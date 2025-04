Francos acusó a Mauricio Macri de frenar los pliegos de Lijo y García-Mansilla por "una cuestión electoral"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó a Mauricio Macri de tomar posición en contra del Gobierno “por una cuestión electoral”. Fue luego del revés legislativo que enfrentó el oficialismo en el Senado por el rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Este jueves, la candidatura de Lijo fue rechazada por 43 votos en contra y 27 a favor, con una abstención, y la de García-Mansilla, por su parte, acumuló el veto de 51 senadores y el apoyo de 20. Ninguno de los pliegos obtuvo los dos tercios de los votos necesarios.

El Gobierno repudió el rechazo del Senado a los pliegos de Lijo y García-Mansilla: "Una máquina de impedir"

“No creo que sea un fracaso para el Gobierno, en todo caso es un fracaso de las instituciones. Es la primera vez que se rechaza un pliego a la Corte, no registro antecedentes”, expresó Francos a radio La Red sobre el resultado de la sesión que supuso un golpe para el partido libertario.

En este sentido, apuntó contra los legisladores por la demora del tratamiento de los pliegos presentados por el Gobierno a mediados del año pasado, y consideró que “se convirtió en una decisión política no tratarlos” por lo que el presidente Javier Milei “decidió designar a los jueces en comisión” en febrero de este año.

El pliego de García-Mansilla quedó a 28 votos de la mayoría requerida.

Al mencionar el posicionamiento del bloque del PRO en la Cámara Alta, el jefe de Gabinete fue duro con Mauricio Macri. “Estamos en período electoral, hay una elección importante en la ciudad de Buenos Aires, por eso Macri toma muchas diferencias por ese tema”, aseguró.

“Por una cuestión electoral (Macri) tomó posiciones en contra del Gobierno que no se por qué no las tomó antes. Él ahora plantea temas institucionales que no sé por qué no lo planteó hace seis meses. Son circunstancias de la política. En momentos electorales las fuerzas tratan de diferenciarse”, agregó el funcionario del Ejecutivo.

Además, afirmó que el voto de los senadores del PRO en contra de los pliegos "tiene características de tipo político", lo que "genera una situación institucional inconveniente para el país".

Sin embargo, el funcionario intentó calmar la tensión entre La Libertad Avanza y el espacio que lidera Macri de cara a las elecciones legislativas y afirmó que “hay otros dirigentes de PRO” con los que el oficialismo podría tener “un acuerdo importante en la Provincia”.

Manuel García Mansilla y Ariel Lijo.

Ricardo Lorenzetti: "El Senado tomó una decisión respetable, yo nunca aceptaría ser designado por decreto”

Qué dijo Francos sobre Manuel García-Mansilla

Por otra parte, el funcionario dio detalles sobre el futuro de los magistrados y sostuvo que Manuel García-Mansilla, quien ya juró como ministro ante los integrantes de la Corte, debe continuar como juez del máximo tribunal porque “está designado de la forma que establece la Constitución, en comisión, hasta el 30 de noviembre”.

Luego de la decisión del Senado sobre las candidaturas, el juez Alejo Ramos Padilla dictó una cautelar por tres meses para frenar la intervención de García-Mansilla en la Corte. Sobre la medida, Francos consideró que es "raro que un juez federal de La Plata resuelva un tema que tenga que ver con un miembro de la Corte" y ratificó la designación del magistrado.

En el caso de Ariel Lijo, señaló que “ya había quedado afuera porque no le había sido aceptado el tomarle sin renunciar a su cargo de juez federal” y dijo que Milei definirá si envía un pliego nuevo para un quinto juez o no.

“Hay que considerar que la composición de este Senado va a variar el 10 de diciembre. Habrá que ver cómo son las fuerzas. Yo creo que van a cambiar muchas cosas en la política argentina en los próximos meses, ni hablar del 2027″, cerró.

