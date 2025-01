El largo adiós de Ramiro Marra: cómo pasó de formar parte de la fundación de La Libertad Avanza a ser expulsado sin piedad

Ramiro Marra no sabía que lo iban a expulsar de La Libertad Avanza, pero la noticia no fue un baldazo de agua fría. “Si caminás de noche por el bosque, sabés que el lobo puede aparecer”, dice uno de sus amigos. El legislador fue uno de los primeros que apostó por Javier Milei, puso dinero y logística para que el economista se incorporara a la política en 2021 y, aunque lleva meses relegado, nunca dejó de demostrar lealtad. Sin embargo, no fue suficiente. ¿El motivo? Karina Milei, “El Jefe”, no confía en él.

El oficialismo intentó darle una razón al despido y desde Casa Rosada dejaron trascender que el apoyo legislativo al Presupuesto de Jorge Macri en la Ciudad les demostró que el legislador no estaba alineado. Sin embargo, todos saben que la decisión ya había sido tomada hace mucho tiempo. Marra lo sabía y es por eso que desde hace un tiempo trabaja en su propia estrategia.

Cuando habían pasado algunas horas desde su expulsión, Marra publicó un video en redes. El legislador contó que desde el partido nadie lo había notificado con anterioridad de la decisión, pero que está decidido a continuar con su apoyo al Gobierno. Además, sostuvo que su idea es continuar en la política más allá de las discusiones sobre los sellos partidarios: "Yo no me voy a callar. Yo estoy acá para seguir gritando viva la democracia, viva la lealtad y, por supuesto, viva la libertad, carajo", finalizó.

Lo cierto es que, en la práctica, desde que Milei asumió, Marra no tuvo ningún tipo de influencia. Cuando se comenzó a formar el Gabinete, se barajó que el dirigente podría llegar a estar al frente de la AFIP (actual ARCA) o que iba a ser jefe de asesores. No sucedió. Pero no solo se lo relegó, sino que la decisión fue atacarlo de forma directa. Al principio, las agresiones sorprendieron a más de uno: el legislador no solo era una persona cercana al Presidente, sino que había sido quien le presentó a su asesor estrella, Santiago Caputo, con quien -en teoría- son amigos. ¿Hubo traición?

En marzo de 2024, Karina Milei ordenó que Marra fuera desplazado de la jefatura del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña y decidió que ese lugar sería para María del Pilar Ramírez, de su máxima confianza. La tensión escaló al punto de que el asunto se judicializó.

En julio, para compensar al dirigente, Javier Milei lo designó como miembro del Consejo de Asesores Económicos, un puesto de fantasía ya que, al menos hasta el momento, no se conoce ninguna actividad del grupo. Sin embargo, la decisión fue interpretada como la ratificación de la histórica versión de Marra: el legislador siempre repitió que su relación con el presidente excede a Karina porque los une una amistad, una idea que ratificó en su último video.

Bajo esa premisa, Marra esquivó hablar de la interna en público. A pesar de los ataques, el legislador continuó aceptando entrevistas para defender a capa y espada el Gobierno de La Libertad Avanza. Y, en redes, profundizó el personaje de la incorrección y aplaudió cada medida oficial.

La estrategia de Marra: la construcción de un nombre propio

A lo largo de 2024, cada vez que estalló alguna interna en el oficialismo, Marra se mantuvo al margen. “En política, los últimos 100 metros son de consenso”, se lo escuchó decir en alguna oportunidad. Su apuesta era hacer la plancha y confiar en que tiene algo que ningún otro libertario porteño tiene: un alto nivel de conocimiento.

Por eso decidió alimentar su propio perfil. Hábil en comunicación y conocedor de los medios, Marra se las ingenió para ser noticia cada semana. En diciembre encabezó una colecta para que un joven se pudiera pagar la universidad; en Año Nuevo respaldó a un conductor de Uber a quien le habían secuestrado la moto luego de que a su pasajera le diera positivo un test de alcoholemia; dos semanas más tarde, publicó un video en el que se lo veía borrando una pintada en homenaje al nieto restituido número 138. También presentó a su novia, la tenista Camila Giorgi, y salió a buscar adoptantes para Kansas, un perro abandonado..

Su nombre nunca dejó de estar en los titulares. La gran pregunta es cómo querrá jugar con lo que él cree que es su capital en un año de elecciones legislativas y en un terreno álgido como es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se incorporará al macrismo, como sospechan sus adversarios?, ¿jugará por su cuenta?, ¿se incorporará a algunos de todos los espacios que se están conformando por estos días?

El enojo de Karina Milei y la ¿traición? de Santiago Caputo

Marra fue clave en los primeros años de Milei en política. El dirigente trabajó en el peronismo, pero en 2020, junto a Eugenio Casielles, comprendió que había terreno para crear una fuerza por fuera del macrismo y del kirchnerismo. Así fue que se acercó al economista y enseguida comenzaron a trabajar juntos. Karina siempre observó con desconfianza su ambición.

Dicen, quienes fueron testigos de su vínculo, que “El Jefe” solo estaba esperando la oportunidad para desplzarlo. Se sabe: en La Libertad Avanza no hay espacio para nadie que pretenda construir un camino propio.

Hay una pregunta que nadie termina de responder: ¿Santiago Caputo alguna vez intercedió a favor de Marra? El asesor presidencial conoció al presidente en 2021 a través del legislador, con quien se conoció en el colegio Manuel Belgrano.

Los dirigentes fueron amigos desde entonces y, sin embargo, Caputo decidió ser despiadado con el legislador. Antes de que La Libertad Avanza anunciara de forma oficial su expulsión, desde una de las cuentas que se le atribuyen en X al asesor pidió: “Ejecuten orden 66”. Luego, según confirmaron los periodistas acreditados en Casa Rosada, se encargó de que la información llegara a la prensa.

“Lo que pasa es que el ‘Triángulo de Hierro’ es una mentira. Los únicos que mandan son Karina y Javier… en realidad, Karina. Ella es la que toma estas decisiones”, sostuvo un exlibertario que también conoció el rigor de “El Jefe” y que dice entender la “traición” del asesor presidencial.

Con años de política encima y contactos, habrá que ver cuál es el siguiente paso de Marra. Algunos de sus amigos dicen que el dirigente es un “verdadero mileísta” y que continuará con su defensa férrea del rumbo del Gobierno aunque no se sabe con quién.