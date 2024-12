Alejandro Fantino habló sobre el "triángulo de hierro" de Milei: "Es, más bien, un cuadrado"

Durante la noche del domingo, el periodista Alejandro Fantino habló sobre el círculo de poder del presidente Javier Milei tras su primer año de gestión, entre otras cosas, y sugirió que "entró un cuarto" integrante al "triángulo de hierro" originalmente conformado por el libertario, su hermana Karina y Santiago Caputo.

"Hay gente dentro del triángulo… Para mí, ya no es más un triángulo. Es, más bien, un cuadrado. Entró Gerardo Werthein ahí", analizó en diálogo con el periodista Luis Majul durante una entrevista en La Cornisa por LN+ sobre el círculo de confianza que rodea al líder de La Libertad Avanza (LLA).

En referencia al presidente argentino, el periodista señaló que este está dentro de un grupo exclusivo conocido como "política cuántica" y explicó: "En la política clásica, si vos me das una posición de partida de una partícula y su velocidad, yo te puedo determinar dónde va a estar a medida que va avanzando. Lo cuántico no se puede determinar. No se puede calcular. Es y no es al mismo tiempo".

"Si cualquiera nos hubiera dicho que el chabón iba a ajustar lo que ajustó, te hubiera dicho que estás loco", consideró Fantino sobre Milei y ejemplificó: "Si vos me decías que el chabón iba a ajustar lo que ajustó, con siete diputados y cuatro senadores, y estaría con 50 y pico o casi 60 de positiva, yo te hubiera dicho que estás loco. Pero bueno, pertenece a lo cuántico, no a lo clásico".

El conductor calificó al mandatario como un "psicoanalista de la sociedad que entiende lo que le pasa a la gente" y agregó: "Hay algo que nadie detecta de Milei y es que tiene una conexión con el inconsciente colectivo. Él sabe interpretarla. Y lo mismo sabe hacer Santiago Caputo. Me parece un tipo brillante. Me parece que es disruptivo, rupturista. Va tan rápido cuánticamente. Mentalmente, ve cosas que otros no ven".

"Una de las cosas que tiene Javier Milei es que no olvida, para bien y para mal. Fue muy atacado por el periodismo. Es por eso que tiene una especie de encono con los medios tradicionales. Él fue apagado unos días antes de las PASO. No tenía lugar a dónde ir", añadió luego sobre los ataques del presidente a la prensa y los periodistas.

En su análisis, el periodista también sugirió: "Más allá de todo, lo que tiene que pasar ahora es que active la micro, la chiquita, el día a día. Ellos dicen que se está activando. La importancia o el punto tiene que ser empezar a generar empleo a partir del año que viene y sobre todo entrando al 2026. Yo creo que el 2025, si no pasa ninguna cosa extraña, debería tener una buena elección".

A modo general, el conductor también analizó el fenómeno que considera que atraviesa la política a nivel mundial a partir de la irrupción de gobiernos de derecha y mencionó que Argentina se encuentra en una "época de dislocación", donde los medios tradicionales ya no tienen toda la verdad y todo está sujeto a cambios.

"No soy muy creyente del concepto de la verdad, pero siempre estuvo asociada los oráculos, profetas y demás. ¿Sabes quien tuvo la verdad desde 1880 cuando triunfaron las democracias que conocemos hoy? El periodismo. Eso se terminó. la verdad ahora está atomizada, flotando. Me da vergüenza a veces leer a colegas nuestros con los editoriales del domingo en papel. Siento que son dueños de una verdad revelada. Escriben como si fuese una pluma tocada por Dios. No dicen 'yo creo que', dicen 'esto es así'", añadió.

Para cerrar, señaló: "A nivel político, el mundo está cambiando lentamente. La centroizquierda o el progresismo, con la asistencia permanente, no ha dado los frutos que esperaba. Eso dio lugar a una nueva época. Estamos en una época de dislocación. Esto supera a la palabra cambio, cuando algo se disloca, cambia todo lo que está arriba. Todo".

