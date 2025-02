Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, salió a la defensa de Javier Milei luego de que el Presidente se viera envuelto en el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA. En una entrevista que brindó desde la cárcel, Cositorto intentó minimizar la responsabilidad del mandatario y sostuvo que “le hicieron una cama” desde su entorno.

Aunque la situación sigue siendo un tema candente y la oposición comenzó a pedir explicaciones e incluso juicio político, Cositorto le quitó gravedad del asunto. Para él, las acusaciones carecen de fundamento y no merecen una respuesta urgente. Asimismo, el autodenominado coach financiero, quien aún enfrenta procesos penales por estafas, enfatizó en que el Presidente lo “usaron por su impronta y su estilo”.

Leonardo Cositorto defendió a Javier Milei tras el escándalo de $LIBRA

En su intervención, Cositorto aseguró desde el entorno de Milei se aprovecharon de él y que, si bien el mandatario realizó un comentario sobre el proyecto, no estaba al tanto de los detalles. "Lo que lamentable le pasó a nuestro presidente es que lo han usado: hizo un comentario, una opinión; no una transacción", explicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo mostraron los medios del mundo el escándalo de Javier Milei con la cripto $LIBRA

Y añadió: "A Javier Milei lo usaron por su impronta y su estilo. Es un visionario o un timonel", añadió. Al ser interrogado sobre quiénes podrían haber influido en Milei para tomar esa decisión, el exmandamás de Generación Zoe no dudó en mencionar el entorno del presidente. "Habrá que ver qué equipo lo rodea”, deslizó en diálogo con C5N.

En este sentido, también defendió al legislador porteño Ramiro Marra, quien fue expulsado de La Libertad Avanza luego de haber atravesado tensiones con Karina Milei. “Si (Javier Milei) se hubiera apoyado en algún experto como Marra no hubiera publicado lo que publicó: una criptomoneda creada con una cuenta Gmail y pocos días antes. Movieron más de 150 millones de dólares", sostuvo Cositorto.

Asimismo, argumentó que el mandatario no tuvo intención de fraude al momento de publicitar el token $LIBRA. "Él no se llevó guita ahora tampoco. Yo tengo entendido que le pagaron 40 mil dólares para hacer una promoción, como le pagan a cualquier otra persona conocida. No es ni mucho ni poco", aclaró, justificando la transacción.

Leonardo Cositorto, el "coach financiero" investigado por estafa.

Aunque el coach financiero reconoció que el Presidente “se equivocó”, aseguró que el verdadero problema no está en la acción, sino en cómo se malinterpretó su rol. En este sentido, desestimó la responsabilidad de Milei respecto a las repercusiones del escándalo. “Hay tantas cosas preocupantes en Argentina”, afirmó, restando importancia a la gravedad del asunto.

"Él sólo hizo un comentario sobre el proyecto y no midió la influencia que tiene no solamente sobre los argentinos... sino también fijémonos cómo repercutió esto en Estados Unidos y Europa. Esto es un aprendizaje del poder que tiene, pero debe atenerse a los límites, pero esto es un circo, es una pantomima en la que los más damnificados fueron los libertarios. Esto fue una cama", aseguró.

“Un meme no es nada”: la opinión de Cositorto sobre la cripto $LIBRA

Cositorto también aclaró que, según su perspectiva, $LIBRA no sería una criptomoneda, sino un memecoin. "Hay mucha ignorancia: si una persona compra un meme... un meme no es nada. Hace falta educación financiera, porque el mundo en el que vivimos quiebra a todas las personas, incluido Javier Milei. Ojalá que aprenda de esto, como cualquier buena persona, porque no creo que haya tenido dolo, ningún ardid o asociación ilícita. Quizás estaría entusiasmado", expresó.

CoinX: el antecedente de Javier Milei recomendando otra supuesta estafa cripto

Los “memecoins” son criptomonedas sin un respaldo económico tangible, cuyo valor se basa principalmente en el entusiasmo generado en redes sociales. Estas monedas suelen carecer de fundamentos sólidos y son altamente volátiles, lo que las hace susceptibles a manipulaciones y estafas.

"La gente no quiere invertir en nada de lo que decía en la página, la gente se quiere hacer rica rápido. Los pibes se creen que se meten en un memecoin y van a ganar 70 %, o que se van a hacer ricos de la noche a la mañana. ¿Cómo vas a poner 250 mil dólares porque Milei tira un tweet?", cuestionó Cositorto en referencia a quienes optaron por colocar su dinero en el controvertido token.

RV / Gi