En diálogo con Canal E, el abogado constitucionalista y presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra, habló sobre el rechazo en el Senado de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla propuestos por el Ejecutivo para la Corte Suprema y sostuvo que el proceso fue “institucionalmente correcto” y pidió una nominación con perspectiva de género y búsqueda de consensos.

Rechazo del Senado y el aval del sistema institucional

“La decisión del Senado de rechazar los pliegos de los candidatos del Poder Ejecutivo es una muestra del funcionamiento normal del sistema institucional, y obviamente tenemos que respetarlo”, afirmó Ricardo Gil Lavedra.

Con firmeza constitucional, recordó: “No puede haber un juez de la Corte que no tenga acuerdo del Senado, porque esto lo prescribe la Constitución”.

La visión del ejecutivo sobre la desaprobación de los pliegues

Frente al revés para el oficialismo, Lavedra fue claro: “El Senado no está obligado a aceptar las propuestas. Y me parece que el Ejecutivo entendía que si no se aceptaban, era una traición a la patria. No es así”.

Luego, manifestó que el camino a seguir es claro: “El Poder Ejecutivo tiene que mandar dos nuevas propuestas y tratar de que estas obtengan consenso”.

Los puntos a tener en cuenta para conseguir la aprobación del Senado

En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados remarcó que la Constitución exige “el acuerdo de las dos terceras partes del Senado”, lo que obliga a que los candidatos “despierten confianza por su idoneidad y trayectoria”. Y añadió: “Cuanto mejor sean los candidatos, más fácil es llegar al consenso”.

A su vez, advirtió que el Gobierno, al estar en minoría, no puede prescindir del diálogo político. “La nominación de jueces es política. Sin duda, debe hacerse sobre la base de candidatos idóneos, con conciencia pública. Pero se trata de una decisión política, y eso implica diálogo, sobre todo en un gobierno sin mayoría”.

Perspectiva de género

Uno de los puntos centrales fue la falta de perspectiva de género en las nominaciones. “Yo pienso particularmente, y lo ha dicho también el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que los nuevos candidatos deben ser mujeres”, afirmó el entrevistado.

Sobre la misma línea, expresó: “Es inaceptable que la Corte Suprema quede integrada exclusivamente por varones. La perspectiva de género ha sido totalmente abandonada en esta instancia”.