos.

Sin embargo, también sostuvo que esta polémica no tendrá un impacto real en el respaldo popular al Presidente. "Este evento pasa al olvido en una semana, solo servirá para darle de comer un ratito a los pauteros y políticos ladrones", aseguró. En la misma línea, afirmó: "No, no va a perder un solo voto mientras la economía siga creciendo y la inflación disminuya".

El libertario no solo apuntó contra el entorno de Milei, sino que también lanzó un mensaje generalizado contra toda la dirigencia política. "Todos los políticos del territorio nacional deberían cerrar el orto porque son como mínimo parásitos dañinos y como regla delincuentes apañados por la justicia", sentenció.

Por último, dedicó un mensaje específico a los votantes del kirchnerismo: "Si sos kirchnerista y votaste a la banda de delincuentes más peligrosa de la historia argentina, llamate a silencio".

