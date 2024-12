Milei despide a la titular de la ex-AFIP y coloca a un hombre de Luis Caputo

El presidente Javier Milei decidió ayer desplazar a la titular de la ex-AFIP, ahora denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Florencia Misrahi, y otros dos funcionarios del organismo. La decisión fue confirmada por la cuenta Oficina del Presidente y explicó que se debió a “por diferencias en el rumbo de la gestión”.

“La decisión de modificar el régimen tributario de streamers e influencers digitales fue tomada de manera inconsulta, y será revertida de manera inmediata tras su salida. Este Gobierno no va a perseguir a las nuevas formas de negocios digitales y reafirma su compromiso para trabajar en un régimen tributario simplificado. La solución al persistente déficit fiscal que sufrió por décadas la República Argentina no es buscar nuevas formas de recaudación, sino bajar el gasto público”, agregó el comunicado oficial.

El malestar en Casa Rosada fue a raíz de una serie de medidas impulsadas por ARCA que buscaba implementar un régimen para que influencers, youtubers y creadores de contenido audiovisual en general tengan que tributar por ese concepto. Si bien los contribuyentes están obligados a abonar impuestos por todos sus ingresos, la normativa nomenclaba específicamente a este rubro que antes no estaba especificado.

En la Resolución General 5.607, publicada el 28 de noviembre en el Boletín Oficial, se incorporó la actividad 731002, que incluye las actividades de “servicios de creación, edición, producción, difusión y/o publicidad de contenido audiovisual que sean utilizados y/o reproducidos a través de redes sociales, aplicaciones tecnológicas y/o plataformas digitales y otras actividades económicas vinculadas a creadores de contenido”.

Un dato: Misrahi estuvo el jueves por la tarde en Casa Rosada reunida con el asesor presidencial Santiago Caputo. Dos días después se dio a conocer la expulsión de la ahora exfuncionaria.

A su vez, algunos trascendidos hablan de que la abogada nunca concretó la baja salarial dentro del organismo por parte de los altos cargos y que lo involucra a ella como titular de la entidad. Esas versiones indican que la elegida por Javier Milei para liderar el organismo recaudador desde 2023 se resistía a resignar su sueldo, que no había sufrido recortes y llegaría a los $ 35 millones.

La exfuncionaria perdió poder tras el cambio de nombre del organismo estatal de AFIP a ARCA, ya que entre los movimientos de reorganización de la estructura le quitaron la potestad de nombrar y despedir a las personas que ocupen la Dirección General de Aduanas y la Dirección General Impositiva (los cargos inmediatos por debajo de ella), y pasaron a corresponder a la decisión del Presidente. Además, la corrieron a la órbita del Ministerio de Economía.

Sin embargo, las rispideces dentro del organismo comenzaron cuando el Gobierno decidió abrir una serie de retiros voluntarios de los cuales aceptaron alrededor de 1.500 empleados. Una fuente vinculada a los trabajadores de ARCA comentó a este medio que “se dieron cuenta que no es tan fácil tocar la botonera”, en relación a las intenciones del oficialismo de recortar el área despidiendo personal dentro un órgano estatal que, no solo cuenta con una amplia planta con buenos sueldos, sino de alto perfil técnico no tan fáciles de reemplazar. “En una entidad que se encarga de recaudar, no se puede hacer cualquier cosa porque puede afectar la recaudación”, agregó la misma fuente.

La funcionaria saliente acompañó a Milei desde su asunción y fue designada mediante el decreto 954/2024, cuando el Gobierno renombró la AFIP y le dio curso al nuevo organismo. Su creación se llevó a cabo para “mejorar el control tributario y aduanero mediante una operatividad más ágil, en línea con las políticas de reorganización y transparencia administrativa impulsadas por el Poder Ejecutivo”, según indicó el decreto. Se trata de un perfil técnico que antes de incorporarse a la función pública trabajó en uno de los estudios contables más grande del país, el de Lisicki, Litvin y Asociados.

Tras su salida, Juan Pazo asumirá como nuevo titular de ARCA. “Pablo Quirno asumirá el rol de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina”, agregó el vocero Manuel Adorni en redes sociales.

Quién es Pazo, el nuevo jefe de ARCA

El nuevo titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, cambió de rol dentro del Gobierno dos veces en una semana. El hombre, que responde al ministro de Economía, Luis Caputo, se desempeñaba, hasta hace cuatro días, como secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, cuando había sido anunciado su traspaso a la Cancillería, para ocupar la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

La última muestra de su carácter de figura fuerte dentro de Economía fue su participación, hace pocos días, en la conferencia de la Unión Industrial Argentina: fue el único funcionario presente.

Junto con su jefe, Caputo, Pazo fue parte de la gestión de Mauricio Macri. Durante ese período se desempeñó como superintendente de Seguros. El abogado también fue jefe de Gabinete del presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y estuvo vinculado al sector privado como directivo de una firma encargada de comercializar una marca de indumentaria.