Escándalo $LIBRA: en medio de mil versiones, algunos señalan que Milei "habría dicho el proyecto es real"

¿Hubo o no hackeo a la cuenta del Presidente Javier Milei? Resulta inadmisible que ante la magnitud del escándalo $LIBRA las vías oficiales de comunicación del Gobierno hayan mantenido absoluto silencio, alentando toda clase de versiones, algunas con cierta sensatez y otras francamente disparatadas. Lo que no es disparatado, es que cientos de millones de dólares habrían ingresado a una plataforma y en pocos minutos "desaparecido", lo que podría exponer a Milei en medio de una posible estafa megamillonaria, cuyos alcances y responsables todavía no están claros.

Las versiones de hackeo corrían a toda velocidad, y costaba esta medianoche saber qué era real y que no. Así aparecía presuntamente la diputada libertaria, Lilia Lemoine, diciendo que no había hackeo, y desde "Bloomberg LíneaA" se mencionaba que el mandatario argentino "habría dicho en un mensaje que el proyecto es real", pero todo transcurría en un marco de extrema volatilidad... como el que primero infló y luego devaluó los números de $Libra, haciendo que algunos hagan ganancias millonarias.

Lo único cierto es que luego de la explosión del escándalo, con las redes sociales estalladas tras el presunto posteo de Milei promocionando el token cripto “$LIBRA”, las especulaciones eran tantas que solo se esperaba la palabra del vocero Manuel Adorni, o alguna comunicación en la cuenta "Oficina del Presidente" para tener la certeza de qué estaba ocurriendo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lemoine señaló: “Para que quede claro… no es ningún hackeo”. Pero ese tono derivó en sospechas de que esa cuenta también podía haber sido vulnerada por ciberdelincuentes.

Según esbozada "Bloomberg LíneaA", el mandatario habría remarcado vía Whatsapp que el proyecto “es real” e implica “puro financiamiento privado". Por eso está el contrato subido, aclaró. A su vez, explicó que se trata de una iniciativa que tiene como intención ayudar a empresas y proyectos locales. “La moneda vinculada a este proyecto fue creada en honor a los ideales de la libertad, y nada tiene que ver con mi persona o mi participación de algún tipo”, habrían sido las presuntas palabras de Milei, pero, repetimos,

En esta misma línea, aseguró que “la moneda lanzada es la que canaliza los fondos para los proyectos”, También aclaró que la compañía detrás de LIBRA se llama KIP Protocol.

Alarma en San Pedro: miles de ahorristas invirtieron en criptomonedas y temen una estafa

Sospechas que no quedan claras

El mensaje, que fue replicado no sólo por la cuenta del mandatario argentino, sino por cuentas falsas relacionadas al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decía lo siguiente: "La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina". Debajo del texto, se adjuntaba un link a este dominio: https://vivalalibertadproject.com.

Otra de las cuentas afectadas fue la de una YouTuber cercana a Milei: Mialygosa. Sin embargo, y a diferencia del posteo del presidente, ella lo eliminó al poco tiempo y no brindó mayores declaraciones.

El furor en redes luego del hecho fue tal, que circularon toda clase de divages con respecto a los valores, forma de uso y los posibles responsables. En algún punto, se llegó a decir que la $LIBRA se desplomó un 80 % en 1 hora: habría pasado de valer $460.000.0000 a $900.000.000.