Tras nueve meses sin aire, la periodista Viviana Canosa regresó a los medios a través de un programa en Radio Rivadavia. De esa manera, en su primer comentario editorial titulado "Libertad de expresión", cuestionó al presidente Javier Milei y a su colega Luis Majul, al manifestar que pasó de ser una "periodista amiga" a que "pidan mi cabeza en LN+ y El Observador".

En ese sentido, Canosa manifestó que su salida de los medios se dio por haberse peleado con el jefe de Estado, luego de acusarlo de venderles lugares en sus listas a candidatos de Sergio Massa. "Aprendí que en la política se puede perdonar casi cualquier cosa, menos la verdad. Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Cuando denuncié la venta de candidaturas me convertí en enemiga de Milei. Yo pasé de ser una 'periodista amiga' a que pidan mi cabeza en LN+ y El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión", denunció.

"Esa noche solo conté la verdad. No iba a ser cómplice de este engaño al pueblo argentino", añadió. La conductora fue muy cercana al libertario en el pasado e incluso presentó uno de sus libros. "El mismo tipo que tiempo atrás me había pedido de muy buena manera que le presente el libro. Yo de todo corazón lo hice. Al poco tiempo me enteré que era un plagio", señalo.

"Lo loco es que yo pensé que si ganaba Sergio Massa me quedaba sin laburo, pero fue todo lo contrario. Me quedé sin laburo cuando ganó Milei", ironizó. "Me metieron unos cuernos mas grandes que la cancha de River, no estoy en la vida para defender a un impostor que será un nuevo fraude para el pueblo argentino", continuó

Según la conductora, luego de vincular el armado de Milei con el excandidato kirchnerista, un gerente de LN+ le informó que el libertario había pedido su cabeza, pero que eso "no iba a pasar": "El gerente de LN+ me había contado que Milei le había pedido que si ganaba no me quería ver más en la pantalla de ese canal". "Yo me fui de vacaciones con trabajo y diez días antes de arrancar me avisan que no vuelvo a la tele. El presidente lo hizo: al mes de asumir me sacó mis dos trabajos", detalló.

Además, cuestionó a Majul, quien "a mediados de diciembre" le expresó que "no me podía cumplir con lo que me había prometido, a pesar de que había ido a Punta del Este a presentar la programación". "Me habían alquilado un departamento y me lo dejaron para que vacacione con mi hija, pero me prohibieron hacer radio. De un día para el otro no era bienvenida", relató. "Yo no sé los favores que pagaron para hacer rodar mi cabeza, mucho garca", agregó.

"Si sos crítico del gobierno sos un viejo meado, ensobrado y trabajas para los K. Pero si sos un adulador del presidente te convertís en un periodista independiente que escucha ópera los fines de semana en la quinta de Olivos. ¿Qué hacen los periodistas que van a escuchar Opera con el Presidente? ¿Esos no son esbirros? Mirá que loca es la Argentina de hoy que coincido con [Reynaldo] Sietecase", concluyó.

Las críticas de Canosa a Majul: "Muchos se la dan de democráticos y ahora se hacen los pelotudos"

Después del duro editorial hacia el presidente y Majul, la periodista volvió a cuestionar a su colega. “Ya ni siquiera estoy para criticarlo. Lo único que digo es que hay un montón de gente que en los medios de comunicación se la da de republicanos, de que mataron al kirchnerismo y ahora que tenés un montón de cosas para decir, como el tema de la libertad de expresión, se hacen todos los pelotudos”, lanzó en diálogo con El Trece.

Ante la consulta sobre su salida del Observador y el "palito" que les tiró al periodista y a Esteban Trebucq, Canosa se refirió a las visitas que realizan a Olivos: "Van a Olivos a escuchar ópera con el presidente, ¿no? No me parece tan normal, sobre todo cuando se habla del periodismo independiente".

Además, relató que la última vez que vio a Majul fue en Punta del Este y que él no la saludó: "Estábamos en el mismo bar y no me saludó". "Yo no firmé contrato porque soy recolgada. Acá debuté [Radio Rivadavia] y tampoco lo firmé todavía. Soy recolgada y, bueno, me pasó que no firmé contrato y me cagaron. Ya ni siquiera es que estoy para criticarlo”, describió.

Milei y la entrevista con Majul, Rossi y Trebucq

También se refirió a su vuelta al aire "después de nueve meses... un embarazo", la cual "fue como un parto" y la tuvo "muy nerviosa". "A mí hacer radio me parece re fácil. Y hoy reconozco que, primero, no dormí nada en toda la noche, y segundo, que era mucho lo que tenía para contar y era como que me explotaba adentro", explicó. "Después de estar nueve meses afuera, no por elección propia, sentí que a partir de hoy creamos un espacio donde, como decía en el final, es una especie de viva la dignidad, carajo”, añadió, referenciando la muletilla del presidente.

“Me parece que es el momento de no pelearnos más entre nosotros los argentinos, que nos equivocamos siempre a la hora de votar y que tenemos que estar más unidos que nunca. Y empezar a pensar en otra Argentina, por lo menos en mi caso, de los medios de comunicación. Así que estoy muy orgullosa del programa que hicimos con el equipo. Acá creamos un espacio que tiene que ver con que van a ser escuchadas todas las voces”, cerró.