Mauricio Macri hablará este jueves a partir de las 18.30 en La Boca, donde se realizará el acto de asunción de su presidencia en el PRO. Con un mensaje breve en redes sociales, el expresidente marcó el tono que tendrá el acto: la idea de un "Nuevo PRO". Participarán alrededor de 600 invitados entre los que se encuentran los mandatarios Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

El evento ocurre en una semana de apariciones contundentes para la política nacional, con la trágica situación de Venezuela como trasfondo. Este jueves, Macri mostrará coincidencias y también tomará distancia del presidente Javier Milei, en la misma semana donde ambos mantuvieron una hermética reunión en la Quinta de Olivos. A esto se suma el evento del sábado donde hablará Cristina Fernández de Kirchner.

Se espera que en Arena Estudio, donde Macri organizó una cena para recaudar fondos en su aventura para volver a Boca Juniors en el 2023, participen referentes amarillos como los diputados Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Martín Yeza, María Euegenia Vidal y Silvana Giudici. Tanto Patricia Bullrich, en plena tensión con Macri, como Horacio Rodríguez Larreta, faltaran a la cita.

La previa y la llegada de dirigentes

Distintos referentes del macrismo se fueron acercando a La Boca antes de las 18 horas, hora señalada para el comienzo de los tres paneles que desarrollarán la idea del relanzamiento del partido.

El primero de ellos estará integrado por la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; el secretario general, Facundo Pérez Carletti; y Yeza, que es el titular de la Asamblea en reemplazo de Patricia Bullrich.

En el segundo de ellos participarán intendentes del sello amarillo, programado 15 minutos después del primero. El plato fuerte será el último, compuesto por Jorge Macri, Frigerio e Ignacio Torres. Luego de ellos llegará el turno de Macri.

En la previa del evento, Pablo Cavaleiro, conocido por su apodo artístico "El Mago sin dientes", le dijo a PERFIL: “Somos dos partidos distintos el PRO y el gobierno. Hay muchas cosas en las que coincidimos y muchas en las que no. Creo que hoy esto sirve para relanzar el PRO y dejar en claro eso, más allá de que hay integrantes del partido que forman parte del gobierno".

Si bien se mostró cercano al mileísmo, marcó sus diferencias: "Hay cosas que me gustan de esta gestión como que bajo la inflación, que pensábamos que podíamos tener un dólar a 5000 y no. Lo que no me parece es que la clase media tenga que costarle tanto. Eso no debería pasar".