Días después del rechazo en el Senado a los pliegos de los jueces propuestos por el Gobierno para la Corte Suprema, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le respondió con dureza al magistrado del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. El funcionario nacional reaccionó ante los cuestionamientos del juez, quien deslizó que Manuel García-Mansilla no debería permanecer en su cargo tras haber sido designado por decreto.

Con una chicana, Francos recordó que Lorenzetti estuvo presente en el acto de juramento de García-Mansilla, y lo acusó de ser incoherente con sus propias declaraciones. “Lorenzetti habrá estado en la toma de juramento del juez García-Mansilla...”, lanzó el funcionario con ironía, aludiendo a la imagen del acto en la que se ve al juez en primera fila.

En este sentido, el jefe de Gabinete aseguró que no le preocupan las declaraciones del magistrado. “Yo no sé, la verdad a veces uno hace declaraciones que no tienen fundamentación con la propia historia. Si él tomó juramento, le tomó juramento”, sostuvo en conversación con Radio con Vos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ricardo Lorenzetti: "El Senado tomó una decisión respetable, yo nunca aceptaría ser designado por decreto”

El presidente Javier Milei designó por decreto y en comisión a Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema el 25 de febrero de 2025. Dos días después, Horacio Rosatti le tomó juramento, mientras Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz observaban atentamente. La decisión, tomada sin el acuerdo del Senado, desató una fuerte controversia institucional y su pliego fue finalmente rechazado por la Cámara alta el pasado jueves 3 de abril.

Ricardo Lorenzetti cuestionó la designación de García-Mansilla

El viernes, tras la sesión del Senado que rechazó los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla, Ricardo Lorenzetti brindó declaraciones radiales donde dejó clara su postura. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto. Lo dije en infinidad de oportunidades, y además creo que hay que ser coherentes en la vida”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

Lorenzetti recordó que ya en 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri designó por decreto a Rosatti y Rosenkrantz, él se opuso al procedimiento. “La Corte lo discutió internamente y sugerimos que lo mejor era que se siguiera el camino institucional, porque si no el Senado iba a oponerse”, remarcó.

Horacio Rosatti le tomó juramento a Manuel García-Mansilla bajo la mirada de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Asimismo, explicó que “funcionan las instituciones” y que la decisión del Senado fue “respetable”. También aclaró que su intención era “dar tranquilidad a la población”, al remarcar que el máximo tribunal sigue operando con normalidad a pesar de los ruidos políticos: “La Corte es una institución mucho más importante que las personas que la integramos”.

Sobre la discusión en torno al decreto, el juez sostuvo que ese fue el eje real del debate legislativo. “Se habló mucho más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, tal vez, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, opinó. En este sentido, aseguró que García-Mansilla “es una persona honorable”, pero evitó brindar declaraciones sobre su futuro en la Corte Suprema.

"El va a decir 'bueno yo considero que voy a continuar o no voy a continuar'. Es una decisión personal que él estará evaluando. La Corte institucionalmente no tiene en este momento ningún tema judicial para opinar. Nosotros no damos opiniones sobre temas controvertidos en la radio", explicó Lorenzzetti.

Mujeres a la Corte Suprema: el rechazo de los pliegos de Lijo y García-Mansilla abre la oportunidad de repensar las candidaturas

Guillermo Francos aseguró que la designación de García Mansilla es constitucional

Consultado sobre si la permanencia del juez en comisión podría abrir la puerta a planteos de inconstitucionalidad, el jefe de Gabinete fue contundente: “En absoluto sería inconstitucional. La Corte Suprema ya le tomó juramento así que no veo la posibilidad que nadie lo cuestione porque él fue designado por decreto hasta el 30 de noviembre”.

Francos también respondió a la resolución firmada por el juez Ramos Padilla, que ordenó a García-Mansilla abstenerse de intervenir en causas del máximo tribunal durante tres meses. “Me preocupa poco lo de Ramos Padilla porque toma una resolución para la que no tiene ningún fundamento”, disparó, y aseguró que fue hecha con “intencionalidad política”, ya que la “tenía escrita” con antelación.

Para cerrar, el funcionario reforzó la legitimidad del procedimiento usado por el Gobierno: “La constitucionalidad de un acto la juzga la Corte, porque está establecido así en la Constitución. Y la Corte Suprema ratificó los decretos de Milei designando en comisión a García-Mansilla y Lijo porque, de hecho, le tomó juramento a García-Mansilla”.

RV / Gi