"Invierte en café colombiano": Gustavo Petro se burló de Javier Milei en medio del escándalo cripto

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió este miércoles a Javier Milei tras la controversia generada por el tuit del mandatario argentino que apoyaba un proyecto privado vinculado a una criptomoneda llamada "$LIBRA". Petro, aprovechando la oportunidad para destacar el potencial del café colombiano, invitó a Milei a invertir en el cultivo del grano, subrayando su creciente valor y la honestidad del sector agrícola frente a las riesgosas inversiones en criptomonedas. "No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia", escribió el mandatario colombiano en sus redes sociales, en obvio tono de chicana.

Javier Milei escribió desde su cuenta de X: ¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina”. También aclaró que la compañía detrás de LIBRA se llama KIP Protocol. El mensaje fue borrado poco después de que se conocieran posibles vínculos con estafas virtuales.

El mandatario argentino, luego de eliminar el tuit, explicó que no tenía vínculos con el proyecto y que no estaba completamente informado sobre los detalles del mismo antes de compartirlo.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, indicó en un mensaje.

Escándalo $LIBRA: en medio de mil versiones, señalaban que Milei "dijo que el proyecto es real"

En respuesta a esta situación, Gustavo Petro aprovechó para hacer una invitación irónica pero directa a Milei: “Invierte, presidente, en café colombiano. Está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende también por Libras. No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra. Es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia”, escribió en su cuenta de X, citando el tuit de su homólogo.

La respuesta de Petro no solo hizo eco en las redes sociales, sino que también sirvió para resaltar las implicancias del mensaje de Milei sobre las "meme coins", criptomonedas sin respaldo económico real, que en ocasiones son el centro de estafas y fraudes digitales.

El furor en redes luego del hecho fue tal, que circularon toda clase de divages con respecto a los valores, forma de uso y los posibles responsables. En algún punto, se llegó a decir que la $LIBRA se desplomó un 80 % en 1 hora en cuanto se conoció la retirada del mensaje: habría pasado de valer $460.000.0000 a $900.000.000.

