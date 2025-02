El presidente Javier Milei desató este viernes una controversia al promocionar en sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, vinculada al proyecto "Viva La Libertad". Según sus declaraciones, esta iniciativa buscaba "impulsar la economía argentina". Sin embargo, tras sufrir un aumento vertiginoso en su valor, este activo se desplomó y generó pérdidas para millones de inversores, despertando críticas y sospechas a nivel nacional e internacional.

“La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, recomendó el mandatario en su cuenta de X junto a un link que dirigía a $LIBRA.

Tras el respaldo presidencial, el token aumentó rápidamente de precio, alcanzando una capitalización de mercado de más de 4.000 millones de dólares en cuestión de horas. No obstante, este crecimiento fue efímero; poco tiempo después, el valor de la criptomoneda cayó abruptamente.

Ante la creciente polémica, Milei eliminó su publicación original y afirmó no estar al tanto de los detalles del proyecto, intentando desvincularse de cualquier responsabilidad. A pesar de esto, el episodio no pasó desapercibido para la prensa internacional, que rápidamente se hizo eco de los acontecimientos, poniendo en tela de juicio la credibilidad del proyecto y la responsabilidad del mandatario en su promoción.

Medios de comunicación de todo el mundo reaccionaron al incidente, destacando la rapidez con la que $LIBRA ascendió y cayó en el mercado, así como la implicación directa del presidente argentino en su promoción. El diario español El País tituló: "Milei promociona una criptomoneda que gana millones antes de desplomarse en pocos minutos", subrayando la volatilidad del activo y la controversia generada en torno al Presidente.

Por su parte, Bloomberg informó: "Milei promociona token cripto y luego elimina la publicación por temor a estafa", enfatizando la decisión del mandatario de retirar su apoyo tras las sospechas de fraude y de su posible vinculación con la compañía Kip Protocol, relacionada con el desarrollo de la criptomoneda.

En América Latina, El País de Uruguay señaló: "Revuelo en el mundo cripto por un tuit de Javier Milei en el que promociona un token llamado $LIBRA". El artículo detalló las críticas de expertos en criptomonedas que advirtieron sobre la falta de transparencia y la posible naturaleza fraudulenta del token.

Por otra parte, medios especializados en criptomonedas también se hicieron eco del acontecimiento. CoinDesk publicó: "Javier Milei da marcha atrás en su inversión en Memecoin de 4.400 millones de dólares después de que los 'insiders' se embolsaran 87 millones de dólares", sugiriendo que el proyecto podría haber sido una estrategia para beneficiar a unos pocos inversores.

En este mismo sentido, Cointelegraph tituló: "El token Libra respaldado por Javier Milei se desploma después de que un informante retirara $107 millones", indicando la importancia de estos sospechosos movimientos de grandes sumas de dinero antes del colapso del valor de $LIBRA.

Asimismo, desde Decrypt cuestionaron: “¿Esfafa o Real? Meme Coin Anunciada Por Javier Milei en Twitter Pierde $4.000 Millones en Horas”. En esta línea, Binance Square subrayó la magnitud del colapso financiero: “El presidente argentino Javier Milei comparte la moneda fraudulenta $LIBRA en X y borra $4.4 mil millones del mercado”. DLNews, por su parte, enfocó su cobertura en la pérdida del 90% del activo y la posterior reacción del mandatario: “Milei se aleja de la memecoin LIBRA tras caída del 90% — ‘No estoy al tanto de los detalles’“.

$LIBRA se presentó como una "memecoin", término que describe a criptomonedas sin un respaldo económico tangible, cuyo valor se basa principalmente en el entusiasmo generado en redes sociales. Estas monedas suelen carecer de fundamentos sólidos y son altamente volátiles, lo que las hace susceptibles a manipulaciones y estafas.

En este caso, la promoción por parte de una figura política de alto perfil como Javier Milei amplificó el interés y la especulación en torno al token. Su respaldo provocó un alza meteórica en el valor de la criptomoneda, que pasó de 0,3 centavos a un pico de 4,978 dólares en pocas horas.

Sin embargo, el entusiasmo duró poco: el precio de $LIBRA se desplomó a 0,99 dólares en menos de un día, generando sospechas de que se trataba de un ”rug pull”, una maniobra en la que los desarrolladores inflan artificialmente el valor de un activo para luego retirar abruptamente los fondos, dejando a los inversores con pérdidas significativas.

Ante la creciente controversia, Milei eliminó su publicación y se desligó del proyecto. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, aclaró el Presidente en un posteo de X (extwitter).

