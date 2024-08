Adorni calificó el encuentro de Milei y Macri como "una reunión de amigos" y a Kicillof como "un delirante fiscal"

El voceo presidencial, Manuel Adorni, confirmó el encuentro entre el presidente Javier Milei junto al titular del PRO, Mauricio Macri, y aseguró que la relación entre ambos "siempre fue excelente". Además, el funcionario cargó duramente contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien definió como un "delirante fiscal" debido al conflicto por la inversión para construir una planta de gas licuado en Río Negro.

Según explicó el Portavoz, la reunión entre el líder libertario y el exmandatario inició a las 20.45 de este lunes y siguió hasta pasada la medianoche. "Cenaron milanesa con ensalada y dos tostados de jamón y queso", precisó al advertir que no daría ningún detalle acerca del contenido de la conversación entre los dirigentes políticos.

“El Presidente, tal como lo hace (el economista) Juan Carlos de Pablo, no cuenta absolutamente nada de lo que habla con sus amigos más cercanos”, puntualizó Adorni en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada. Al definir el encuentro entre Macri y Milei, despejó cualquier tipo de rumor acerca de un conflicto e insistió en que se trató de "una reunión de amigos".

El fundador de La Libertad Avanza y el del PRO retomaron el diálogo tras la firma del Pacto de Mayo, que tuvo lugar el pasado 9 de julio en Tucumán, y aprovecharon este encuentro para analizar lo que ocurre en la región luego de las elecciones en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro fue reelecto en medio de denuncias de "fraude" por parte de la oposición y las críticas de parte de la comunidad internacional.

"La relación entre el presidente Milei y el expresidente Macri siempre ha sido excelente", destacó.

Javier Milei y Mauricio Macri.

Acerca de la expulsión del embajador argentino en Venezuela, por pedido del Gobierno de ese país, el vocero comentó que Milei "ha manifestado su agradecimiento a Brasil" por hacerse cargo de la custodia de los locales de la misión argentina en Caracas. "Las relaciones diplomáticas con Brasil y la colaboración mutua desde el comienzo de la gestión han sido impecables”, dijo.

“Sentimos que los asilados en la Embajada Argentina van a estar a resguardo. Sobre la postura ante la OEA no podemos opinar. Nosotros entendemos que no hay nada más sano y más transparente que ante dudas de índole que sea, se deben mostrar las actas inmediatamente, cosa que no ha ocurrido", añadió.

Kicillof y la megainversión de YPF

En otro tramo de la rueda de prensa, el encargado de la comunicación del Gobierno aseguró que el proyecto de inversión de 30.000 millones de dólares de las petroleras YPF y Petronas para la construcción en el puerto de Punta Colorada, Río Negro, de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) demuestra que el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) "empezó a dar sus resultados”.

Así, defendió la decisión de las empresas de instalar la planta que permitirá exportar la producción de Vaca Muerta en esa provincia y no en Buenos Aires, y cruzó los cuestionamientos y acusaciones del gobernador Axel Kicillof, quien había vinculado esto a "una irresponsabilidad del Presidente, una venganza" porque su distrito no lo "acompaña".

"Río Negro fue la primera provincia en adherir al RIGI y, además, firmó el Pacto de Mayo donde se establecen las condiciones fundamentales para que cualquier proyecto de inversión sea viable”, explicó Adorni. Y lo contrastó con “el miedo de algunos a que todo salga bien, tal como está ocurriendo en la República Argentina”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Acerca del referente de Unión por la Patria, afirmó: "Kicillof está bastantes pasos atrás en términos de reconstruir la confianza, porque de hecho no firmó el Pacto de Mayo donde hay cuestiones muy elementales como son efectivamente proteger la propiedad privada”.

"Lo fiscal no abarca todo lo económico. El RIGI no es necesariamente fiscal, sino económico también. Una condición económica es cómo te aseguras que un delirante fiscal como es Kicillof intente el día de mañana expropiarte tu renta a través de un impuesto", señaló tajante.

"Uno de los grandes males, de los grandes daños que nos dejó el kirchnerismo, es la ruptura de la confianza. Recuperar la confianza es difícil", añadió acerca de quien también fue ministro de Economía de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"El gobernador puede hacer lo que le plazca y está muy bien; también está bien que un proyecto, cuando ve mayor riesgo en una provincia que en otra, tenga la libertad de elegir", cerró.

FP/fl