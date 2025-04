Concejo Deliberante: molestia en el PJ por la difusión de la lista de empleados

El viernes por la mañana, temprano, comenzó a correr con la velocidad de un rayo entre los dirigentes justicialistas de Córdoba, un audio con declaraciones del viceintendente Javier Pretto en las que afirmaba que el Concejo Deliberante de Capital tiene más de 600 empleados, pero que la gran mayoría son contratados, monotributistas y becarios.

Los dichos de Pretto provocaron primero desconcierto y luego fastidio en los cuerpos dirigenciales. “Todavía no terminamos el escándalo que se generó a partir del caso Kraisman en la Legislatura y a la semana salta esto…alguien se va a tener que hacer cargo de los extrapartidarios que incorporamos con cargo de semidioses”, decía un veterano caminante de los pasillos legislativos para referirse a Pretto y a Myrian Prunotto. vicegobernadora y conductora de la Legislatura.

Legisladores oficialistas cargaban directamente contra Prunotto y Pretto, quien fue entrevistado en ‘Aquí Petete’ de Radio Mitre y dio un pormenorizado detalle de la distribución de la planta de empleados del Concejo. En el Centro Cívico nadie habló del tema, pero un encumbrado funcionario aseguró que Pretto “no dijo nada que no se haya dicho en los últimos 42 años”. “Lo que no puede haber son empleados fantasmas y hasta ahora no los hay, salvo el caso que está judicializado en la Legislatura”, añadió la fuente.

Operativo transparencia

Pretto blanqueó la situación y no tuvo rodeos en reconocer que muchos de esos empleados, sobre todo los que cobran menos y no son efectivos, hacen tareas políticas y “colaboran” con los legisladores municipales. Cuando el periodista Jorge Martínez le preguntó si eran “punteros”, Pretto evitó utilizar ese término e insistió con darle carácter de colaboradores. Después, contó que ese tipo de empleados percibe un ingreso que oscila entre los 80.000 y los 120.000 pesos.

De los 600 empleados legislativos de la ciudad, sólo 31 son de planta permanente y el resto se ubica en diferentes estamentos provisorios, o que necesita revalidar sus títulos conforme una cantidad de tiempo determinada.

“Hay gente que hace política y colabora desde algún lado (sic) y percibe un ingreso mínimo del Estado. Eso existe y seguirá existiendo”, afirmó el viceintendente. “Yo empecé a los 17 años cuando volvió a la democracia”, sostuvo y recordó que trabajó 15 años al lado de intendentes y legisladores “sin cobrar ningún tipo de salario”. “Si vos hacés una tarea, cumplís alguna función y colaborás con la gestión, algún recurso tenés que percibir, porque de lo contrario es imposible tener gente que colabore, es imposible hacerlo”, reconoció.

Pretto no esquivó el tema en ningún momento de la entrevista y sostuvo que “no todos (los becarios y monotributistas) son punteros políticos como muchos creen. Son colaboradores, hacen gestiones, recorren los centros vecinales, ayudan en los centros de jubilados, están atentos a los que necesitan en el barrio”, lo que le valió fuertes comentarios en las redes sociales, donde muchos se quejaban amargamente por la falta de oportunidades. “Las becas y el pago vía monotributo son modalidades de tener gente que ayuda, colabora en la gestión por poca plata y se acerca al trabajo político por vocación, y algunos también por necesidad”, argumentó el funcionario durante la entrevista.

De acuerdo a lo que manifestó el propio vice, mañana dará a conocer las listas completas de los empleados del cuerpo deliberativo local, aunque el enojo de los dirigentes justicialistas no cesaba.

De hecho, algunas voces de la Legislatura aportaron que “más allá de que podemos estar o no de acuerdo con la difusión de la lista de los empleados, hay que decir que este lunes (por mañana) se dará a conocer la lista completa”. “Eso no pasó en el Poder Legislativo provincial, donde anduvimos yendo y viniendo dos meses sin dar un solo dato, con la vicegobernadora que decidió tomarse vacaciones en el medio, y la gente nos acusó de maquillar las listas ante tanta demora”, se quejó otro parlamentario.

De todas maneras, el cuestionamiento a Pretto no pasa por el blanqueo sino por el momento en el que realizó las declaraciones, ya que en el PJ se entiende que “con algo de cintura podría haber postergado el anuncio sin generar enojos”. Otros dirigentes del peronismo consideraron “inoportunas las declaraciones” porque está “blanqueando que la política se financia con el Estado y con el aporte ciudadano, lo cual no es ni debe ser así”.

Pretto tiene raíces justicialistas y durante tres períodos fue intendente de La Carlota para luego incorporarse al PRO, donde se desempeñó como legislador provincial, legislador nacional y llegó presidir el partido en Córdoba, agrupación de la que se alejó para sumarse a la alianza schiarettista-llaryorista y en 2023 fue elegido viceintendente secundando a Daniel Passerini.

La carrera por 2027

Pretto es uno de los anotados para suceder como intendente a Daniel Passerini en 2027, quien no podrá presentarse nuevamente porque en 2023 integró la fórmula municipal y la ley se lo impide. Passerini buscará otros horizontes y Pretto es uno de los anotados para ocupar el Palacio 6 de Julio, aunque esa competencia tiene varios con intenciones de llegar, En principio, el candidato que tiene mejor intención de voto es el actual funcionario municipal, Héctor “Pichi” Campana, aunque lógicamente no está dicha la última palabra.

La capital provincial renovará sus autoridades en 2027 y, según trascendidos, es más que posible que esa elección se lleve a cabo en marzo o abril del año que viene, adelantándose casi un semestre, y en forma conjunta con la provincial. Llaryora tiene la idea de unificar la fecha de los comicios de gobernador y de los intendentes de ciudades, pueblos y comunas gobernadas por el justicialismo. Sólo hay que esperar.