Mauricio Macri: “Ojalá que el mensaje sorpresivo de Santiago Caputo sea el comienzo de una nueva etapa”

El expresidente Mauricio Macri expresó este viernes su deseo de que “el mensaje sorpresivo de Santiago Caputo sea el comienzo de una nueva etapa”.

El influyente asesor de Javier Milei elogió días atrás al exmandatario al asegurar que tiene una “excelente opinión” sobre el líder del PRO y que “Macri sentó las bases para que la Argentina finalmente pudiera cambiar” .

Con otro guiño a Villarruel, Macri objetó la postulación de Ariel Lijo en la Corte Suprema

“Fue una enorme sorpresa. Primero tengo que agradecer porque fue una enorme cantidad de elogios. Él dice algunas cosas que son muy ciertas. Primero que nosotros hemos dado un apoyo incondicional. Eso no se ha visto nunca en la política argentina. El PRO dijo ´te apoyo en la segunda vuelta´”, señaló Macri.

“Le pedí personalmente el voto a todos los argentinos y especialmente a los cordobeses, a cambio de nada porque el cambio tiene que ganar. Y después hasta ayudamos en la fiscalización y después nos pusimos al hombro la ley Bases”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Críticas

“Pero la realidad que él dice del respeto hacia el PRO no lo hemos sentido. En todos estos meses no lo hemos sentido salvo de parte del Presidente que siempre ha reconocido y que siempre ha tenido actitudes realmente muy lindas hacia dirigentes individuales del PRO no solo conmigo, pero no es el caso de él (por Caputo”, aseguró Macri

Y luego recordó: “A principios entre enero y febrero tuve largas charlas con él, tratándole de transmitir mi visión, la experiencia, saber quiénes son los malos. Cuidado con los malos. Ha habido como una cierta fascinación a tratar con los malos (por el peronismo) antes que con nosotros”.

Entorno

Además consideró que “todos los presidentes tienen que combatir el efecto de la jaula de oro, porque ese es hoy el poder, una linda jaula de oro” en la que “te van rodeando y aislando”.

Y ejemplificó con la serie “House of Cards”, protagonizada por Kevin Spacey: “Underwood lo encerraba al fondo del pasillo de la Casa Blanca fumando un cigarrillo. Le dijo que le hacía el favor aceptándole que él renuncie, tomándole el lugar. El presidente ya estaba tan mareado. Eso es la historia, no hay que enojarse con nadie. Eso pasó y pasará siempre”.

“Ahora además Javier (Milei), él dice que delega, yo digo que se desentiende de muchas cosas del día a día, salvo el tema económico que está muy encima, bastante la seguridad, pero después el delega. Eso genera que no sea tan fácil el día después de las propuestas que uno hace que puedan canalizarse complementándose”, sostuvo Macri.

Macri dijo que "a Milei lo ayudamos lo que pudimos a pesar de su entorno" y rechazó al juez Lijo en la Corte

Pacto de Mayo en Tucumán

Al ser consultado por el periodista Jorge Martínez sobre un supuesto ninguneo en la ceremonia, Macri relató: “Fue raro porque Guillermo Francos me llama para pedirme por favor de parte del presidente que vaya, que era importante. Yo le dije, ante la no ida de los demás presidentes no tiene mucho sentido que yo vaya, sino me veo ahí como descolgado. Los libero. Está todo muy bien que ustedes lo firmen con los gobernadores. ´No, no vení, tenés que ser parte. Para nosotros es importante´”.

“Mirá que estoy en Londres. Tengo que hacer Londres, Madrid, Buenos Aires, Tucumán y me tengo que volver porque a las 48 horas tengo una reunión. Tengo que estar acá en Madrid. Y después pasa eso”, prosiguió.

“Yo le dije a Javier cuando hablamos ´no entiendo cómo pudo haber pasado eso´. ´Presi, lo abracé primero que nadie, le agradecí por haber ido, el esfuerzo que había hecho´. Sí ya sé pero eso no salió en ningún lado. Alguien dio la orden, cómo puede ser”, afirmó el exmandatario.

“Yo tengo demasiadas horas de televisión encima ni me enojé. A esta altura de la vida por las cosas que he vivido en la política con los kirchneristas y con las cosas que pasaron con nuestra interna, me voy a hacer problemas por eso”, concluyó sobre ese episodio.

“Lo que queremos es ayudar”

Sin embargo aclaró que “hay un sistema de decisión que se puede mejorar”. “Lo que queremos es ayudar. Yo lo único que le pido es déjense ayudar. A todos los cordobeses, lo más importante para nosotros hoy es que a este gobierno le vaya bien”, insistió.

“En vez de hablar de fusiones y el tema electoral del año que viene, empecemos hoy a trabajar juntos, empecemos hoy a complementar. Y eso no ha sucedido. Ojalá que el mensaje sorpresivo de Santiago Caputo, que es claramente al que más poder le ha dado el presidente, sea el comienzo de una nueva etapa”, enfatizó Macri.

“Nosotros estamos para ayudar, no nos interesa disputar poder, discutir poder. Nosotros somos gente del hacer, nos interesa transformar”, finalizó el expresidente.