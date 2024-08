El expresidente Mauricio Macri y el periodista Luis Majul protagonizaron un tenso momento al aire cuando el titular del PRO explicó porque le recomendaba al Gobierno de Javier Milei "liquidar" aquellas empresas estatales que son deficitarias y fue interrumpido por el conductor. "No te pongas ansioso, sino no se puede hablar”, le manifestó.

El ex Jefe de Estado brindó una entrevista a La Nación+, donde se esperaba un clima distendido en su reencuentro con el creador de La Cornisa. "Hace mucho que no nos veíamos… Nos dimos un descanso...", comenzó diciendo Macri, aunque con el correr de los minutos hubo algunos puntos de tensión en el reportaje.

Macri pone segunda: nuevo acto, otro informe sobre el Gobierno y ¿candidatura?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Macri destacó la voluntad de cambio que ve en la Administración de La Libertad Avanza y expresó que está "entusiasmado" con la labor que lleva adelante Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que también fue director del Banco Central en su presidencia. Sin embargo, sotuvo que hay empresas que deberían cerrarse.

“A la mayoría de las empresas hay que liquidarlas. No son vendibles, no son viables hace muchos años. Con un decreto simple puede mandar a liquidación las empresas para las que hoy no hay plata", aseguró el fundado del PRO. “En ocho meses no hay ninguna empresa en vías de cerrarse. Entonces cuando uno dice, caramba… Hay gente que se volvió al sector privado y ahora hay que convencerlos de que vuelvan a darnos una mano", agregó.

"Ahora que vimos que cuando vuelven los orcos vuelve a ser un desastre, ese mismo por el 10% del trabajo va y la cierra”, continuó en un momento en que Majul intentó interrumpirlo. "Ahora...", quiso decir el comunicador, que fue frenado por el exmandatario: "Permitime Luis, no te pongas ansioso".

“No, yo estoy fantástico, pero estoy conversando”, le retrucó el periodista. "No te pongas ansioso, sino no se puede hablar. Bueno. Bajá, bajá...", siguió contestando Macri, al entender que lo estaba interrumpiendo en una parte importantes del concepto que buscaba exponer.

Entonces, la cara de Majul se transformó, y le hizo un freno definitivo: “No, baja no. No, eso no”. Ante la situación, el también ex Jefe de Gobierno porteño quiso bajarle un poco el tono al intercambio: “Bueno pero dejame hablar, dejame hablar”. Y el conductor lanzó: “Somos grandes todos ya”.

A lo que el dirigente asintió un poco a modo de broma para descontracturar: “Sí, estamos todos muy viejos”. Pero Majul no le devolvió el gesto y lo cortó de raíz: “No, yo no”. Luego la entrevista continuó su curso como si nada hubiera pasado.

El mensaje de Macri a Milei

El ex mandatario nacional y actual titular del PRO respaldó la gestión del presidente Javier Milei y apuntó contra el ex ministro de Economía, Sergio Massa por la “herencia” que dejó, durante el acto de relanzamiento de su partido en el barrio porteño de La Boca.

“Lo que el gobierno hizo en estos ocho meses en términos de ajuste fiscal es inédito en el mundo entero. A pesar de la inmoral herencia que dejó Massa y el gobierno K, el presidente y su equipo económico lo lograron”, afirmó Macri.

En tanto, sostuvo a modo de crítica contra el libertario: "Milei tiene ideas, convicción y coraje, pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo”.

FP/fl